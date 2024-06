Praha, 3.6.2024 - Ewa Farna, jedna z největších hvězd současné hudební scény, se stane od června ambasadorkou Notina pro Českou republiku. Bude tváří kampaně Feel Good, která nejen dodá zákazníkům sebevědomí, ale slibuje i zábavné a interaktivní zážitky z online nakupování kosmetiky.

Zpěvačka Ewa Farna se od 3. června 2024 stává hlavní tváří Notina pro Česko. Společně s největším evropským e-commerce prodejcem kosmetiky spojují své síly a pro zákazníky připravují atraktivní zážitky nejen z nakupování. Ewa bude součástí kampaně Feel Good, jejímž dlouhodobým cílem je zpříjemnit zákazníkům online nakupování a ulehčit jim výběr produktů pomocí nejnovějších technologií, aby se neustále cítili a vypadali dobře.

Notino je nejsnadnější cesta ke kráse a zdraví a zákazníci si tak můžou být jisti, že si nakupování, zkoušení a vybírání nových produktů díky mnoha moderním technologiím, které Notino nabízí, vždy užijí a zároveň budou vypadat skvěle a cítit se sebevědomě. „Spolupráce s Notinem mi zkrátka dává smysl. Sedí mi to jako ženě, která tam nakupuje, ale sedí to i do konceptu toho, co dělám v hudbě. Myšlenky selfcare a toho, aby se každý se sebou cítil dobře, se snažím zdůrazňovat i ve svých textech,” říká Ewa Farna.

V příštích měsících se bude zpěvačka společně s Notinem podílet na mnoha aktivitách. „Připravujeme společně hezké věci a těším se, co všechno ještě vymyslíme. V rámci mé akce si společně s fanoušky uděláme hezký selfcare day. Vytvoříme pro ně místo, kde se budou cítit hezky a přijatě, kde si udělají čas pro sebe, a to prospěje každé ženě,“ doplňuje Ewa Farna detaily spolupráce.

Krása i nejnovější technologie

Nakupování na Notinu znamená nejen cítit se dobře a vypadat dobře, ale také to znamená používat nejnovější technologie, které zákazníkům usnadňují a zpříjemňují zážitek z online nakupování. „Notino je beauty a wellbeing destinace, kde se z obyčejného nakupování stává zážitek. V naší aplikaci je spousta nástrojů, díky kterým si můžete třeba zanalyzovat pleť nebo vybrat odstín make-upu online. A ještě je to zábava. My tomu interně říkáme magic of tech, které přináší do vybírání a nakupování hravost a Feel Good pocit,” říká Martina Juráňová, Head of Brand Management Notina.

V aplikaci Notino zákazníci najdou také virtuální zrcadlo, ve kterém si mohou libovolně zkoušet nejrůznější odstíny rtěnek, tvářenek nebo očních stínů. Kromě moderních technologií, které usnadňují zákazníkům nákup z pohodlí domova, nabízí Notino široký výběr produktů od světových i lokálních značek, kde každý najde přesně to, co potřebuje. „Nakupuju jednou za čas, ale pak je to větší nákup. Vyberu nejen pro sebe, ale taky pro svou mladší ségru, mámu i manžela. S výběrem dekorativní kosmetiky mi pomáhá třeba moje make-up artistka, na jiné produkty zase nedám už ze zkušenosti léta dopustit, co zrovna trenduje mi občas doporučí moje sestra. Kosmetika zrovna je ale hodně individuální, každému sedí něco jiného, takže je super, že na Notinu se dá fakt najít obrovská nabídka, kde si každý vybere podle sebe,“ doplňuje Ewa Farna.

Ewa Farna se v průběhu kampaně Feel Good objeví v televizních spotech, online na YouTube, TikToku a Facebooku a na billboardech po celé republice. „Když jsme hledali ambasadorku, byla Ewa jasná volba, protože i ona sama ten “feel good” pocit přináší,” doplňuje Martina Juráňová.

Notino je největší evropský internetový obchod se širokou nabídkou parfémů, kosmetiky a produktů pro zdraví. Společnost byla založena v České republice v roce 2004 a postupem času se stala jedním z nejsilnějších hráčů v oblasti kosmetiky a elektronického obchodu. Notino v současné době působí na 27 evropských trzích a nabízí své služby online a ve 26 kamenných obchodech. Je autorizovaným partnerem největších světových kosmetických značek, jako jsou DIOR, Prada, Hermès, Versace, Lancôme, Gucci, Yves Saint Laurent, Estée Lauder a mnoho dalších.

Portfolio Notino se může pochlubit neuvěřitelnou nabídkou více než 100 000 produktů od více než 2 500 značek. Český kosmetický gigant ročně vyřídí 19 milionů objednávek a prodá přitom více než 100 milionů výrobků. Během vánoční sezóny společnost odesílá až 205 000 zásilek denně.

Cílem Notina je zpřístupnit svět krásy každému. Své vize dosahuje díky bezkonkurenčně široké nabídce výrobků, atraktivním cenám a výjimečným službám. Společnost vyniká vynikajícím zákaznickým servisem, rychlým a spolehlivým doručováním objednávek, bezpečnými a moderními platebními metodami a přehlednými, zákaznicky orientovanými webovými stránkami. Její služby oceňuje více než 24 milionů zákazníků v celé Evropě.