Již 2 roky spojuje Mikulov s Prahou přímá autobusová linka. Spoj obnovila společnost FajnBus.

Stevardka FanjBusu | Foto: FajnBus/archiv

Již 2 roky opět spojuje Mikulov s Prahou přímá autobusová linka. V minulosti přímé spojení Prahy a Mikulova existovalo, pak ale na mnoho let z jízdních řádů zmizelo. Znovu jej obnovila společnost FajnBus, která zavedla jak expresní spojení z Mikulova do Brna a dále do Jihlavy a Prahy, tak také linku do Prahy přes Sedlec, Valtice, Lednici a Podivín a dále do Brna, Jihlavy a Prahy. Cestujícím se tak po letech vrátila možnost rychlého, přímého a pohodlného cestování do celé republiky.

Nyní vstupuje obnovené spojení Mikulov – Praha do svého třetího roku provozu, proto jsme se zeptali Veroniky Brotanové, ředitelky společnosti FajnBus, zda-li se chystají nějaké novinky.

Jak dlouho FajnBus působí na českém trhu?

Společnost FajnBus vznikla v roce 2020 a do pravidelné veřejné linkové dopravy se pustila od začátku roku 2021. Tehdy jsme zavedli večerní linku z Plzně do Prahy a zpět. Ta již v současné době neexistuje, ale v době, kdy Plzeň přišla o večerní autobusové spojení s Prahou, ji cestující uvítali.

Trasy Praha Mikulov a Brno NitraZdroj: FajnBus/archiv

Naše srdce patří ale k Jižní Moravě, a proto jakmile to situace umožnila, zavedli jsme linku z Mikulova přes Brno a Jihlavu do Prahy.

Mikulovčákům, kteří pravidelně dojíždí za studiem nebo do práce, ale i těm, kteří cestují jen příležitostně třeba do divadla, jsme chtěli nabídnout přímé a kvalitní spojení nejen do Brna, ale i dalších krajských měst. Díky přímému spojení bez dalších zastávek je náš expres nejrychlejší veřejnou dopravou do Brna a dojíždějícím výrazně zkrátí dobu cestování. Také pro turisty z Prahy nabízí naše linka pohodlnou možnost dostat se bez přestupů až do samého centra vinařství, bez nutnosti cestovat autem.

Jaké tedy aktuálně jezdíte trasy?

Nyní naše autobusy jezdí každé pondělí, čtvrtek, pátek, sobotu i neděli z Mikulova do Prahy a zpět přes Brno a Jihlavu.

Nově jsme letos na trase zavedli také zastávku v Pasohlávkách u Aqualandu Moravia, která bude v létě jistě velmi populární. Jedná se o zastávku Pasohlávky, přehrada, a jejím zavedením jsme sledovali nejen možnost cestování pro turisty do akvaparku a do okolních kempů, ale i možnost přístupu do našeho autobusu pro obyvatele okolních obcí - Pasohlávek, Ivaně, Vranovic, nebo Horních a Dolních Věstonic.

V neděli po poledni jedou do Prahy dokonce 2 spoje, přičemž jeden je expresní přes Pasohlávky a druhý jede přes Sedlec, Valtice, Lednici a Podivín. Časování tohoto spoje bylo nastaveno tak, aby maximálně navazoval na linky krajské dopravy a umožnil rychlý přestup cestujícím z dalších obcí na Mikulovsku jako z Přítluk, Milovic, Bulhar a dalších, a aby také navazoval na vlaky od Hrušovan nad Jevišovkou. V pátek odpoledne a večer jedou naopak 2 spoje z Prahy do Mikulova.

Chystáte něco nového?

Máme teď úplnou novinku! Moc jsme toužili pokrýt i další obce Jižní Moravy a rozšířit naší síť i dál. A povedlo se – od 14.4. startujeme naši novou linku z Brna na Slovensko do Nitry!

Informace jsme již zveřejnili na našem fajnbusovém facebooku a máme obrovskou radost, že má nová linka ohlas. Naše autobusy budou teď moci využít cestující z Hodonína, Mutěnic i Čejče. Na Slovensku pojedeme do Nitry se zastávkami v Holíči, Senici, Trnavě a Seredi.

