Foto: archiv Felixe Slováčka

Pane Slováčku, ve společnosti jste vnímán jako významný umělec, doma i ve světě uznávaný hudebník, který si navíc po celý život snad z ničeho nedělá starosti. Nyní dokonce začínáte s novým hudebně filmovým pořadem objíždět celou republiku. Můžete našim čtenářům sdělit, jak to děláte, že již více než šedesát let rozdáváte lidem radost svým mistrovským hudebním uměním?

Celý můj život je spjatý s hudbou, jsem velký optimista a mým celoživotním krédem je - KRÁSNÉ JE ŽÍT! A přesto, že jsem oslavil v loňském roce nádherné životní jubileum, stále mě baví koncertovat a rozdávat lidem radost krásnými melodiemi, které hraji na milovaný sopránsaxafon či klarinet.

A jsem rád, že diváci z mých koncertů i dnes, po více než šedesáti letech muzicírování, odchází velmi spokojeni!

Ale nemylte se, jsou i momenty v mém životě, kdy jsem velmi naštvaný či dokonce zklamaný.

Vy a naštvaný člověk? To slyším poprvé! Můžete nám tedy prozradit, co vás v poslední době tak vytočilo, že o tom i veřejně mluvíte?

Možná se vám to zdá malicherné, ale je to téma, které, jak slyším všude kolem sebe, štve většinu národa. A sice přemerštěné ceny energií! S Dádou vlastníme na kraji pražských Vinohrad rodinný dům, který jsme si pořídili v osmdesátých letech. A více než čtyřicet let jsme platili za elektřinu a plyn normální ceny a nikdy jsme se tím nezabývali! V roce 2021 se však najednou ceny energií prudce zvýšily a museli jsme platit vice než dvojnásobek dřívějších cen! Ročně to na zálohách vyúčtovaných dlouhodobým dodavatelem činilo až neuvěřitelných tři sta tisíc korun! Zprvu jsem se domníval, že je vadný plynový kotel či plynoměr a elektroměr. Pozval jsem proto známého odborníka. Ale ten mě rychle vyvedl z omylu, protože kotel i měřáky byly v naprostém pořádku! Problém byl v dodavateli, který nám prostě dál vystavoval přemrštěně vysoké zálohy. A to i přesto, že jsem v loňském roce všude v médiích slyšel, že ceny plynu a elektrické energie začínají klesat!

Nedávno o vašich vysokých zálohách za energie dokonce psala i celostátní, bulvární média. Můžete nám prozradit, jak jste tento problém, který ostatně trápí snad všechny naše občany, řešil vy, umělec, který se po celý život cenami energií vůbec nezabýval?

Nevěděl jsem si s tím rady, protože to pro mne i pro Dádu byl doslova šok, se kterým jsme se v minulosti nikdy nesetkali. Vždyť ceny energií po celou dobu u nás nebyly nikterak vysoké a patřily k běžným rodinným výdajům. Souhrou náhod jsem se při natáčení dokumentárního filmu o mém životě naštěstí zmínil o tomto rodinném problému před producentem - majitelem významné české firmy ARMEX ENERGY. On bleskově zareagoval, poslal k nám své odborníky, kteří změřili vytápěné prostory našeho domu, zpracovali nám optimální režim vytápění a nabídli nám poté jejich ceny. K našemu údivu to byly ceny podstatně nižší, než ceny našeho dlouholetého dodavatele. A tak jsem poté bez váhání udělal jediné - podepsal jsem ARMEX ENERY plnou moc a tím byl pro mne tento velký problém vyřešen a nemusím se dál nervovat.

To bylo tak jednoduché? Takže se nyní můžete opět v pohodě věnovat hudbě a svým posluchačům?

Ano. Podepsáním plné moci firmě ARMEX ENERGY trápení naší rodiny skončilo. A s producentem jsme poté dali dohromady celovečerní, hudebně filmový pořad pod názvem FELIX SLOVÁČEK Krásné je žít!, se kterým začínám objíždět sály všude tam, kde mají o moji hudbu zájem. Snažím se tak opět lidem i sobě dělat radost v duchu mého hesla KRÁSNÉ JE ŽÍT!

A prozradíte nám, o čem pořad FELIX SLOVÁČEK Krásné je žít! je?

V úvodu pořadu diváci zhlédnou 30minutový sestřih dokumentárního filmu “FELIX SLOVÁČEK A MAGICKÁ ŠUMAVA”, který jsem natočil u příležitosti mých 80. narozenin převážně v prostředí magické Šumavy. Ve filmu nejen vzpomínám na svůj život, ale i hraji na místech proslavených Bedřichem Smetanou a jeho geniální symfonickou básní Vltava a poslední operou Čertova stěna.

A tak mne diváci uvidí, jak hraji i v prostředí nádherné horské Vltavy na břehu vltavských Čertových proudů v Loučovicích, na Čertově stěně, ve vyšebrodském klášteře, na hradech Rožmberk nad Vltavou a Vítkův hrádek, ale i na samotném Lipně. A neodpustil jsem si, abych divákům ve filmu neukázal i čarokrásnou sochu Lipenské víly, která je podle mého soudu hezčí než slavná Ariel - Malá mořská víla v Kodani.

Zdroj: ARMEX ENERGY

A co bude v pořadu dál?

Poté budu divákům již jen hrát slavné melodie, které zná z filmů a nebo i z pořadů s Karlem Gottem téměř celý národ. A v průběhu koncertu vystoupí i moji hosté. O koho jde, to ale prozrazovat nyní nebudu. Zatím mám za sebou dva pořady - 21. 3. v Pardubicích a 5. 4. v rodném Zlíně - a všude byli diváci nadšeni a nechtěli mne pustit ze scény.

Prý máte v pořadu pro diváky i další překvapení?

Na závěr pořadu je i tombola. Diváci mohou na svoji vstupenku vyhrát jednu z cen, kterou věnují společnosti ARMEX ENERGY, MOLD VIN CZ a hotel Kilián. Po skončení koncertu pořádám autogramiádu a kdo bude mít zájem, tak se s ním i rád vyfotografuji, případně si připiji i číší červeného, moldavského Merlotu, který je mým oblíbeným vínem. Celý pořad i s autogramiádou trvá více než dvě hodiny.

Můžete nám na závěr prozradit, kde všude budete v nejbližší době koncertovat?

S pořadem FELIX SLOVÁČEK Krásné je žít! budu vystupovat 8. května v Jindřichově Hradci, 9. května v Českých Budějovicích, 16. května v Plzni, 15. června ve Slaném a 2. července v Karlových Varech.

Producent pořadu již jedná o koncertech po prázdninách ve Vsetíně, v Českém Krumlově, v Hodoníně, v Uherském Hradišti, v Olomouci, v Ostravě a v dalších městech…

Přejeme vám, aby ceny energií pro váš dům zůstaly nadále přijatelné, abyste byl v pohodě a ještě dlouho mohl diváky bavit svým mistrovským uměním.