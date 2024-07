Endometriózou, nepříjemnou nemocí spojenou často s bolestí v podbřišku či neplodností, trpí až 15 % žen v reprodukčním věku. Nejčastěji se toto onemocnění projevuje chronickou pánevní bolestí a až třetina pacientek trpí i poruchou plodnosti.

Diagnostika samotné endometriózy je bohužel zdlouhavá a ve světovém průměru může trvat více než 6 let od výskytu prvních příznaků po stanovení přesné diagnózy. To je způsobeno tím, že jednotlivé známky onemocnění se mohou pacient od pacienta značně lišit – např. bolestivou menstruací, bolestivým pohlavním stykem, bolestivým vyprazdňováním či močením, ale také zcela bezpříznakovým průběhem. Neplodnost pak bývá skrytým problémem, který toto onemocnění velmi často doprovází.

V prvních fázích onemocnění tvoří endometrióza v těle ženy neinfekční zánětlivé prostředí, které působí toxicky jak na samotná vajíčka, tak i na spermie partnera.

Avšak jak onemocnění dále postupuje, přetváří se i anatomie pánve zejména tvorbou srůstů, jizvením orgánů v malé pánvi, a k toxickému prostředí zabraňujícímu početí se přidávají často problémy s neprůchozími vejcovody, či s tvorbou endometroidních cyst vaječníků.

V otázce řešení samotné neplodnosti spojené s endometriózou je nicméně zcela zásadní včasný záchyt onemocnění. Úspěšná léčba komplikovanějších případů pak často vyžaduje souhru specializovaných odborníků tvořících multidisciplinární tým (gynekologů, chirurgů, urologů, rehabilitačních lékařů, radiologů a zejména reprodukčních specialistů).

MUDr. Petr ČernajZdroj: Next Fertility IVF Prof. Zech Pilsen s.r.o.„Máme to štěstí, že naše IVF centrum je součástí jediného akreditovaného centra pro léčbu endometriózy v západočeském kraji při FN Plzeň. Díky této týmové mezioborové spolupráci a díky technologickému a odbornému pokroku v oblasti asistované reprodukce, se nám daří toto zákeřné onemocnění většinou včas zachytit a řešit. Tím dáváme naději ženám a párům, které by jinak často neměli na svého potomka téměř žádnou šanci." říká MUDr. Petr Černaj, lékař kliniky asistované reprodukce Next Fertility v Plzni.

