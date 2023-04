Tvořivá spločenost „Creative Society“je celsvětový projekt, stojící mimo náboženství a politiku, jehož hlavní myšlenkou je evoluční změna současného spotřebitelského formátu života, ve kterém jsou peníze na prvním místě, na formát společnosti, kde život každého člověka je nejvyšší prioritou.

Tvořivá společnost nabízí reálnou vizi budoucnosti, která se stává díky zapojení miliónů lidí z celého světa stále více aktuální a důležitou pro blízkou budoucnost lidstva. Jedná se o společnost, která je založena na vědomostech, kreativitě a inovacích a kde je hlavním cílem zajištění bezpečného a blahobytného života každého člověka bez ohledu na vynaložené náklady.

Jaký bude tedy život v Tvořivé společnosti?

Současný výrazný rozvoj technologií, které byly ještě před pár lety neuvěřitelné, nás nutí přemýšlet o tom, jak bude vypadat život v Tvořivé společnosti.

Politici v Tvořivé společnosti neexistují, na řízení společnosti se podílí všichni lidé.

V Tvořivé společnosti není místo pro hierarchii a rozdíly v postavení, ale pro rozvoj a podporu každého jednotlivce. Je to tedy velmi důležitá změna oproti současnému spotřebitelskému systému, kdy předáváme odpovědnost za své životy přes volební systém „politikům“. Zde má každý Člověk právo podílet se na řízení společnosti, na schvalování zákonů vytvořených pouze pro zlepšení života Člověka.

Řešení důležitých, sociálně významných a ekonomických otázek se online předkládají v jednoduché elektronické aplikaci všem lidem k diskuzi a hlasování. Tuto aplikaci najdeme všichni ve svém mobilu, tabletu nebo PC. Můžeme si tedy volit a podílet se na tom, jak bude náš život vypadat. Podobná aplikace se již běžně využívá např. ve Švýcarsku při samosprávě jejich společnosti.

Spravedlnost, rovnost a nepodmíněný příjem

Dnes je 90 % zdrojů planety v soukromém vlastnictví a o tyto zdroje jsou vedeny neustále boje a války. V Tvořivé společnosti všechny přírodní zdroje patří spolčenosti a ty se spravedlivě rozdělují mezi všechny lidi, zároveň však zůstává nedotčeno právo na osobní vlastnictví.

Mzdy za vykonanou práci na identických pozicích, za stejnou specializaci či profesi jsou stejné na celém světě, čímž je zajištěna stabilita ekonomické migrace, kterou dnes zažíváme, a která je velmi výhodným businessem.

V Tvořivé společnosti mají všichni lidé zaručený nepodmíněný měsíční příjem ve výši 10 000 USD, k tomu 5 000 USD na každé dítě do 18 let a 8 000 USD na studující dítě do 25 let. V tomto okamžiku se stáváte svobodným člověkem, jelikož už nikdy nebudete mít strach o práci, o zaplacení účtu za energie, splátky hypotéky, a naopak budete chtít pracovat a rozvíjet se ve vašem vysněném oboru.

Je současných 8 miliard lidí na planetě hodně nebo málo, budeme mít co jíst?

Často se v médiích objevují zprávy, že je nás na planetě hodně a planeta nás již není schopna uživit. A abychom přežili, musíme redukovat počet obyvatel. Otázkou zůstává, pro koho je redukce obyvatel výhodná, když již nyní existují technologie, které dokážou zajistit vysoce kvalitní potraviny a pitnou vodu pro více jak 15 miliard lidí na celé planetě. Dokonce i některé české firmy se podílejí na vývoji a výrobě těchto technologií. Jedná se např. o aquaponické farmy, zařízení na výrobu pitné vody z ovzduší, technologii na recyklaci odpadu na biopaliva atd. Na otázku, proč tedy tyto technologie nejsou využívány a masově rozšířené můžeme odpovědět třeba tím, že hlad a nedostatek vody je pro někoho v současnosti opravdu výdělečný podnik.

Vzdělávání a školství v Tvořivé společnosti

Jedním z největších přínosů Tvořivé společnosti je důraz na bezplatné vzdělávání a rozvoj pro všechny. Vzdělávací instituce a programy se zaměřují na rozvoj kreativity, inovací a podnikavosti jednotlivce tak, aby lidé mohli maximálně dosáhnout svého potenciálu a být úspěšní ve své práci. Je zde kladen důraz na bezplatné školství dostupné všude na světě s možností studia kdekoliv si to člověk bude přát. Dále je kladen důraz na to, aby byla dodržena stejná kvalita výuky na všech školách, a tudíž již nebyli žádné „privilegované školy“.

