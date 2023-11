Klasický příběh oblíbeného ojetého auta pro českou rodinu. Chtěli spolehlivé auto v kombíku, aby se tam vešly děti i pořádná bagáž na výlety. Po nákupu přišel první problém a v servisu jim sdělili, že auto bylo bourané. Až poté si prověřili historii auta přes Cebia a nestačili se divit.

Foto: www.cebia.cz

Jak to celé začalo?

Rodina chtěla vyměnit svoje 10 let staré auto za něco novějšího. Na tom starém se již začal prodražovat servis a každý rok do něj museli investovat větší částky na nezbytné opravy. Protože na úplně nové auto nebylo peněz, a i to staré koupili jako ojeté a sloužilo dobře, rozhodli se opět rozhlédnout po bazarech.

Objevila se vysněná krasavice

A našli. Krásnou Škodu Fabii, zánovní, rok výroby 2019, právě dovezeno z Německa. S touto krasavicí to byla láska na první pohled, navíc měla i tažné zařízení na jejich vozík, takže další plus. Jako bonus najeto pouze něco málo přes 30 000 km, žádný firemní otloukánek. Dlouho neprohlíželi, takhle krásné auto přece nemůže mít chybu. Cena sice lehce přes 300 000 Kč, ale za tak krásné auto… „prostě si něco půjčíme, určitě ušetříme za servis“, řekli si.

První závada se ukázala brzy…

Chvíli po nákupu se objevila první závada. Z auta tekla voda, snad to bude banalita. Zajeli tedy do autorizovaného servisu, kde přišli na netěsnost v systému topení. Při prohlídce auta zároveň ale mechanik zjistil, že vozidlo bylo bourané, a podle jeho názoru poměrně závažně. Majitel auta byl touto informací zaskočen a technik mu doporučil, aby prověřil jeho historii přes Cebia na www.cebia.cz.

… pak přišel šok z prověření přes Cebia

Po zakoupení výpisu z historie vozidla nevěřili vlastním očím – vozidlo v Německu havarovalo a poškození bylo velmi závažné – výše škody byla pojišťovnou kalkulována na více než 40 000 euro, tedy výrazně výše, než kolik stála tato Fabia jako nová. Není divu – na vozidle byla masivně poškozena přední část a motorový prostor, aktivovány byly téměř všechny airbagy. Výčet dílů k výměně a cena práce opravy tohoto poškození dala dohromady tuto obrovskou sumu.

Šikovné ručičky však dokázali ze zdemolované Fabie udělat opět krasavici a při prodejní ceně 300 000 Kč na tom ještě zhruba 100 000 Kč vydělat. Cíl byl při opravě jasný – co nejvíce ušetřit. Tato krasavice se pak stala doslova zbraní na silnici.

Jak nedopadnout stejně?

Základní rada zní: nespěchejte, jednejte vždy s chladnou hlavou a s rozumem. Auto může v inzerci i na place v bazaru vypadat úžasně, ale nedejte se zmást. I když najdete přesně to auto, které jste hledali, vždy si prověřte jeho historii. Je to jednoduché, v klidu z domova zadejte na www.cebia.cz VIN vozidla a během pár minut se můžete dozvědět, zda nemá auto stočený tachometr, zda a jak bylo v minulosti havarované či poškozené a k jak velké došlo škodě, jaký je skutečný rok výroby, pravá země původu, zda nebylo provozováno jako taxi, zda není kradené či zatížené leasingem, jak a za kolik bylo v minulosti inzerováno a vidět můžete například i fotografie vozu nejen z inzerce, ale také po případné nehodě. Prověřit si můžete auto jak s českým, tak zahraničním původem.

Zdroj: www.cebia.cz