21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica se blíží. Hudební přehlídka potrvá od 20. srpna do 15. října 2022 a i letos se uskuteční za podpory společnosti ČEPS.

23 koncertů a doprovodných programů na 15 místech Libereckého a Ústeckého kraje i saského pohraničí. To je festival Lípa Musica, který i letos nabízí mimořádně kvalitní program pro široké spektrum posluchačů. Společnost ČEPS se opět stala hrdým partnerem.

„Dlouhodobého partnerství s festivalem Lípa Musica si velmi vážíme a je nám ctí, že ho můžeme díky Dárcovskému programu ČEPS i tento rok podpořit,“ říká Hana Klímová, ředitelka Komunikace společnosti ČEPS.

„Velmi si vážím podpory a partnerství se společností ČEPS. Díky ní můžeme rozvíjet společenský a kulturní dialog, který je tolik potřebný. Společnost ČEPS je příkladnou ukázkou, jak lze nakládat se společenskou odpovědností a věřím, že sdílíme společnou radost z dobré pověsti Lípy Musicy, kterou je ČEPS nedílnou součástí,“ uvádí Martin Prokeš, zakladatel a ředitel MHF Lípa Musica.

Festival Lípa Musica se řadí mezi nejvýznamnější festivaly klasické hudby nejen v severních Čechách. Právě Liberecko je pro ČEPS z hlediska zabezpečení provozu energetické soustavy významným partnerem. V Liberci se také odehraje oficiální zahajovací Koncert pro Liberecký kraj, a to 23. srpna v Divadle F. X. Šaldy. Vystoupí na něm vynikající česká sopranistka Kateřina Kněžíková, ověnčená prestižní cenou BBC Music Magazine. V ukázkách z oper Mozarta, Donizettiho, Gounoda a Bizeta ji doprovodí přední český orchestr PKF — Prague Philharmonia za řízení mezinárodně úspěšného dirigenta Roberta Jindry.

Hlavním motivem 21. ročníku festivalu je představení krásy lidského hlasu v co nejširším možném spektru. Dramaturgicky se událost nese v prohlubování česko-německého dialogu. Stejně jako společnost ČEPS zajišťuje propojení Česka s elektrizačními sítěmi okolních evropských zemí, také festival Lípa Musica přivádí do Čech výrazné zahraniční umělce a vyváží české hudební elity do Německa. Letošními hvězdami budou například americký basista a hráč na loutnu Joel Frederiksen, syrský tenorista a hráč na oud Rebal Alkhodari, či francouzská interpretka a úspěšná hráčka na marimbu Adélaïde Ferrière.

V rámci společenské odpovědnosti firmy ČEPS ročně podpoří stovky projektů. Zaměřuje se na podporu sportu dětí a mládeže, rozvoj technického školství i případnou humanitární pomoc. Důraz klade také na rozvoj talentovaných dětí a mladých lidí. I festival Lípa Musica dbá na vzdělávání mladých elit a propojování začínajících umělců s profesionály v oboru. Uměleckou garantkou se letos stala proslulá česká sopranistka Hana Blažíková, která zároveň vystoupí společně se ZUŠ Česká Lípa, kde uvede své mistrovské kurzy. Návštěvníci se mohou dále těšit na Český chlapecký sbor Boni Pueri a Severáček – liberecký dětský sbor ZUŠ.

Co dalšího si nenechat ujít? Například nový unikátní prolog v České Lípě, „Noc na vlnách“. Na multižánrovém koncertu pod širým nebem v kulisách vodního hradu Lipý zazní folklórní Ensemble FLAIR, zpívající klarinetista Vojta Nýdl, kytarista a zpěvák Vladimír Václavka i multiinstrumentalista Pavel Šmíd nebo držitelka ceny Anděl Beata Hlavenková a její Kapela snů.

Za zmínku stojí také koncert při svíčkách, který se uskuteční v barokním kostele sv. Barbory v Zahrádkách u České Lípy. Posluchači si zde budou moci 3. září za svitu svící vychutnat renomované německé duo hráček na violu da gamba, Hille a Marthe Perl a jejich originální projekt Elementy neboli Živly.