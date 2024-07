Přijeďte za historii, poznáním a zábavou! Na sobotu 20. července jsme pro vás připravili jedinečnou historickou akci přímo v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova.

Foto: GOTIC, příspěvková organizace

Hlavním tématem akce je setkání těšínského knížete Adama Václava a uherského velmože Juraje Thurza na šancích, kteří spolupracovali při obraně slezské hranice proti uherským povstalcům Štěpána Bočkaje. V programu uvidíte ukázku útoku Bočkajových povstalců na pevnost Velkou šanci a její obranu. Návštěvníci se můžou těšit na ukázky výcviku císařských a uherských vojsk, prezentaci dělostřelectva, dobový tábor, řemeslníky, módní přehlídku a vystoupení dobové kapely. Připraven je bohatý interaktivní program pro děti navázaný na historii šancí. Akce je ideálním zastavením pro celé rodiny s dětmi. Vstup je zdarma.

Zdroj: GOTIC, příspěvková organizace

Námětem historické akce jsou události počátku 17. století. Území Slezska, ohrožovalo povstání Štěpána Bočkaje, které vypuklo v Uhrách proti vládě Habsburků v letech 1604–1606. Zabezpečení hranice Slezska v okolí Jablunkovského průsmyku měl na starosti těšínský kníže Adam Václav. Z uherské strany se na obraně proti povstalcům podílel uherský magnát Juraj Thurzo, se kterým Adam Václav vedl čilou korespondenci. Historická akce ukáže setkání obou velmožů a jejich vojenských doprovodů na slezsko-uherské hranici. Součástí programu budou bojové ukázky napadení šance uherskými povstalci a jejich odražení spojenými oddíly Adama Václava a Juraje Thurza. Zároveň budou představeny vojenské jednotky počátku 17. století, a to jak západních, tak uherských vojsk, včetně jízdních vojáků a bojové ukázky jízdy.

K dobré zábavě přispějí ukázky raně barokní módy a dobová kapela Ragojka. Na děti čekají dobové kolotoče a hra Staň se špionem Císařské výzvědné kanceláře.

Zdroj: GOTIC, příspěvková organizace

Den plný historie a zábavy nabídne i poučení. V příkopu opevnění bude umístěna výstava přibližující historií jablunkovských šancí od konce 16. století do dnešních dnů.

Ve 12:30 proběhne slavnostní křest nové historické knihy o Jablunkovských šancích Porta Silesiae. Jablunkovské šance – raně novověký fortifikační systém na pomezí Slezska, Uher a Polska“. Vydavatelem knihy je Muzeum Těšínska, příspěvková organizace a autorem je historik Mgr. Martin Krůl, Ph.D. Publikace je dílem dlouhodobého výzkumu unikátních památek rozesetých v horské oblasti Beskyd.

Dobové atrakceZdroj: GOTIC, příspěvková organizace

Podrobný program:

10.00 Zahájení…výstřel z děla

10.30 Představení jednotlivých druhů vojsk – západní x východní, dělostřelci, ukázky výcviku, zacházení se zbraní – útočníci. Dobová módní přehlídka

12.00 Setkání Adama Václava a Juraje Thurza

12.30 Křest publikace Porta Silesiae

12:45 Zdravice hostů

12:50 Hudební vystoupení dobové kapely Ragojky

13.30 Představení jednotlivých druhu vojsk – západní x východní, ukázky výcviku, zacházení se zbraní – obránci

14:10 Představení jízdních vojáků, bojové ukázky jízdy

14:45 Dělostřelecký blok

15.30 Útok Bočkajových povstalců na Velkou šanci a její obrana

16.15 Slavnostní nástup vojenských jednotek

16.30 Hudební vystoupení dobové kapely Ragojky

Důležité:

Kapacita parkování na Šancích je omezená, prosíme návštěvníky, aby využili veřejnou hromadnou dopravu. Odjezdy ze zastávky Mosty u Jablunkova centrum v blízkosti vlakového nádraží: 9:22, 11:23., 13:12, 14:22, 15:21 atd.

Celý den bude probíhat v areálu opevnění střelba z pušek, mušket, děla. Zvažte, proto prosím vstup do areálu s vašimi mazlíčky, popřípadě si je na akci dobře zabezpečte. Děkujeme.

Akce Fajne léto – Těšínský kníže a uherský velmož na šancích je jednou z aktivit projektu „Zatraktivnění expozice Návštěvnického centra a Opevnění šance, propagace produktu a realizace Fajneho léta“, který se uchází o dotaci z prostředků Moravskoslezského kraje, Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2024 ve výši 306 000 Kč.

Další informace na www.gotic.cz a https://www.facebook.com/NCSance/

Zdroj: Zadavatel

Zdroj: GOTIC, příspěvková organizace

Návštěvnické centrum opevnění šance v Mostech u Jablunkova dále připravuje: Šancefest – 17. 8. 2024 od 11:30

Srdečně zveme na jedinečný kulturní a historický festival přímo v opevnění Velká šance v Mostech u Jablunkova. Součástí bohatého programu bude jak pestrý historický program, tak pro vás máme připravenou řadu vystoupení známých interpretů. Akce je ideálním zastavením pro celé rodiny s dětmi. Kyvadlová přeprava zajištěna.

Historický program představí vojenský význam pevnosti prostřednictvím ukázek života vojáků v posádce z různých období fungování opevnění Šance od 17. do 19. století. Čeká na Vás ukázka děla, včetně střelby, soutěž ve střelbě z mušket, představení pobytu vojáků ve vojenském táboře s historickým výkladem pro veřejnost a dobovou kapelou Ragojkou. Kromě historického programu se můžete těšit na jarmark, tradice a lidová řemesla, soutěž „O nejlepší guláš Šancmajstra“, interaktivní program pro děti.

Od 16:00 vystoupí: Brouci Band – The Beatles Revival, Kandráčovci, Cafe 80, Mad Reason.

Opevnění Velká ŠanceZdroj: GOTIC, příspěvková organizace

Komentované prohlídky

Komentované prohlídky Velké šance s průvodcem v rámci, kterých se účastník nejdříve v Návštěvnickém centru doví, co to byla Velká šance a celý systém Jablunkovských šancí, proč zde byla postavena, kdo to byli vybranci, uvidí, jak Velká šance vypadala kdysi a dalšího podrobnosti. Následně je celá skupina provedena Velkou šancí s poukazem na místa, kde stály původní objekty a místa, kde byly další stavby Jablunkovských šancí v okolí. V rámci komentované prohlídky si může každý účastník vyrazit krejcar Alžběty Lukrécie, z r.1648.

Termíny komentovaných prohlídek: 23.7. * 13.8. * 27.8. - začátek je vždy v 9:30 před Návštěvnickým centrem opevnění šance (Mosty u Jablunkova čp.1165).

Návštěvnické centrum opevnění Velká ŠanceZdroj: GOTIC, příspěvková organizace

Návštěvnické centrum opevnění Velká ŠanceZdroj: GOTIC, příspěvková organizace

Návštěvnické centrum opevnění Velká ŠanceZdroj: GOTIC, příspěvková organizace