Nový trutnovský festival divadla, hudby, tance, výtvarného umění a vůbec všeho možného se už počtvrté vrací na Bojiště. I letos nabídne divákům souboje ve slam poetry v čele s moderujícím soutěžícím a soutěžícím moderátorem Anatolem Svahilcem, několik divadelních představení, videomappingové projekce i pestrý multižánrový hudební program. Tentokrát půjde o festival třídenní – potrvá od pátka 19. do neděle 21. srpna.

Foto: ARTUKUS Festival

Mezi účinkujícími se objeví Geisslers Hoffcomoedianten z pražské VILY Štvanice, dojde na představení pohybového divadla i contemporary dance nebo na podivuhodný česko-islandský projekt Václava Havelky z Please The Trees fyield, mísící elektronickou hudbu se zvuky přírody - a objeví se i slavný slon Jumbo.

U toho ovšem Artu Kus nezůstává: nestaví diváky do role pasivních přihlížejících, ale tradičně nabídne návštěvníkům i možnost si řadu tvůrčích a řemeslných činností vyzkoušet: od tvorby animovaných filmů přes keramiku a linoryty až po výrobu barefootové obuvi. Letos dokonce přibude i hudební workshop nebo možnost vyzkoušet si na vlastní pěst foukání skla.

Z hudebního programu letos zaujme především raper Hugo Toxxx, známá pražská elektronická kapela Skyline, klezmerové uskupení Trombenik nebo americký raper a raggamuffin Jamalski. Kromě nich vystoupí řada méně profláklých, ale bezesporu zajímavých a osvěžujících projektů, jež sklízí u odborné i laické veřejnosti v poslední době samou chválu: improvizující jazz/funky/blues minus123minut známého multiinstrumentalisty Zdeňka Bíny, elektropopové trio Koňe a Prase, alter ego Samira Hausera Bruno Ferrari, netradiční elektrojazzová fúze X_jazz, kytarová new wave Noisetrap nebo exčlen Blue Effect a Walk Choc Ice Honza Křížek. To je solidní (a na tuzemské poměry i dost odvážný) výběr z aktuální české alternativní scény, který návštěvníci pražských a brněnských klubů dobře znají, na venkovním festivalu jej pospolu ale můžete slyšet jen málokdy.

Významnou předností Artu Kusu je i místo, kde se odehrává: Krásný přírodní areál s amfiteátrem, v němž se střídají slunná místa i stín stromů. V noci pak navíc park ožívá dechberoucími světelnými projekcemi, čímž se mění doslova v pohádkový les – kdo neviděl, neuvěří. Celý areál ještě donedávna chátral a oživili jej právě až tvůrci nového festivalu, kteří do místa znovu vrátili společenský i kulturní frmol a obnovili rovněž zašlou tradici promítání letního kina. Místo nedaleko hor je pro podobný „malý“ a alternativní festival jako stvořené, ideální pro všechny, kdo mají rádi klidnější prostředí i pro rodiny s dětmi – pro děti se zde kromě všemožných tvůrčích a sportovních aktivit ostatně nachází i malá lesní školka, kde je mohou rodiče bez obav na chvíli zanechat, chtějí-li se věnovat programu pro zletilé. (Vstup mají děti do 13 let zdarma – stejně tak pro seniory nad 70 a držitele průkazů ZTP.)

