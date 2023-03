Už v pátek 31.3. startuje velmi oblíbený festival, který po deset dnů vždy rozjasní tváře tisíců dětí v Ostravě a širokém okolí.

Foto: TROJHALÍ KAROLINA

Desítky atrakcí, o kterých si mohli jejich rodiče a prarodiče jen zdát budou k dispozici po celé dny vždy od 10 do 18 hodin.

Budou se moci bavit i dospělí a občerstvení potěší nejen tatínky a maminky. Gastro zóna, zábavné soutěže – to vše Vám zpříjemní příchod jara v ostravském Trojhalí.

Zdroj: Deník

Největší přehlídka skákadel v ČR musí uspokojit malé i velké, a tak neváhejte a naplánujte si výlety a nemusíte jet jen o víkendu. Ba naopak, přes všední dny máte více prostoru na všech atrakcích v Trojhalí na Festivalu skákacích hradů.

Veliké letadlo, kousek dál fotbalový biliár, perníková chaloupka, obrovská žirafa, skluzavky, ale také bojové arény, skákadla, opičí dráhy. A všechno nafukovací.

Kolem spousta pobíhajících malých i větších dětí v doprovodu rodičů. To je v ostravském Trojhalí Karolina jedinečný Festival skákacích hradů.

Zdroj: Deník

A POZOR – MY NEZDRAŽUJEME

Ceny držíme stejné, jako v loňském roce: Vstupné 150,- Kč/osoba, neskákací doprovod 50,– Kč/osoba, rodinné vstupné 450,– Kč (3+1 zdarma, všichni skákající), ZTP, senioři 50,– Kč/osoba, děti do 3 let zdarma (povinný doprovod dospělého, který platí 150,– Kč). Snížené vstupné od 16:30 hodin za 100,- Kč/osobu.

Zdroj: Deník

Vstupenky v prodeji pouze na místě, v dny konání akce.

Skákat budeme denně v čase 10.00 –18.00

MOC SE NA VÁS TĚŠÍME