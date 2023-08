V Opavě není mnoho takových institucí, jakou je Jazykové a vzdělávací centrum FAKTUM. Kromě tradice více než třicetiletého působení v regionálním vzdělávání má nezvykle široký záběr v oblasti pomaturitního, firemního a individuálního vzdělávání.

Foto: zadavatel inzerce

FAKTUM věnuje mimořádně velkou pozornost výběru lektorů, což se ve výsledku projevuje nejen spokojeností klientů, ale také kvalitou nabízeného vzdělávání. Vyzpovídali jsme tedy před začátkem další vzdělávací sezóny jednu z nejzkušenějších lektorek, Mgr. Hanu Glogovou, abychom se dozvěděli, co může opavské veřejnosti FAKTUM nabídnout v novém školním roce.

Proč působíte v soukromé vzdělávací agentuře? Nelákají Vás benefity veřejného školství?

„To je hodně osobní otázka,“ odpovídá s úsměvem, „ale je to asi dáno tím, že se chci a mohu soustředit zejména a výhradně na výuku, a nemusím věnovat tolik času a energie byrokratické a organizační práci. Tady ve vzdělávacím centru FAKTUM se navíc dlouhodobě věnuji především studentům ročního pomaturitního studia angličtiny. A to je fantastická možnost se didakticky realizovat. Většinou volím téměř individuální přístup k jednotlivým studentům. Odměnou mi jsou pak jejich úspěchy při dalším studiu. Často mi absolventi píší a děkují, že rok u nás byl pro ně nový start. Že si ujasnili své preference, zvládli anglický jazyk a našli nový směr. A to buď v dalším studiu na vysoké škole nebo v práci pro zahraniční společnosti.“

Zdroj: zadavatel inzerce

Máte přehled o celé nabídce vzdělávacího centra od září letošního roku?

„To by asi nebyla dobrá vizitka, kdybych neměla přehled o všem, co FAKTUM nabízí (smích). Pokud vím, tak se budeme kromě pomaturitního studia zaměřovat na nabídku, která umožní lepší a pestřejší využití volného času u všech věkových kategorií současných i potenciálních klientů,“ pokračuje v popisu aktivit Glogová, „nabízíme celou řadu vzdělávacích kurzů, určených např. pro děti, teenagery, studenty, mladé maminky nebo seniory. A vedení centra se snaží i v této ekonomicky nelehké době udržet jejich finanční dostupnost pro všechny zájemce.“

Je ale Váš přistup ke vzdělávání opravdu jiný než ve veřejném školství?

„Myslím si, že skutečně ano. Mohu to tvrdit nejen z pohledu lektorky, ale také jako bývalá absolventka řady nabízených vzdělávacích aktivit. FAKTUM nabízí vzdělávání v netradičních časech a oborech, které státní veřejné školství není schopno pokrýt,“ vysvětluje Glogová, „přístup ke klientům je založen na analýze jeho vstupních znalostí, a následné volbě vhodného lektora a přesného cíle a tempa vzdělávání. To je velmi efektivní postup, který se osvědčil nejen v pomaturitním studiu, ale také pro přípravu na různé kvalifikační zkoušky. Dlouhodobá úspěšnost pak atakuje 95 procent!“

Mohou se o Vaší nabídce lidé sami přesvědčit, aniž by je to cokoliv stálo?

„Samozřejmě. Mohou se přijít sami přesvědčit! Všechny příznivce a nové zájemce o jazykové kurzy u nás zveme na již sedmý ročník veletrhu volnočasových aktivit na tzv. Aktivity den v BREDA, kde obdrží bližší informace k naší vzdělávací nabídce od září 2023. Ta zde bude zaměřena zejména na jazykové vzdělávání předškoláků, školáků a teenagerů. Zájemci o vzdělávací aktivity u nás z řad dospělé veřejnosti pak mohou přijít na ukázkové lekce k nám do FAKTUMu v týdnu od 18. září 2023, a teprve pak se rozhodnout pro svůj jazykový kurz.“

Více informací naleznou čtenáři na našem webu www.faktum-opava.cz či Facebooku, nebo na youtube “ rekapituluje možnosti sympatická lektorka Hanka Glogová.

„Docela jste mne nalákala. Děkuji vám za rozhovor!“

„Nemáte zač. Děkuji za váš zájem a těším se na viděnou při ukázkové lekci některého z mých kurzů angličtiny“

Zdroj: zadavatel inzerce