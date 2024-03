Březen je měsícem endometriózy, nemoci, která v současné chvíli postihuje každou pátou ženu naší společnosti. O tom, že pacientka onemocněním trpí, přitom často nemusí vůbec tušit až do chvíle, kdy se pokouší neúspěšně otěhotnět.

Endometrióza je navíc léčitelná pouze do jisté míry a velmi často nastává recidiva. Jak tedy s nemocí bojovat? Prozradí primář Centra reprodukční medicíny ISCARE, MUDr. Jan Lacheta.

MUDr. Jan Lacheta, primář CRM ISCAREZdroj: ISCARECo je to vlastně endometrióza?

Endometrióza je nejčastější gynekologické onemocnění žen v reprodukčním věku. Buňky endometria (sliznice dutiny děložní) se u nemocných žen nacházejí i mimo dutinu děložní, např. ve vejcovodech, na vaječnících či jinde v dutině břišní (dokonce mohou být nalezeny i na plicích či mozkových obalech). Endometrium uložené kdekoliv v lidském těle reaguje na hladiny pohlavních hormonů. To znamená, že v době menstruace dochází v ložiscích endometriózy ke krvácení a rozvoji chronického zánětu. Tyto tkáňové změny pak jsou jednou z nejčastějších příčin ženské neplodnosti.

Proč bývá označována za civilizační onemocnění?

Endometrióza je čím dál častější příčinou neplodnosti u žen. V současné chvíli ji lze zaznamenat až u 20 % pacientek navštěvujících ordinace gynekologů. Je způsobena především hormonálními změnami, se kterými se ženy potýkaly i dříve, nelze ji tedy úplně označit za civilizační onemocnění.

Jakým způsobem ji lze diagnostikovat?

Diagnostika probíhá především na základě ultrazvukového vyšetření, kdy lékař objeví děložní sliznici právě mimo oblast dělohy nebo endometriální cysty v oblasti vaječníků.

Jaké jsou symptomy?

Především velmi bolestivá menstruace a obecně bolesti v oblasti podbřišku. Často si pacientky také stěžují na bolestivý pohlavní styk a je u nich nutné řešit problémy s početím potomka. Dále u nich hrozí vyšší riziko mimoděložního těhotenství (právě kvůli výskytu sliznice mimo dělohu) a v případě, že je endometriální tkáň přítomna v močovém měchýři či ve střevech, je možné zaznamenat i krev v moči a stolici.

Jak se endometrióza léčí?

Nemoc není možné zcela vyléčit. V současnosti existují dva způsoby léčby: farmakologický a chirurgický. Výběr vhodné léčebné metody se odvíjí od věku ženy a reprodukčních plánů. Při farmakologické metodě jsou ženě podávány hormonální léky, antikoncepce a analgetika. Pokud trpí žena tzv. hloubkovou pánevní endometriózou nebo se u ní vyskytují výrazné příznaky nemoci je nutné přistoupit k operativnímu řešení. Během laparoskopického zákroku dojde k odstranění endometriotického ložiska, případně jsou rozrušeny vzniklé srůsty.

Jak vlastně souvisí endometrióza a neplodnost?

Endometrióza může negativně ovlivnit plodnost na více úrovních. Při postižení vaječníků může být ovlivněna ovulace, může dojít k destrukci zdravé tkáně vaječníku a poklesu počtu folikulů. V případě endometriózy vejcovodů může nastat porucha transportu vajíčka, resp. embrya.

Z mnoha lékařských výzkumů vyplývá, že pro ženu, která trpí endometriózou a potažmo neplodností přichází v úvahu pouze jediná možnost početí a tou je IVF. Proč?

Vzhledem k tomu, že endometrióza potřebuje ke své existenci estrogeny stejně jako jsou nutné pro otěhotnění, je pro ženu, která se s nemocí léčí (tedy dochází u ní k umělému snižování tohoto hormonu), otěhotnění přirozeně velmi komplikované. U mladších pacientek je proto většinou provedeno umělé oplodnění za použití hormonů na útlum hypofýzy.

Je možné i s endometriózou otěhotnět přirozeně?

Ano je, ale pravděpodobnost správného uchycení vajíčka je velmi snížená, hrozí také vyšší riziko mimoděložního těhotenství nebo předčasného potratu. Záleží na rozsahu a umístění ložisek endometriózy. V případě spontánního otěhotnění je nutné, stejně jako u pacientek bez této diagnózy, lokalizovat graviditu, tj. zda je přítomna v děložní dutině. Nelze však paušálně všechny pacientky s endometriózou léčit, pořád je šance na spontánní otěhotnění a porod zdravého dítěte bez naší intervence. Je třeba zmínit, že část pacientek s endometriózou žádné obtíže nemá (jedná se mírnou formu endometriózy). Pokud se však ženě s touto nemocí nedaří otěhotnět, je na místě léčba.

Jaká je úspěšnost endometriózy a početí formou IVF?

U pacientek s endometriózou, které už podstoupily umělé oplodnění, pozorujeme i horší kvalitu vajíček a embryí, je tedy i nižší šance na otěhotnění ve srovnání s ženami bez tohoto onemocnění.

Komplexní péče o ženské zdraví

Klinika ISCARE pomáhá ženám s početím již 30 let, zkušený lékařský tým a moderní zázemí zajistí péči na vysoké úrovni, díky tomu zde lékaři pomohou k početí až 90 procentům párů. Na klinice je možné podstoupit všechna vyšetření ohledně reprodukčního zdraví včetně genetiky.

„Snažíme se být co nejvíce flexibilní, nabízíme možnost osobní konzultace s lékařem do týdne, objednání na konzultaci a vyšetření do 24 hodin. Léčba pak může začít prakticky hned po konzultaci,“ prozradil primář Centra reprodukční medicíny ISCARE Jan Lacheta. Klinika také nově zavedla sobotní ordinační hodiny.

Jak léčba na klinice probíhá si můžete prohlédnout zde: