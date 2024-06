Festival Hrady CZ: Koller se rozloučí s Lucií. Zahrají také Landa nebo Chinaski

Komerční sdělení

Poslední koncerty Davida Kollera se skupinou Lucie. Také na to lákají letošní zastávky festivalu Hrady CZ. Mimo loučení oblíbeného zpěváka s legendární kapelou akce nabídne i exkluzivní vystoupení Daniela Landy nebo skupiny Chinaski. Festival představuje jedinou možnost, jak si tyto interprety letos v létě užít naživo, a to navíc v blízkosti atraktivního historického prostředí. Pořadatelé k hlavní trojici pozvali řadu dalších známých jmen české scény a nezapomněli ani na slovenské Horkýže Slíže. Poslední levné vstupenky jsou v předprodeji k dostání jen do 28. června. Festival čeká celkem osm zastávek na českých a moravských hradech. První z nich je naplánována na 12. a 13. července na Točníku, poslední 30. a 31. srpna na Bezdězu. Festival stráví na každém hradu dva dny – pátek a sobotu.

Lucie | Foto: NEDOMYSLENO, s.r.o.