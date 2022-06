Letošní ročník Hudby na vinicích opět zavítá i do Bzence. Namíchá kapely různých žánrů s vynikajícími víny přímo před budovou vinařství v centru města. Prázdniny tak budou ve znamení vína a muziky.

Vloni se festival Hudba na vinicích poprvé představil i na Slovácku. V Bzenci vystoupili Pokáč, Tomáš Klus, Xindl X, Jelen, David Koller, Mirai a Mig 21. A hned první ročník na tomto místě sklidil u návštěvníků úspěch. Proto bylo jasné, že i v roce 2022, vedle dalších míst jako Valtice, Dobšice, Popice, Mikulov a Třebívlice, se festival opět vrací i do Bzence. Letos pořadatelé spolu s vinařstvím vsadili znovu na Pokáče (1.7.), Mňágu a Žďorp (29.7.), Richarda Müllera (12.8.) a také na jednu z nejuznávanějších Queen revival kapel, skupinu Queenie (3.9.). Všechny koncerty se odehrají přímo na dvoře vinařství u bzeneckého zámku.

„Festival funguje od roku 2020 a spojuje 2 velmi příjemné emoce. Jednak muziku, v tomto případě dlužno dodat, že se jedná o nejznámější kapely, které se tak díky této možnosti dostaly i do míst, kde si ještě před pár lety ani nepředstavily, že budou kdy hrát. Přímo k řádkům vinohradu anebo k vinnému sklepu, který je často, co by kamenem dohodil. Tou druhou emocí je víno. To, jak známo, má spoustu kamarádů, a to nejen na „druhé straně skleničky“. Skvěle se přátelí i s dobrou náladou, pohodou a samozřejmě i s muzikou,“ uvádí Rastíno Janovíček ze Zámeckého vinařství Bzenec.

Výběr kapel

Tentokrát pořadatelé vsadili na různé žánry a věří, že si vybere každý. Nejenom fanoušci písničkářů, což je v případě Jana Pokorného alias Pokáče okořeněno i vtipnými texty, které velmi často reagují na aktuální společenskou situaci anebo témata, která zažíváme všichni dnes a denně. Ale také vyznavači veselého popíku v podání Petra Fialy a kapely Mňága a Žďorp anebo československého „chameleona“ Richarda Müllera, který má ve svém repertoáru za svoji bohatou kariéru mnoho hitů napříč žánry. „Pro letošní rok jsme chtěli seriál koncertů okořenit o něco výjimečného, a tak jsme zvolili legendu, kapelu Queen. Tributová skupina Queenie touto muzikou doslova žije, a tak byla naše volba jasná. Patří totiž k absolutní světové špičce revivalových kapel této ikony rockové muziky. Se svým programem jezdí po celém světě a sklízí úspěchy. Vždyť se jim dokonce podařilo vyprodat i O2 arénu, a to už se jen tak nějaké kapele nepodaří. Vlastně o žádné revivalové ani nevím,“ dodává Janovíček.

V Bzenci ochutnáte skvělé víno od osminásobného držitele Šampiona Salonu vín.

Zámecké vinařství Bzenec je u nás jedním z nejúspěšnějších vinařství a jako jediné se může pochlubit hned 8 tituly naší nejvyšší národní soutěže Salonu vín České republiky. Proto si můžete být jisti, že co se týká vína, vybírat bude z čeho. „Říkám o sobě, že jsem blázen do vína a dodávám v tomto případě, že i do muziky. Takže jsme si dali opravdu velmi záležet, aby se vína na open-air koncertech dokonale snoubila i s interprety a náladou festivalu. K létu patří lehká a šťavnatá vína, tak nebude chybět voňavý Muškát moravský a rosé. Na své si přijdou třeba i milovníci Pálavy, Ryzlinku rýnského a Rulandského modrého. Moje 2 osobní tipy jsou Ryzlink vlašský 2021 z řady EGO, který se neskutečně povedl a já si s každou skleničkou říkám, že je vážně skvělý. A tip č. 2 se jmenuje Starák. Jde o víno z vinice Pod Starým hradem, která zdobí kopec nad Bzencem a společně s kaplí sv. Floriána a sv. Šebestiána tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Bzenecka. Mimochodem doporučuju na koncert přijet o trochu dříve a vyšlápnout si těch bezmála 200 schodů, které vedou středem vinohradu a podívat se na Bzenec shora. Dokonce si i tam ve vinném baru Široko daleko můžete dát skleničku a věřím, že na ten pohled už jen tak nezapomenete. Opravdu to chce vidět a zažít na vlastní oči. Tak třeba už v první prázdninový den se uvidíme nahoře anebo po pódiem“, uvádí Janovíček.

Víno a muzikanti

Není pochyb o tom, že víno a muzika, potažmo muzikanti, jdou dohromady. Spousty muzikantů má dnes k vínu opravdu velmi blízko. Příkladem toho je například David Koller, který se nejen přestěhoval na Moravu, ale má i svůj kousek vinohradu a také svoji edici vín. Ta mimochodem sklízí úspěchy nejen na poli vinařském, ale získala také ocenění za design etiket. „S každým, s kým se bavím, se dříve nebo později v rámci konverzace dostaneme k vínu. Proto mě zajímalo, jak jsou na tom naši interpreti s vínem. Pozval jsem je do naší vinotéky a před kamerou vyzpovídal. Ve výsledku jsem vlastně ani nebyl překvapený, jak hodně se David Koller, Mirai Navrátil, Pokáč, Jindra Polák z Jelenů a Tomáš Klus rozpovídali o jejich nezapomenutelných zážitcích ze sklepa, svých prvních zkušenostech a v neposlední řadě jsme hovořili také o inspiraci, kterou jim v nejednom případě právě víno bylo. Toto víno dokáže naprosto dokonale“, vzpomíná Janovíček.

