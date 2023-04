Švýcarsko je proslulé svým jedinečným dopravním systémem, který propojuje dopravu železniční, autobusovou, lodní a městskou, tak aby optimálně sloužila cestujícím. Železniční dopravu zajištuje národní společnost SBB a řada soukromých železnic, které jsou ale do systému integrovány stejně jako horské dráhy a lanovky.

Valposchiavo, Bernina Express | Foto: Switzerland Tourism_Marcus Gyger

Železniční lahůdky najdete ve všech částech Švýcarska, dnes bychom vás pozvali na tři z nich:

Rhétskou dráhu v Graubündenu – jejíž tratě Bernina a Albula jsou zapsány na UNESCU

Pilatus – nejstrmější zubačku světa v srdci Švýcarska nad Lucernským jezerem

MOB – vyjíždějící z Montreux u Ženevského jezera, nejproslulejší je tady GoldenPass Express, Čokoládový a Sýrový vlak

Bernina Express, circular viaduct in Brusio Zdroj: C Rhätische Bahn Christoph Benz

Rhétská dráha zajišťuje dopravu v nejvýchodnějším hornatém kantonu Švýcarska v Graubündenu. Největší oblibě mezi turisty se těší panoramatické vlaky Bernina Express a Glacier Express (Ledovcový expres). Pokud chcete vyzkoušet oba, zvolte si jako výchozí místo svých výletů hlavní město kantonu Chur. Na projetí celé trasy Bernina Expressu z Churu do italského Tirana budete potřebovat 4,5 hodiny. Stihnete se tak vrátit zpět v jediném dnu. Ideální možností je propojit si oba vlaky do okruhu: Vyjet vlakem z Churu do Tirana, odtud pokračovat autobusem Bernina Express do Lugana, tady si zajistit nocleh a další den přejet Centovalli Bahn přes Itálii do Zermattu. Ten by ve vašem poznávacím okruhu neměl chybět už kvůli Matterhornu, který prostě musíte vidět. Ledovcový expres vás pak zaveze až do Sv. Mořice. Ale pozor jde o nejpomalejší rychlík světa, cesta trvá téměř osm hodin. Odtud se už snadno vrátíte do výchozího místa – Churu.

Glacier Express in the Engadine, Graubuenden Zdroj: Glacier Express AG_denik-630Schlumpf

I výlet na Pilatus je ideální projet jako okruh. Výchozím místem je půvabné město Lucern. Vybrat si můžete mezi okruhem Zlatým, kdy pojedete z Lucernu do Alpnachstadu lodí nebo Stříbrným, kde využijete pro začátek cesty vlak. Z Alpnachstadu se už šplhá nahoru nejstrmější zubačka světa, sklon dosahuje až 48% hned nad výchozí stanicí, překonáte více než 1.600 výškových metrů na trase 4,6 km. Novinkou letošního roku je významná modernizace vozového parku. Všechny soupravy jsou od letoška plně prosklené a nabízejí výhledy do všech stran a k obdivování je toho opravdu hodně. Dolů se pak spustíte obří prosklenou lanovkou do stanice Fräkmüntegg, kde si lze výlet zpestřit ještě dávkou adrenalinu. Nabízí se tady lanový park mnoha úrovní náročnosti, bobová dráha, sjezd na Dragon Ride i stezka korunami stromů. Odtud se svezete kabinkovou lanovkou až do Kriens na předměstí Lucernu a pokračovat budete městským autobusem k nádraží.

Pilatus_denik-630Pilatus-Kulm-HotelsZdroj: PILATUS-BAHNEN AG

Náš poslední tip nadchne požitkáře vlakové i milovníky tradičních švýcarských pochoutek – čokolády i sýra. Vlaky společnosti MOB vyjíždějí z Montreux vzhůru vinicemi, klasikou je GoldenPass Express, který jede až do Interlakenu a letos bude od června fungovat bez přestupu v Zweisimmenu díky novému unikátnímu systému změny rozchodu za jízdy. Milovníci švýcarské čokolády by neměli vynechat Čokoládový vlak, který z Montreux zajíždí do malebného městečka Gruyères, které dalo jméno i proslulému sýru. Návštěva sýrárny s malou ochutnávkou je již v itineráři cesty, dále je čas na prohlídku města, místního hradu i svérázné galerie a kavárny tvůrce Vetřelce H. R. Gigera. Odtud už vlak zamíří do vrcholné stanice Broc do čokoládovny Cailler. Až se seznámíte s výrobou, ochutnáte a nakoupíte, zaveze vás vlak často v nostalgických vagonech zpět do Montreux.

Schönried, GoldenPass Belle EpoqueZdroj: VALENTIN FLAURAUD VFLPIX.COM

Jarní akce na Swiss Travel Pass 4+1 a 8+2

Swiss Travel System si pro vás na tento rok přichystal velice zajímavou nabídku na jízdenky Swiss Travel Pass – při nákupu Swiss Travel Passu na 4 dny získáte navíc jeden den neomezeného cestování po Švýcarsku zdarma, v případě nákupu Swiss Travel Passu na 8 dní poté získáte 2 dny navíc. Nákup jízdenky v této akci je nutné provést v období od 15. 4. do 14. 5. 2023 s tím, že první den cestování s takto zakoupeným Swiss Travel Passem může být v rozmezí již od 15. 4. až do 13. 11. 2023.

Neváhejte, vydejte se na cestu a nebudete litovat!