Dr. A. Egon Cholakian, expert na národní bezpečnost a registrovaný federální lobista vystoupil s přelomovým video projevem, ve kterém představil svou hlubokou analýzu rostoucího napětí provázejícího geopolitické události a poskytl nové údaje o stupňující se klimatické krizi.

Foto: Earth Save Science Collaborative

Expert na národní bezpečnost Egon Cholakian porušil protokol, aby promluvil o znepokojujících zjištěních v nedávném filmu “Impakt”

Výzva Dr. Cholakiana, zveřejněná 26. července 2024 na platformě Earth Save Science Collaborative, už vyvolala diskuzi mezi celosvětovou komunitou. Fakty a analýzy, které Dr. Cholakian představil, souvisí se znepokojujícími zjištěními z nedávného dokumentárního filmu „IMPAKT“, který zkoumal, jaké jsou příčiny začátku některých významných světových událostí.

Zdroj: Youtube

Egon Cholakian ve videu upozorňuje na události, jako je masakr ve Waco v roce 1993, teroristické útoky v letech 2001 a 2004, ke kterým došlo v USA a Rusku, probíhající ukrajinsko-ruský konflikt, stupňující se napětí v USA a pokusy o atentát na vysokopostavené osoby včetně 45. prezidenta Spojených států a předsedu vlády Slovenské republiky. (slovenské znění videa najdete kliknutím sem).

Kromě toho Dr. Cholakian podrobně rozpracoval téma „puzzle kódování“, které bylo představeno ve filmu „IMPAKT“. Upozornil, že tato metoda psychologické manipulace stojí v pozadí mnohých nedávných tragédií včetně masové střelby a politického násilí.

Dr. A. Egon CholakianZdroj: Earth Save Science Collaborative

„Puzzle kódování je tak sofistikované, že jednotlivci nedokáží vnímat jeho vliv na sebe,“ vysvětlil Dr. Egon Cholakian. Pozoruhodné je, že ve svém vystoupení naznačil, že informovanost veřejnosti o této hrozbě by mohla výrazně snížit její dopad. „Hrozba masové střelby na celém světě by se mohla minimalizovat o 80 procent za předpokladu, že informace o metodě puzzle kódování se dostanou do širokého povědomí,“ uvedl Dr. Cholakian.

Kromě toho Dr. Cholakian zdůraznil statisticky významný nárůst počtu katastrof souvisejících s klimatem na území Ruska od srpna 2023.

Dr. Cholakian udělal odvážný krok a obrátil se přímo na ruského prezidenta Vladimíra Putina, podělil se o důkazy psychologické manipulace a varoval před budoucími trendy.

„Stále tvrdím, že si musíme sednout za rokovací stůl,“ zdůrazňuje Dr. Cholakian. „Protože pokud to neuděláme, nebude tu žádné Rusko, žádná Amerika - nikdo. Je čas, abychom poslechli zdravý rozum a zmírnili své ambice.“

O Dr. A. Egonovi Cholakianovi

Expert na národní bezpečnost, registrovaný federální lobista v Kongresu USA a Bílém domě, registrovaný zahraniční agent na Ministerstvu spravedlnosti USA, oddělení národní bezpečnosti, který spolupracoval se: 4 prezidenty USA, 3 poradci pro národní bezpečnost USA, 1 ředitelem CIA.

Více informací najdete na stránce www.EgonReport.org

LinkedIn Egona Cholakiana:

https://www.linkedin.com/in/a-egon-cholakian-11256b4