Volný čas versus pracovní doba

Jaká je současná situace u většiny pracujících lidí? Pracujeme 8 hodin, abychom žili 4 hodiny, pracujeme 5 dní, abychom si odpočinuli 2 dny, pracujeme celý rok, jen abychom si vzali 4 týdny dovolenou, a to nám ji nejdříve musí někdo schválit. Celý život pracujeme na důchod a ten se pořád vzdaluje. Je toto smysl života člověka v 21. století?

V Tvořivé společnosti je všechno jinak. Díky využití moderních technologií usnadňujících práci a zvyšujících produktivitu pracujeme 4 hodiny a 8 hodin máme pro sebe. Pracujeme 4 dny a 3 dny rozvíjíme své záliby a trávíme společný čas s rodinou nebo přáteli. Pracujeme 10 měsíců a 2 měsíce třeba cestujeme po celém světě, jelikož se snížením pracovní doby nedojde ke snížení příjmu.

Ekonomika aneb kde na to vezmeme peníze?

Nejdříve se podívejme vůbec na to, co je to ekonomika. Ekonomika nemá své neměnné zákonitosti jako třeba fyzika, neboť ekonomika je vlastně pouze jen dohoda mezi lidmi. Tato dohoda vznikla někdy v minulosti a dodnes ji bereme jako dogma. Jak je to ale ve skutečnosti? Všichni přece víme, že každá dohoda se dá změnit, jen se stačí domluvit. Máme tedy dostatek financí na celosvětové zajištění potřeb lidí? Každoročně potřebujeme 33 mld USD na skoncování s hladem, 484 mld USD na sociální podporu dětí, matek, důchodců a 707 mld USD na zabezpečení všeobecného zdravotního pojištění pro cca 6,6 mld lidí. Celkem tedy potřebujeme 1,2 bil USD, což je ve výsledku hodně peněz. A odkud můžeme tyto peníze vzít? V současnosti vynakládáme 2,3 bil USD na „green deal“, elektromobilitu a vojenské výdaje. Takže vynakládáme 2krát více prostředků na soukromé zisky a válečné výdaje na místo zajištění blahobytu všech lidí na planetě. Stačí tedy změnit dohodu, kam se peníze budou investovat a bude financí hned dostatek. V Tvořivé společnosti patří peníze celé společnosti a ta nepotřebuje navyšovat jejich množství na úkor lidí. Tzn, že již nebude inflace. Půjčky na bydlení nebo podnikání budou bezúročné a ceny zboží budou stabilní. Chceš si půjčit peníze na dům, auto? Proč ne, půjčíš si bezúročně a prostě pouze vrátíš tolik, kolik sis půjčil. Kdo z nás by to nechtěl?

Bezplatná energie

Jednou ze základních nutností je bezplatná energie pro všechny. Jak toho dosáhnout?

Bezpalivové generátory energie BPG umístěné do každého domu, auta, letadla vyřeší otázku dodávky energie jednou pro vždy. Informace o těchto BPG si každý může již dnes dohledat volně na internetu.

Medicína v Tvořivé společnosti

Současná zdravotní péče podléhá tlaku nadnárodních farmaceutických společností a pacient je prakticky především zdrojem peněz. Stejně jako u výroby potravin dnes již existují technologie schopné běžně léčit “vážné nemoci“. Již existují regenerační a omlazující kapsle, které mohou prodloužit lidský život. Položme si otázku, proč tedy ještě nejsou běžně používány, když již existují? Všechny tyto technologie a lékařská péče bude v Tvořivé společnosti bezplatná a dostupná všem.

Je projekt Creative Society opravdu rozšířen a prezentován celosvětově?

Pojďme se tedy podívat na poslední odvysílané online fórum prezentované projektem Creative Society dne 12.11.2022 „Globální krize Naše záchrana je ve sjednocení “ z pohledu rozsahu vysílání. Fórum bylo vysíláno ve 180 zemích světa a překládáno do 150 jazyků. Je to málo nebo hodně? Odvysílané fórum je držitelem “světového rekordu” co se týče počtu jazyků, do kterých bylo překládáno.

Abychom pochopili, co to ve skutečnosti znamená, je třeba podívat se na jiné mezinárodní “akce“.

