Jeden z posledních koncertů kapely Lucie v sestavě s Davidem Kollerem, Daniel Landa nebo Chinaski. Nejen tito interpreti letos v létě exkluzivně hrají na festivalu Hrady CZ, který v pátek a sobotu 23. a 24. srpna zavítá také ke hradu Bouzov v Olomouckém kraji. V ceně sobotní vstupenky na festival je také volný vstup na hrad.

Bouzov | Foto: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Poslední koncerty kapely Lucie s Davidem Kollerem. To je jedno z hlavních lákadel letošního ročníku Hrady CZ. Skupina navíc toto léto vystupuje jen na tomto festivalu, stejně jako Daniel Landa a Chinaski. Program ale nabízí i řadu dalších hvězd české a slovenské hudební scény v romantickém prostředí okolí tuzemských památek. Festival zavítá také ke hradu Bouzov v Olomouckém kraji, a to v pátek a sobotu 23. a 24. srpna.

David Koller a Robert Kodym z kapely Lucie si užívají jeden z posledních společných koncertůZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Daniel Landa na Hradech CZZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Kapela Chinaski v létě na žádném jiném festivalu nezahrajeZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

„O mně je dobře známo, že jsem velkým milovníkem hradů a zámků. Vždy jsem měl pocit, že se jejich romantická atmosféra fantasticky doplňuje s rockovou muzikou,“ řekl Deníku kytarista a zpěvák ze skupiny Lucie Robert Kodym.

Návštěvníci se pak mohou těšit i na Mig 21, UDG, Trautenberk, Jelen, Vypsanou fixu či Mother’s Angels. Punkovou scénu zastoupí Visací zámek, rock slovenští Horkýže Slíže a metal Cocotte Minute.

Kapela Jelen na Hradech CZZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

MARTIN ZELLER Z COCOTTE MINUTE: METAL V LÉTĚ BOLÍ

„Je pro nás skvělé díky Hradům ukázat naší práci někomu, kdo by se k ní pravděpodobně jinak vůbec nedostal. Věřím, že spousta návštěvníků tohoto festivalu může zjistit, že to, co děláme, a to, jak to děláme, je může překvapivě oslovit,“ řekl Deníku Martin Zeller, zpěvák kapely Cocotte Minute.

„Návštěvníci se mohou těšit na poctivou show od srdce v podobě drastického šansonu pěti chlapů uvařených v černých hadrech na přímém slunci, protože image je víc než bůh a metal v létě bolí,“ dodal se smíchem Zeller.

Na vystoupení na Hradech CZ se těší také Vypsaná fixa. „Pozvánka od pořadatele znamená, že patříme mezi nejlepší české kapely. Ty totiž každý rok na tomto festivalu hrají,“ řekl zpěvák Michal Mareda s přezdívkou Márdi.

„Letošní ročník je opravdu našlapaný a my pevně věříme, že se neztratíme. Na Hradech jsme hráli už mnohokrát a vždycky se nám moc líbí, jak vše skvěle funguje organizačně, jak si to lidé užívají na všech osmi místech a jakou bláznivou hlášku řekne jeden z pořadatelů Viktor Souček v backstage,“ sdělil Márdi.

Vypsaná fixa si připravila speciální playlist, kterému říká „rodinné stříbro“. „Zahrajeme to nejlepší, co máme, a tuhle trvale hodnotnou vzácnost obalíme koncertní živou energií. Po každém koncertu vyrazíme k našemu stánku na pokec se skvělými lidmi, kteří pravidelně v hojném počtu navštěvují tento krásný rodinný festival. Na Hrady totiž chodí úplně všichni a někdy i ti, co se ještě nenarodili,“ uzavřel zpěvák.

Na Hradech CZ navíc letos zcela poprvé zahrají nové talenty jako indie-popová skupina Brixtn. Ta na festivalu představí i skladby ze své připravované desky. Mezi nováčky festivalu se dále řadí i interpreti Marcell, fiedlerski, Fast Food Orchestra nebo šumperská sestava Byt číslo 4.

NEJLEPŠÍ MASKA HRADNÍHO KARNEVALU

Areál se v pátek otevírá v 15:30, v sobotu v 10 hodin. V pátek v 19:30 hodin se navíc bude jako již tradičně vyhlašovat nejlepší maska hradního karnevalu. Ten, kdo v masce přijde na pódium, dostane hodnotný dárek. Organizátoři vyberou na každé zastávce festivalu tu nejlepší a 17. listopadu 2024 v rámci velkého finále vyhlásí absolutního vítěze, který získá volné vstupenky na následující ročník Hradů a další odměny.

Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v ceně sobotního lístku na festival vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Bouzov. Návštěvu festivalu se tedy nabízí zkombinovat s turistikou či výletem na kole. Romantický hrad Bouzov patří mezi deset nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Rádi ho vyhledávají i filmaři.

SOUTĚŽ O ČTYŘI NEJLEPŠÍ FOTKY

Návštěvníci se také budou moci zapojit do fotosoutěže o ceny, které vyhrají autoři čtyř nejlepších fotek z akce na základě veřejného hlasování. Fotografie lze pomocí QR kódu ve festivalové brožuře vkládat přímo z místa konání.

Festival Hrady CZ se letos po Bouzově v Olomouckém kraji (23.-24. 8.) představí ještě na Bezdězu v Libereckém kraji (30.-31. 8.).

V souvislosti s přáním návštěvníků jsou na Hradech letos k dispozici zastřešené plochy se sezením. Připravený je také hotelový standard ubytování. Lidé mohou za úplatu využít takzvaný VIP kemp PLUS v ceně s připraveným postaveným stanem, dvěma či čtyřmi karimatkami a spacáky a nadstandardním sociálním zařízením (splachovací toalety, sprchy) včetně recepce. Vše je připraveno na okamžité přespání bez starostí.

Samozřejmostí jsou placené VIP kempy na úrovni klasických moderních kempů se sprchami a splachovacími toaletami, non-stop recepcí a cateringovými službami, úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma.

Vstupenky na festival Hrady CZ lze zakoupit v síti Ticketstream na www.hradycz.cz/vstupenky.

Vstupenku na pátek lze do dne před akcí zakoupit za zvýhodněnou cenu 1100 korun, na sobotu za 1200 korun a permanentku na oba dny pak za 1900 korun. Na místě bude vstupné stát 1200 korun na pátek, 1300 korun na sobotu a permanentka vyjde na 2100 korun.

Připravené jsou slevy pro děti, ZTP/P a seniory. Dvoudenní ubytování ve VIP Hradních kempech na dva dny lze do dne před akcí pořídit za 850 korun na osobu, ve VIP kempech PLUS za 1600 korun, na místě pak za 900 a 1650 korun. Vstupenky a ubytování lze také zakoupit nyní společně v balíčku permanentka + VIP kemp za 2650 korun nebo permanentka + VIP kemp PLUS za 3400 korun, na místě pak za 2900 korun s VIP kempem. V nabídce jsou i permanentky Exkluziv v limitované sérii s merchandise nyní za 5000 korun.

Atmosféra na Hradech CZ je vždy skvěláZdroj: NEDOMYSLENO, s.r.o.

Více na www.hradycz.cz