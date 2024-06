Již podruhé pořádá město Beroun pro širokou veřejnost Festival sportu. Ten se letos uskuteční v sobotu 22. června od 10.00 do 18.00 hodin v areálu berounského kempu Na Hrázi.

V Berouně si budete moci užít Festival sportu. Snímky přibližují atmosféru loňské akce. | Foto: Archiv města Beroun

Představí se zde celkem 32 různých sportů a volnočasových aktivit. Zájemci si budou moci vyzkoušet například hokejbal, softball, florbal, aikido, judo, karate, skákací boty, inline brusle, pole dance, jízdu na ponících a mnoho dalších. Vstup je zdarma.

Zdroj: Archiv města Beroun

V rámci doprovodného programu vystoupí několikanásobná mistryně v dogdancingu Hanka Maršálová se svým psem Scottym známým z filmů Klíč svatého Petra nebo Řekni to psem. Připraveny jsou ukázky agility, vystoupení Pole dance, parkourová show či taneční vystoupení. Po celý den budou k dispozici zorbingové koule, skákací hrad a chybět nebude ani oblíbené malování na obličej. A také občerstvení bude stát za to. Na děti i dospělé čeká food truck s dezerty a saláty, točená i kopečková zmrzlina, JOJO káva i pokrmy vegetariánské a asijské kuchyně. Po celý den bude probíhat soutěž o věcné ceny. Každý, kdo zvládne projít alespoň 10 stanovišť a prokáže to vyplněnou kartičkou, kterou dostane u vchodu, obdrží cenu.

Doprovodný program: 11.00 vystoupení Hany Maršálové a Scottyho + ukázky agility 11.30 taneční vystoupení DDM 13.00 vystoupení Pole dance 14.00 parkourová show + workshop 15.00 taneční show pro nejmenší s Kájou 16.00 taneční vystoupení skupiny Double Cookies.

Účastníci Festivalu sportu:

SK Kelti 2008, HC Berounští medvědi, Piranhas, RC Slunečnice, Florbal pro Beroun, AID Beroun, TJ Kraso Beroun, Sport Eden Beroun, Basketbal Beroun, Judo víc než sport, Český Lev - Union Beroun, TJ LOKOMOTIVA Beroun, Studio Kala, Crazy wheels, Atletika hrou, Pole Dance, KaMi Kamgo, DDM Beroun, Městská knihovna Beroun, Jojo ranč, Plavecké kurzy Blanky Berdychové, Centrum karate Beroun.