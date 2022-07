9. 7. přijedou představit nový film Vojtěch Moravec, Sandra Nováková, Hynek Čermák a Ondřej Pavelka.

Hádkovi s režisérem Vojtěchem Moravcem | Foto: BONTONFILM a.s.

Lochotínský amfiteátr v Plzni bude znovu hostit známé tváře filmového plátna. Mezinárodní filmový festival JUNIORFEST ve spolupráci s Městem Plzeň a společností Bontonfilm připravil pro širokou veřejnosti exkluzivní předpremiéru nové české komedie Hádkovi. Samotné projekci filmu bude předcházet talkshow s herci a tvůrci, kteří do Plzně při této příležitosti přijedou. Diváci se tak mohou těšit na herecko-tvůrčí tandem Sandra Nováková a Vojtěch Moravec a na herce Hynka Čermáka a Ondřeje Pavelku.

Filmová komedie Hádkovi vypráví o povedené rodině, která se pořád hádá. Dva bratři a jejich ženy se nikdy na ničem neshodnou a teď navíc visí ve vzduchu rozepře o dědictví po dědovi. Do ní se zapojí i otec obou bratrů a nakonec i jejich sestra, která na nečekané setkání celé rodiny míří. Nezbytnou součástí hádek je podle tvůrců i usmiřování. „Myslím, že každý se někdy hádá. Co je ale důležitější než samotná hádka, to je usmiřování. Například já sám se už na začátku hádky těším na usmíření. Se Sandrou to umíme moc dobře,“ říká s nadhledem režisér Vojtěch Moravec, který spolu se Sandrou Novákovou napsal scénář.

„Hádkovi mi trochu připomínají první film o Homolkových, což je komedie i smutný film. Také se tam hodně hádají, a když se zrovna nehádají, jsou tam stejně pořád nějaké ruchy, působí to rozčilujícím dojmem. Na druhou stranu jsou tam i smutné a dojemné situace, stejně jako v tomto filmu,“ říká jeden z představitelů Jakub Prachař.

Nenechte si ujít příležitost, být prvními diváky, kteří film uvidí a zpestřete si druhou prázdninovou sobotu neopakovatelným filmovým zážitkem a setkáním s tvůrci nové české komedie. Hádkovi za to určitě budou stát!