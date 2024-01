Téměř 3500 projektů mladých lidí získalo v roce 2022 finanční podporu od Evropského sboru solidarity. Nyní máte jedinečnou příležitost přidat se k nim s vlastním projektem a aktivně přispět k pozitivním změnám ve světě.

Foto: www.dzs.c

Evropský sbor solidarity je iniciativou Evropské unie, jejímž cílem je podporovat dobrovolnictví, solidaritu a občanskou angažovanost mladých lidí ve věku 18 až 30 let. Těm poskytuje příležitost zapojit se do rozmanitých dobrovolnických aktivit a solidárních projektů v rámci celé Evropské unie. Příležitost podat žádost o solidární projekt máte v roce 2024 hned dvakrát, a to v rámci termínů 20. února 2024 a 1. října 2024.

Dokdy se můžete zapojit? V roce 2024 můžete svůj projekt přihlásit v rámci dvou termínů, a to do 20. února 2024 nebo 1. října 2024. Pro více informací o solidárních projektech a návodu k podání žádosti navštivte oficiální stránku programu. Co získáte? Finanční prostředky pro vaši dobrovolnickou činnost, kouče a dovednosti v projektovém řízení. Kdo může žádat? Tým minimálně pěti mladých lidí ve věku 18-30 let. Žádost o projekt může tým podat pod záštitou organizace, ale i samostatně jako neformální skupina.

Solidární projekty v kostce

Odbourání strachu a předsudků z poskytnutí první pomoci, budování kladného vztahu k přírodě nebo zapojení seniorů do aktivního komunitního života skrze vaření tradičních receptů.

Jen pár příkladů solidárních projektů, které v minulosti úspěšně iniciovaly skupiny mladých Češek a Čechů, kterým nebyly jedno problémy v jejich komunitě a rozhodly se je řešit. Své projekty na pomoc okolí realizovaly v období dvou až dvanácti měsíců ve skupinkách o minimálně pěti členech.

Projekty nicméně obohatily i je. Ať už šlo o možnost seberealizace, překonání strachu z mluvení na veřejnosti nebo budování sebevědomí, účastníci se shodují v tom, že díky solidárním projektům získali spoustu dovedností a kompetencí důležitých pro svůj osobní i profesní život.

Jak se zapojit?

Pokud i vy chcete pomoct svému okolí, ale nevíte, jestli a jak svůj nápad uskutečnit, můžete se zúčastnit informačních webinářů Domu zahraniční spolupráce, které se konají 18. ledna a 7. února 2024. Seznámíte se na nich například s elektronickým formulářem žádosti, s příklady dobré praxe nebo kritérii pro hodnocení.

O možnostech zapojení se také dozvíte více na stránkách dzs.cz, kde najdete i podrobný návod, jak při podávání žádosti postupovat. Nabízíme také možnost individuální konzultace.

Zdroj: Youtube