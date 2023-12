Cestování za dobrodružstvím patří od nepaměti k lidským výzvám. A pokud se k poznávání nových zemí připojí ještě humanitární pohnutky, je nasnadě, že se taková akce vryje do srdcí a povědomí ostatních.

Foto: ze sbírky M. Čermocha (fotograf: Walter Novak)

Tak jako v roce 1968 humanitární expedice Lambaréné. Po více než půl století se rodí nápad nové výpravy, která by měla kopírovat expedici do afrického Gabonu, do Pralesní nemocnice v Lambaréné, jen tentokrát ne po souši, nýbrž letecky. Koncem října letošního roku navštívili Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici otec celého projektu Francouz Georges Landes, jeho syn a Milan Čermoch, český protagonista expedice Lambaréné 2024.

Studentská expedice Lambaréné 1968

Když v roce 1965 zemřel alsaský rodák Dr. Albert Schweitzer, zakladatel africké Pralesní nemocnice v gabonském Lambaréné a držitel Nobelovy ceny z roku 1952, rozhodl se Petr Bartůněk spolu s dalšími studenty vyrazit ve voze Tatra 138 6x6 VN do Lambaréné s humanitární pomocí. V roce 1968 vyrazila do Afriky osmičlenná expedice naložená léky a zdravotnickým materiálem. Přímo do Pralesní nemocnice v Lambaréné se bohužel nedostali, gabonská vláda nakonec z politických důvodů tatře nepovolila vstup na své území. Humanitární materiál se nicméně povedl předat dceři Dr. Alberta Schweitzera na „neutrálním území“ ve vodách Atlantiku u přístavu Libreville a tak se dá říct, že mise byla splněna. Ba co víc, z cesty dlouhé přes 35 tisíc kilometrů vznikl i 18dílný dokumentární seriál.

Expedice Lambaréné 2024

O více než půl století po první výpravě do Lambaréné, v novém tisíciletí, v jiné politické době v Evropě i v Gabonské republice vzniká podobný nápad. Se stejným altruismem plánuje vyrazit do Pralesní nemocnice pilot, kněz, muzikant a vizionář Georges Landes. Francouz, který se v Lambaréné narodil, svůj život od útlého dětství však strávil v evropské zemi provoněné levandulí. Z pozice prezidenta nadace Les Ailes Solidaires, ale také díky své touze navštívit rodnou Afriku rozjíždí projekt expedice Lambaréné 2024. Jako milovník létání a vlastník letounu Broussard se seznámil na setkání afrických bush-pilotů s českým pilotem, cestovatelem a biokybernetikem Milanem Čermochem. Slovo dalo slovo a jeden francouzský humanitární projekt se propojí s jiným českým projektem „Zelená školní základna“ zaměřeným rovněž na pomoc Africe, aby vznikl Angel for Africa.

Pomoc k vzájemné komunikaci Evropy a Afriky

Se svým letadlem Broussard MH 1521, vyvinutým pro specifické africké podmínky, plánuje pan Landes kopírovat pozemskou expedici Lambaréné 1968, o které se dozvěděl až od Milana Čermocha. Na konci letošního října Georges Landes přiletěl se svým Broussardem do České republiky, aby se seznámil s protagonistou první výpravy do Lambaréné, dnes již 84letým Dr. Petrem Bartůňkem. A zavítal také spolu se svým synem a s Milanem Čermochem do našeho Muzea nákladních automobilů Tatra, aby poznal slavnou tatrovku „Lambaréné“, účastníky expedice přezdívanou „drobeček“.

Nově připravovaná expedice oslovuje nejen svým dobrodružným nábojem, ale i posláním. Posláním najít nové možnosti komunikace mezi vyspělým světem na straně jedné a tím nejchudším na straně druhé, ale také pomoci rozvíjet na černém kontinentě soběstačné vzdělávací základny.

A jak se podaří skloubit tyto krásné vize v reálný počin, můžeme posoudit již za pár měsíců. Expedice Lambaréné 2024 se vydá na svou pouť na jaře příštího roku. Budeme dění sledovat z dálky i zblízka a tak přinášet po kouscích další zprávy na našich webových stránkách.

Věděli jste, že…

v roce 1988 vyrazila na cestu do Lambaréné druhá expedice složená opět ze studentů, jen tentokrát cestovali s vozem LIAZ?

