V parku Koliště a na prostranství před Janáčkovým divadlem se již počtvrté, v sobotu 14. září, uskuteční Festival Skolíme Koliště.

Skolíme Koliště | Foto: STAREZ - SPORT, a.s.

Připravte se na výjimečnou sobotu plnou hudby, zábavy i dobrých skutků. Festival Skolíme Koliště, který pořádá STAREZ - SPORT, se koná již počtvrté a přinese nejen bohatý program pro celou rodinu, ale také příležitost podpořit ty, kteří to nejvíce potřebují.

Hvězdná hudební scéna

Na prostranství před Janáčkovým divadlem vás od 12:00 do 17:45 hodin čekají bohaté hudební zážitky. Na pódiu vystoupí populární kapela MYDY, která kombinuje prvky electroswingu, popu a alternativní hudby nebo také charismatický zpěvák Sofian Medjmedj, který vás svou energií a skvělými hity dostane do varu. Vedle nich se můžete těšit i na EduRockShow, při které se především děti a mládež dozví například o historii a vývoji rockové scény. Je to skvělá příležitost pro všechny milovníky hudby užít si živá vystoupení pod širým nebem a zároveň podpořit dobrou věc.

Skolíme KolištěZdroj: STAREZ - SPORT, a.s.

Rodinná zábava po celý den

Nejen pro nejmenší návštěvníky bude připraven sportovní park, který nabídne pestré aktivity a širokou paletu sportů na různých stanovištích. Za absolvování vybraných disciplín dostanou děti po odevzdání hrací karty s razítky drobnou odměnu. Dále se můžete těšit na Parkour show Improve Yourself, Bike show Vaška Koláře a kouzelnickou show Pana Kravaty. Ti odvážnější si budou moci vyzkoušet parkourové překážky. Festival Skolíme Koliště nabídne i řadu stánků s občerstvením, kde si můžete pochutnat na specialitách, sladkostech a osvěžujících nápojích z řad brněnských podniků. Každý návštěvník si v parku Koliště tak najde něco, co ho zaujme, potěší a zachutná.

Charitativní běh pro dobrou věc

Součástí akce je také charitativní běh. Trať je navržena tak, aby byla zvládnutelná pro všechny účastníky. Jeden okruh je dlouhý přibližně 500m, hlavní běh měří 3000 metrů. Běhu se mohou zúčastnit děti od šesti let, stejně jako dospělí. Registrovat se můžete na webu skolimekoliste.cz.

Skolíme KolištěZdroj: STAREZ - SPORT, a.s.

Výtěžek ze startovného půjde na podporu klientů Sociálního nadačního fondu a běh se tak stane nejen sportovním zážitkem, ale i způsobem, jak společně přispět na dobrou věc. Společně tak pomůžeme rodinám v nouzi, dětem bez domova, s postižením nebo také seniorům, kteří potřebují pomoc.

A kdo si svým běžeckým výkonem není jistý, klientům Sociálního nadačního fondu bude možné přispět libovolnou částkou bezhotovostně prostřednictvím QR kódu, který bude k dispozici na několika místech v areálu nebo již nyní přímo na webových stránkách akce. Pokud dáváte přednost platbě v hotovosti, lze využít zapečetěných kasiček nebo dát příspěvek 50 Kč ve formě vratné zálohy za kelímek v označeném sběrném stanu.

Přijďte strávit den plný radosti, hudby a běhu!

Těšíme se na vás v sobotu 14. září v parku Koliště a před Janáčkovým divadlem, nebo také přímo na startu charitativního běhu.

Více informací včetně registrace na běh najdete na www.skolimekoliste.cz.

Nezapomeňte sledovat sociální sítě pro aktuální novinky a informace o programu.

Vstup na celou akci je zdarma.

Zdroj: STAREZ - SPORT, a.s.