Posledním držitelem “rekordu”, co se týče počtu jazyků, do kterých byla událost překládána, byly olympijské hry v roce 2012 pořádané v Londýně. Tato olympiáda se vysílala v 200 zemích světa a byla překládána do 70-80 jazyků (záleží na zdroji informací).

Další příkladem je všem známá Organizace Spojených Národů (OSN). Na vrcholu svého vlivu v 70. letech 20. století překládala OSN svá jednání až do 11 jazyků. Tento počet byl však postupně snížen na současných 6 úředních jazyků.

Kdo tedy stojí za projektem Creative Society?

Lidé, kteří nehledají důvody proč to nejde, ale způsoby, jak to udělat. Lidé, kteří pochopili, že můžeme všichni žít lépe. Lidé, kteří pochopili, společně můžeme.

Dokážete si představit, co dokážeme, pokud se sjednotíme a zapojíme všichni? Dokážete si představit, jaký úžasný svět dokážeme společně vytvořit? Míra evolučního skoku, který ve společnosti musí automaticky nastat, je opravdu až nepředstavitelná…

Nejčastější otázka lidí, kteří chtějí podpořit vizi Tvořivé společnosti

.. a co mohu udělat právě já?

PRVNÍ A TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KROK VE VYBUDOVÁNÍ TVOŘIVÉ SPOLEČNOSTI je informování každého o tom, že takový formát existuje a jaké obrovské výhody přináší každému člověku. Je to unikátní šance vyjít ze všech krizí mírovou cestou a vybudovat pro nás a naše děti lepší svět.

Na to, aby měl každý člověk krásný život a ve společnosti začaly reálné změny, je nutné, aby se všech 8 miliard lidí dozvědělo o projektu Tvořivá společnost a podpořilo ho.

A proto o Tvořivé společnosti musí vědět a mluvit všichni a všude.

A to je to, co můžeš udělat právě ty. Stačí o projektu říci všem ve vašem okolí.

Podle matematického modelu, když každý řekne svým 5 známým o Tvořivé společnosti, tak za 14 dní máme první etapu informování za sebou a můžeme udělat další krok.

A jaké další zajímavé bonusy mohou zcela změnit kvalitu našeho života?

V Tvořivé společnosti bude všem zdarma dostupná technologie, jako je např. replikátor hmoty.

Replikátor není sci-fi, ale je to zařízení, které funguje podle fyzikálních zákonů.

Principem práce replikátoru je sestavení elementárních částic ve správné kombinaci, abychom získali to, co potřebujeme, např. teplou snídani nebo módní kalhoty. Vše závisí na vámi nastaveném programu.

Podobný princip je již dnes používán v plně funkční technologii molekulárního tisku nápojů. Jakýkoliv nápoj si sami doma můžete vytisknout přímo z molekul.

Hlavním je, mít k dispozici správné množství částic, z nichž lze zhmotnit požadovaný objekt. K tomu potřebujeme také utilizátor. Do něho se vloží nepotřebné věci, které se rozloží na elementární částice. Tyto se uloží do cartridge, která se následně použije v replikátoru. Takže se tím zbavíte i odpadu a dostanete vše, co chcete. Např. již nebudete muset mýt nádobí, protože špinavé talíře a ubrus s drobky pouze použijete pro přeměnu hmoty – a hotovo!

Replikátor a utilizátor jsou zařízení velikosti vaší mikrovlnné trouby nebo malé skříňky. Magnetická síla v nich pomůže přeskupit částice podle dané kombinace. V milisekundách a v každém okamžiku získáte vše, co potřebujete, a to zcela zdarma. Bez poškození vašeho zdraví a ekologie planety. Jak vám to zní? ….

Online fórum GLOBÁLNÍ KRIZE – VÝCHODISKO EXISTUJE, které musíte vidět

22. dubna 2023 na online fóru „Globální krize. Východisko existuje“, bude podrobně popsáno, co přesně může každý udělat, aby došlo k takové celosvětové transformaci, díky které bychom dospěli do Tvořivé společnosti a zabránilo se globální katastrofě. Buďte součástí řešení! Nyní je osud světa v rukou každého z nás.

Pozvánka na prezentaci projektu Creative Society

27. května budete moci osobně přijít do kulturního domu Katrio v Ostravě a diskutovat svoje otázky s účastníky, dobrovolníky projektu.

