Od ledna předsedá Evropské unii Belgie. Program jejího předsednictví obsahuje velmi zajímavý bod, který se vyslovuje pro podporu evropského průmyslu. Konkrétně volá po tom, aby Evropa přijala tzv. „průmyslovou dohodu“ (industrial deal), v přímé narážce na ve všech pádech skloňovanou zelenou dohodu pro Evropu, neboli „green deal“.

Ondřej Kovařík, europoslanec | Foto: Renew Europe Group

Je jen velká škoda, že podobně jasně se pro podporu evropského průmyslu nevyslovila česká vláda, když přebírala evropské předsednictví před rokem a půl. Jednak by nám jako jedné z nejprůmyslovějších zemí Evropy taková iniciativa bezesporu příslušela, a za druhé by EU již druhým rokem mohla cíle této průmyslové dohody naplňovat. Takto se ještě stále potácíme v nesmyslných dohodách, které se za českého předsednictví dohodly pod hlavičkou green dealu.

Z takové iniciativy mám radost, dlouhodobě zastávám názor, že je potřeba evropský průmysl v klíčových odvětvích podpořit. Sám se svou prací v EP dlouhodobě snažím tvořit podmínky pro to, aby malé a střední podniky prosperovaly.

Evropský průmysl potřebuje získat impulz, takový, který nezůstane pouze u slov a slibů, ale přinese konkrétní a hmatatelné kroky. Zvláště v těžké konkurenci USA a Číny je nutné neustále utvářet vhodné podmínky pro rozvoj a růst. Vnímám tedy pomoc evropskému průmyslu jako rozhodující úkol pro nadcházející roky, a těší mě, že to podobně vidí i belgičtí kolegové.



Evropská komise, které letos skončí mandát, měla za svou vlajkovou loď především klimatickou politiku. Pod tíhou energetické krize, války na Ukrajině a dalších událostí, ale zjistila, že naprosto podcenila rozvoj průmyslového odvětví, konkurenceschopnost Evropy a také budoucnost evropského hospodářství. Klimatická politika není politikou průmyslovou a pro řadu sektorů tradičního průmyslu je často doslova likvidační. To je nutné změnit. Příští Evropský parlament a Evropská komise toto budou muset zohlednit a řešit to, co je naprosto zásadní. Podpora silného a odolného evropského hospodářství, to je naprostý základ.

Ondřej Kovařík, europoslanec

Více o mé práci v Evropském parlamentu:

Facebook

Twitter

Zdroj: European Parliament















Zadavatel: European Parliament - Renew Europe Group

Zpracovatel: Ondřej Kovařík