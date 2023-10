Světovou premiéru bude mít na Festivalu Life! unikátní projekt, který pochází z dílny české rodinné firmy.

Pod názvem SKI365 vyroste v pavilonu F dvousetmetrová testovací lyžařská dráha a třicetimetrová sjezdovka. Na umělém povrchu s jedinečnou technologií si můžete vyzkoušet sjezd na lyžích či snowboardu, běžky nebo biatlon. Připraveny jsou workshopy, které začátečníky povedou prvními krůčky a zkušenějším nabídnou kondiční tréninky nebo takové speciality jako Lavinová prevence a Pohyb po ledovci. Zkrátka, na výstavišti si budete připadat jako na horách a můžete si, společně se svými dětmi či přáteli, nanečisto zkusit svoje limity.

Za jedinečnou technologií stojí česká firma

Rodinná firma Torčíkových, která řadu let pracovala na vývoji technologie, má experimentální pracoviště v Ostravě. Zde se testují různé fáze vývoje jednotlivých produktů, zpětnou vazbu poskytují jak sportovci začínající, tak profesionálové. Firma spolupracuje s univerzitami, a přestože je nyní technologie hotová, vývoj stále paralelně pokračuje, co se týče softwaru i zlepšování skluznosti. „Rozhodně se nesnažíme nahradit pobyt v přírodě a venkovní lyžování, je to naopak přiblížení tohoto sportu těm, kteří mají na hory daleko nebo dětem, kteří by se k lyžování jinak nedostaly, protože je to nákladný sport nebo je k tomu rodiče nevedou, když sami nelyžují,“ říká Václav Torčík, syn zakladatele rodinné firmy. Také jeho zásluhou bude mít SKI365 na výstavišti svoji světovou premiéru!

Zkuste běžky, skialp, sjezd či biatlon!

Ochutnávka zimních sportů na festivalu bude pestrá. Najdete zde běžkařskou dráhu dlouhou asi 150 m, která je doplněná střelnicí, takže se z ní může stát biatlon, k tomu náleží prostor pro začátečníky. Na dráze si můžete změřit síly třeba s Ondrou Moravcem nebo Gabčou Soukalovou, kteří tam určitě budou. “Ano, já tam budu a budu takový správce celé arény“ dodává se smíchem olympionik Ondra Moravec. “Nicméně bude zde samozřejmě i jako lektor a povedu některé workshopy“ dodává. Gabča Soukalová i Ondra Moravec si společně zahráli i v klipu, který na festival Life! láká návštěvníky. „Byl to skvělý zážitek, a i když nejsem před kamerou nováček, tak v této roli ano, takže jsem byla trošku nervózní. Ale moc se mi líbí, jak se brněnské výstaviště snaží hlavně dětem ukázat takové množství sportů. A to, co se chystá v pavilonu F je nevídané a moc se těším, až se tam s Ondrou, dalšími sportovci a hlavně s dětmi, ale i dospělými uvidíme,“ říká Gabriela Soukalová a zároveň dodává, jak ji biatlon změnil život: „Řekla bych, že hlavně biatlon je sport, kde chodíte trénovat za každého počasí, takže vás to zocelí a jste pak člověk do nepohody. Spoustu věcí neřešíte. Sport mi dal hodně houževnatosti, vytrvalosti a také trpělivosti. A to jsou vlastnosti, které jsou v životě důležité, ať děláte cokoliv.“

Připravené jsou také první skialpové závody s Davidem Novákem a Jakubem Fabiánem. „Bude se soutěžit, závodit i testovat, protože přivezeme různé typy běžek. Bude tam také rampa na skialp, dlouhá 16 m s výškou 4 m, je to spíše pro děti, nebo jen na takovou ochutnávku. Bude se tam kromě skialpu střídat i snowboarding a lyže. Budou probíhat workshopy, první setkání s těmito sporty, bezpečnost a mnoho dalšího, co vás u zimních sportů jen napadne. A chybět nebude ani unikátní běžkařský trenažér. K dispozici budou naši instruktoři, kteří vše vysvětlí, ukáží a pomohou,“ jmenuje aktivity Václav Torčík.

Workshopy se začínají vyprodávat, neváhejte

Chcete-li vyzkoušet první krůčky na běžkách, lyžích či snowboardu, neotálejte s rezervací příliš dlouho. Workshopy se totiž začínají plnit a své instruktory na danou hodinu si objednávají nejen začínající sportovci amatéři, ale i pokročilejší skupiny. Největší zájem je o Pohyb na ledovci, zajímavé téma je taky Lavinová prevence a příznivci skialpu si nenechají ujít začátečnický kurz s Branislavem Adamcem. Své místo v nabitém programu mají také kondiční tréninky pro lyžaře. Čekají vás i zajímavé přednášky a panelové diskuze. Přinesou vám cenné zkušenosti z lyžařských škol, servisů i půjčoven. Zkušení matadoři vám přiblíží skialpové akce ve vysokých horách, ať už jde o Maroko, Peru, Himaláje, Tibet, USA nebo Kanadu. Dozvíte se 10 věcí, které by měl znát zkušený lyžař. Kromě toho si samozřejmě můžete na Festivalu Life! pořídit nejen zimní vybavení za výhodné ceny.

