V novopacké firmě poskytují koncepční řešení při hledání úspor elektrické energie.

ENIKA.CZ z Nové Paky již více než 30 let hledá způsoby jak šetrně nakládat se světlem. | Foto: ENIKA.CZ

Vysoké ceny energií jsou dnes aktuální ekonomický problém, kterému musíme čelit. Každý se snaží hledat různé způsoby jak ušetřit a stlačit náklady na minimum. Jedním z řešení k dosažení alespoň částečné úspory je pečlivě vypínat světla a spotřebiče. To však není vždy ideální volba, zejména v případě komerčních prostor a firem, které musí být osvětleny po celý den. Stejně tak není vhodné zhasínat v noci veřejná prostranství.

Osvětlení a jeho řízení v sídle společnosti Qanto ve Svitavách.Zdroj: ENIKA.CZ

Rychlý a efektivní způsob, jak snížit náklady, je vyměnit zastaralá světla (výbojky, zářivky) za moderní s LED technologií. LED zdroje spotřebují polovinu elektrické energie oproti staršímu řešení. Navíc „LEDky“ mají delší životnost, což vede k menším výdajům na údržbu a výměnu. „V poslední době se na nás stále častěji obracejí zákazníci nejen s žádostí o pomoc s návrhem výměny osvětlení, ale čím dál více i s hledáním dalších řešení, která dlouhodobě budou snižovat energetickou náročnost,“ podotýká Vladimír Gernat, generální ředitel společnosti ENIKA.CZ, která vedle řídicích systémů budov a monitoringu energií dodává elektromechanické komponenty a svítidla. „Máme v zádech mnoho desetiletí prověřené vztahy s několika evropskými výrobci osvětlení, můžeme se tak spolehnout na to, že nabízíme vždy kvalitní výrobky,“ vysvětluje, „navíc portfolio svítidel, které nabízíme, je tak široké, že jsme schopni uspokojit téměř každý požadavek.“

Osvětlení vlakového nádraží v Ústní nad Orlicí.Zdroj: ENIKA.CZ

Některé zdroje uvádí, že implementací LED osvětlení lze uspořit až 40% nákladů oproti zastaralému výbojkovému systému. V ENICE jdou však s úsporami mnohem dál a to díky systému chytrého řízení osvětlení POSEIDON®, který za zdmi novopacké firmy vyvinuli. POSEIDON® umožňuje řídit umělé osvětlení v závislosti na přítomnosti osob a na podílu denního svitu. Zároveň je v rámci systému možné jasně definovat normativní požadavky na osvětlení, které pak systém automaticky hlídá a tím je zajištěna bezpečnost pro všechny zaměstnance.

Ovládání osvětlení ve společných prostorech a kancelářích budovy radnice Praha 12.Zdroj: ENIKA.CZ

Změnit technologii svícení a způsoby jakým se světlem nakládá se ENIKA.CZ zabývá více než 30 let. Snížení nákladů na energie ve firmách, školách, úřadech či městech lze tedy nejen okamžitou výměnou světelných zdrojů, ale vyplatí se s pohledem do budoucnosti hledat i koncepční řešení. Právě to je cílem společnosti ENIKA.CZ z Nové Paky, které pomáhá svým zákazníkům nejen v Čechách a na Slovensku, ale i mnoha státech Evropy.

www.enika.cz

Řízení osvětlení kancelářské budovy na základě detekce přítomnosti a stmívání denního světla.Zdroj: ENIKA.CZ

Řízení osvětlení v administrativní budově Poesia ve Francii.Zdroj: ENIKA.CZ