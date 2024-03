Březen je měsícem endometriózy, nemoci, která v současné chvíli postihuje každou pátou ženu naší společnosti. O tom, že pacientka onemocněním trpí, přitom často nemusí vůbec tušit až do chvíle, kdy se pokouší neúspěšně otěhotnět.

Endometrióza je navíc léčitelná pouze do jisté míry a velmi často nastává recidiva. Jak tedy s nemocí bojovat? Prozradí primář Centra reprodukční medicíny ISCARE, MUDr. Jan Lacheta.

MUDr. Jan Lacheta, primář CRM ISCAREZdroj: ISCAREEndometrióza se vyskytuje u zhruba 20 % žen navštěvujících gynekologickou ambulanci. Onemocnění je charakterizované abnormálním výskytem děložní sliznice (endometrium) jinde než v děložní dutině. Typickými příznaky jsou bolestivá menstruace, pánevní bolesti mimo menstruaci, bolestivý pohlavní styk a porucha plodnosti.

„Endometrióza může negativně ovlivnit plodnost na více úrovních. Při postižení vaječníků může být ovlivněna ovulace, může dojít k destrukci zdravé tkáně vaječníku a poklesu počtu folikulů. V případě endometriózy vejcovodů může nastat porucha transportu vajíčka, resp. embrya,“ vysvětluje MUDr. Jan Lacheta, primář Centra reprodukční medicíny ISCARE

Endometrióza je čím dál častější příčinou neplodnosti u žen. Ty často ani netuší, že touto nemocí trpí a nevědomky tak přispějí k zanedbání léčby. U pacientek s endometriózou je také vyšší pravděpodobnost mimoděložního těhotenství. Endometrióza potřebuje pro svou existenci estrogeny. Nemoc je do jisté míry léčitelná. V současnosti existují dva způsoby léčby: farmakologický a chirurgický. Výběr vhodné léčebné metody se odvíjí od věku ženy a reprodukčních plánů.

„Pokud je žena mladá a těhotenství neplánuje, volíme kontinuální užívání antikoncepce nebo hormonální léčbu. U mladších žen, které dítě plánují, většinou provádíme umělé oplodnění za použití hormonů na útlum hypofýzy. Chirurgická léčba je možná u žen bez ohledu na věk, většinou k ní přistupujeme u žen, které mají výrazné příznaky nemoci a u žen s tzv. hlubokou pánevní endometriózou,“ doplňuje lékař.

Délka rekonvalescence se odvíjí od rozsahu operace, může být v řádu dnů, ale i několika měsíců. Obecně platí, že pokud se jedná o pacientku, která plánuje těhotenství, je vhodné co nejdříve po operaci plánovat umělé oplodnění. Endometrióza je léčitelná, její zrada však spočívá v častých recidivách. V postmenopauze je výskyt endometriózy extrémně vzácný. Když už se vyskytne, tak většinou u žen, které užívají hormonální substituční léčbu (s obsahem estrogenů). Další informace najdete na webu kliniky.

Komplexní péče o ženské zdraví

Klinika ISCARE pomáhá ženám s početím již 30 let, zkušený lékařský tým a moderní zázemí zajistí péči na vysoké úrovni. Na klinice je možné podstoupit všechna vyšetření ohledně reprodukčního zdraví včetně genetiky. „Snažíme se být co nejvíce flexibilní, nabízíme například konzultace online. Poptávky na vyšetření odbavujeme do 24 hodin, do týdne pak není problém domluvit vstupní konzultaci a do měsíce je možné začít s léčbou,“ prozradil primář Jan Lacheta. Jak léčba na klinice probíhá si můžete prohlédnout zde:

Kromě to pacientkám nabízí specializovanou poradnu pro léčbu myomů a právě zmíněné endometriózy, poradnu pro onkologickou prevenci nebo plastickou gynekologii. Lékaři jsou špičkoví odborníci se specializací na všeobecnou gynekologickou péči, ambulantní diagnostiku, moderní i klasické operační techniky.

Služby doplňuje estetické medicína – léčba křečových žil pomocí nejmodernějších metod, bez anestezie a s rychlou rekonvalescencí. Krásu žen rozvíjí nabídka služeb plastické a estetické chirurgie – od operace očních víček, lifting, přes modelaci prsou, liposukci až po plastické zákroky omlazení intimních partií. To vše v rukou špičkových lékařů, kteří poskytují mimořádnou ambulantní péči v zázemí moderně vybaveného lůžkového oddělení.

Více o zdravotních službách kliniky ISCARE najdete na jejich webu: