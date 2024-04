Evropská unie pomáhá Ukrajině finančně, vojensky, materiálně. Stačí to? A co obranyschopnost EU?

Dokáže Západ nadále podporovat Ukrajinu? Co se stane, když pomoc ochabne, nebo skončí?

Pokud přestaneme podporovat Ukrajinu, tak padne. Sama se ruskému nepříteli neubrání. Pomoc je i v našem zájmu, protože jinak bychom Rusko měli na hranicích se Slovenskem. Bylo by to přímé ohrožení celé EU. Ukrajina je stále suverénní země, která byla bezdůvodně napadena, a která brání i naši svobodu a mír v EU. To je i stanovisko naší Evropské lidové strany (EPP Group in the EP), která je nejsilnější frakcí v europarlamentu.

Kolik peněz vlastně EU Ukrajině doposud poskytla?

Celková podpora EU Ukrajině dosáhla od začátku ruské útočné války již téměř 98 miliard eur. Peníze šly jak na podporu celkové hospodářské, sociální a finanční odolnosti Ukrajiny a na opatření vojenského charakteru, tak i pro členské státy na financování potřeb Ukrajinců prchajících před válkou do EU.

Tím ale pomoc nekončí, ne?

Nedávno jsme v Evropském parlamentu schválili pomoc ve výši 50 miliard eur. Tyto peníze poskytujeme Ukrajině ve formě úvěrů (33 mld.) a grantů (17 mld.). Není to žádný bianco šek.

Rusko přenastavilo svou ekonomiku na zbrojní. Vyrábí munici mnohem rychleji a ve větším objemu než Evropa. Proč se nám nedaří nastartovat obranný průmysl?

Lídři EU si dlouho nechtěli přiznat, že by bylo zapotřebí investovat do obranného průmyslu, protože válka skončí a nastane mír. Vidíme, že to tak není. EU trestuhodně podcenila investice do své obranyschopnosti. Dlouho jsme přehlíželi zbrojovky, odstavili je na druhou kolej, a proto se nesmíme divit, že se teď horko těžko navyšují kapacity výroby. Slíbili jsme Ukrajině milion kusů dělostřelecké munice a pak jsme zjistili, že to nedáme. Česká iniciativa na nákup munice je ale obdivuhodná.

Mohou za to banky?

Obranný průmysl je klíčový přispěvatel k odolnosti a bezpečnosti EU a tím k míru a sociální udržitelnosti, uvedla komisařka Mairead McGuinnessová na mou otázku, zda Komise považuje výrobu zbraní za společensky udržitelnou. EU tedy pod tlakem průmyslu a válečné reality omezení pro zbrojaře nezavedla. Vyjádření některých bank, které nechtěly poskytovat zbrojovkám úvěry, protože to není společensky udržitelné, se ukázala jako lživá.

Jak se díváte na novou obrannou strategii, kterou nedávno představila Evropská komise?

Komise tím říká, že chce posílit výrobu zbraní a munice v evropských zbrojařských podnicích, což je rozhodně dobře. Za Evropskou lidovou stranu (EPP Group in the EP) to jednoznačně podporujeme. Z mého pohledu to však mělo přijít mnohem dříve.