Časy linky Brno – Nitra jsou nastaveny tak, aby navazovaly na naše spoje Mikulov – Praha a umožnily tak pohodlné cestování např. z Nitry, ze Senice, nebo Hodonína také do Jihlavy a Prahy – s garantovaným přestupem. V Brně studuje na vysokých školách množství slovenských studentů a ti se na tento náš nový spoj moc těší. Věříme, že linka bude zajímavá nejen pro studenty, ale také, že bude přínosem i pro obce na Hodonínsku.

Co vás přivedlo na myšlenku založení FajnBusu?

Úroveň služeb v dopravě. Chceme, aby dálková cesta, na které dojíždějící tráví spoustu hodin obvykle pravidelně každý týden, byla příjemným zážitkem.

Snažíme se o to, aby byly k dispozici takové služby veřejné dopravy, že cestující nebudou muset zvažovat, zda-li by nebylo lepší jet autem. Hromadná doprava je ekologičtější i levnější než ta individuální a naším cílem je, aby byla také příjemnější.

Pokud sedíte dlouhé hodiny v autobusu nebo vlaku, máte třeba žízeň a vůbec netušíte jestli a jaké má váš spoj zpoždění a v kolik hodin přijedete do cílové stanice. Jistě to není dobrá zkušenost. To se Vám ve FajnBusu nestane!

Na palubě máme stevardy, kteří cestující informují a starají se o jejich komfort a pohodlí.

V minulých letech mnoho tradičních spojů vymizelo. Ve spoustě obcí dnes mohou lidé použít k dálkové přepravě jen vlaky, což komplikuje třeba přepravu zvláště s objemnějšími zavazadly. Kdo jel s nějakým větším kufrem v nedělní špičce v zaplněném vlaku, ví, o čem mluvím. Mnoho i velkých obcí je odkázáno jen na krajskou dopravu, která je velmi dobrá pro lokální cestování, ale pro dálkovou dopravu vyžaduje mnoho přestupů. Naše linky Mikulov – Praha i Brno – Nitra jsou vlastně obnovou zaniklých tradičních linek, které byly v minulosti velmi využívané a oblíbené.

K dispozici káva a občerstveníZdroj: FajnBus/archiv

Jaké služby čekají na vaše cestující na palubách Fajnbusů?

V každém FajnBusu na vás čeká nejen usměvavá stevardka, ale také profesionální řidič, který se postará o šetrné naložení a vyložení vašich zavazadel a udělá maximum pro vaši bezpečnost.

Během cesty si můžete objednat různé občerstvení a nápoje. Samozřejmostí je ve FajnBusu funkční WC, takže nemusíte mít strach, že pan řidič bude muset kvůli Vám zastavit a celý autobus bude čekat jen na vás. Klimatizace a WiFi je u nás taky standardem.

Nabízíme ale i další fajn služby. Naši službu “dítě na cestách” ocení rodiče, kteří potřebují poslat samotné dítě autobusem třeba k babičce. Maminka může dítě posadit do autobusu v Praze a babička počkat na vnouče v Mikulově. Stevardi se postarají, aby vše proběhlo v pořádku – o bezpečnou cestu dítěte do cíle, o předání jen té „správné babičce“, o komfort během cesty a také o to, že jsou maminka i babička během cesty informovány např. o zpoždění autobusu a předpokládaném času příjezdu. Pomáháme tak dětem naučit se samostatnosti při cestování a rodičům šetříme čas i peněženku. Výhodou pro rodiče je také to, že tato služba je zahrnuta v ceně jízdenky.

Další fajn službou je přeprava autobusových zásilek, která pomůže třeba v případě, kdy si potomek studující školu na druhé straně republiky, zapomene důležitou knížku doma. Vezli jsme tak i zapomenuté nabíječky na notebooky, nebo oblek, který zůstal ležet v autě.

Na závěr bych ráda zmínila ještě ekologii, která je pro FajnBus důležitá. Naší vizí je směřovat k bezodpadovému hospodaření, proto nerozdáváme noviny, klienti si čtou díky WiFi online, sluchátka má beztak každý svá a plastů se snažíme také zbavit.

Co je pro FajnBus nejdůležitější?

Zážitek z jízdy pro všechny cestujících. Nechceme, aby šlo jen o dopravu. Přejeme si, aby cestování pro Vás bylo příjemným zážitkem, o který se budete chtít podělit. CHCEME, ABYSTE Z AUTOBUSU VYSTUPOVALI NADŠENÍ!

Veronika Brotanová, ředitelka FajnBusu