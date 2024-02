Evropská unie dlouhodobě nestačí na své globální soupeře. Ztrácí svou konkurenceschopnost a také tempo hospodářského růstu.

Důvodů pro to je více. Především se ale jedná o důsledek jednostranného zaměření Unie na plnění stále více ambiciózních klimatických cílů. Evropská komise v minulém týdnu představila svou klimatickou strategii pro další období, která počítá s rozsáhlými investicemi do zelených projektů s cílem dosáhnout dalšího omezení emisí CO2 o 90% do roku 2040 oproti úrovni emisí v roce 1990. To je v tuto chvíli stěží pochopitelný krok. Takový cíl bude vyžadovat enormní investice, podle odhadů Komise až ve výši 700 miliard euro každý rok pro příštích dvacet až třicet let. Není ale vůbec jasné, odkud budou tyto nové zelené investice v tak obrovské výši financovány. Jistě část z nich budou výdaje veřejných rozpočtů, což veřejné rozpočty členských států EU výrazně zatíží. Je otázkou, jestli takové výdaje nebudou na úkor dalších veřejných výdajů, jako jsou školství, zdravotnictví, bezpečnost apod.

S výše uvedeným souvisí také další nepříznivý trend. Evropský průmysl strádá a v oblasti inovací není schopen držet krok s ostatními. Strategická průmyslová odvětví v Evropě potřebují systémově podpořit, aby mohla lépe čelit konkurenci na světových trzích. To mimo jiné znamená vytvořit odpovídající podmínky pro podnikání. Nedusit firmy přemírou regulací, ale pomoci jim se stát lídry v klíčových odvětvích. Zatímco se v Číně rapidním způsobem vyvíjí automobily s alternativními pohony a v USA probíhá překotný rozvoj technologií, včetně umělé inteligence, tak v Evropě akorát narůstá množství regulačních nařízení.

Minulý rok byl, co se týče výkonu evropské ekonomiky v porovnání s americkou ekonomikou, nejhorším výsledkem od roku 2013. Zatímco evropská ekonomika stagnovala, ekonomika USA rostla průměrně o 2,5 % v posledním čtvrtletí. Prognózou do tohoto roku je růst ekonomiky ani ne o jeden procentní bod, zatímco v USA se očekává růst o více než dva procentní body. Proto je třeba začít jednat. Evropa se potřebuje probudit ze svého zeleného snu a začít reagovat na současné urgentní výzvy.

