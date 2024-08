Druhý ročník tak představí současnou generaci umělců, ale také ty co startovali kariéru v 90 a i 80 letech minulého století.

14.00 – 15.00 Adam Ďurica SK

15.45 – 16.45 Tereza Balonová

17.05 – 18.05 Holki

18.50 – 19.50 Kristýna SK

20.40 – 21.40 Ledecký Janek

22.20 – 23.20 Annabelle

23.55 – 01.30 FOXY HUNTERS

Janek LedeckýZdroj: Obec Úvalno

Předprodej vstupenek: Úvalno Restaurace Zastávka i v KafÍčko

Krnov – Turistické a informační centrum Hobzíkova 11 Krnov tel. +420 554 697 697

http://www.infokrnov.cz https://www.facebook.com/infocentrumkrnov.cz/

A na on line: www.kofolamusicclub.cz vstupné + poplatky.

Do 6 let vstup s doprovodem zdarma.