Eva Buťová: Uhlí prodávám zákazníkům tak, jako bych ho prodávala sobě

Vítejte u dalšího dílu podcastu Deníku Ze západu. Jeho záměrem je přinášet rozhovory se zajímavými hosty, jejichž životy, práce a osudy jsou spojeny se západem Čech. Druhým hostem v pořadí byla Eva Buťová, majitelka Uhelných skladů Buťa ve Vykmanově na Karlovarsku. Jak se dívá na začátky podnikání, které založil její tatínek? Jaké to bylo před třiceti lety a co je nyní jinak? Proč uhlí zákazníkům prodává tak, jako by jej prodávala sama sobě? Na toto i mnoho dalšího odpověděla v našem podcastu.

Eva Buťová: Uhlí prodávám zákazníkům tak, jako bych ho prodávala sobě | Video: Antonín Hříbal