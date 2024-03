23. března proběhne v Plzni již poosmé festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK, který připravuje kreativní zóna DEPO2015. Tématem letošního ročníku jsou PRAMENY, a to jak v doslovné rovině reprezentované plzeňskými řekami, tak v přeneseném významu s odkazem na naše předky.

Historicky nejrozsáhlejší program festivalu nabídne zdarma 14 venkovních instalací od mezinárodně uznávaných světelných umělců z celého světa i místních talentů. Letošní ročník je bohatý i na doprovodný program. Trasa s ohledem na zvolené téma povede z velké části podél plzeňských řek Mže a Radbuzy. Na dvě interiérové instalace v DEPO2015 a také na rozsáhlou výstavu Light Scapes japonského umělce Yasuhira Chida v Muzeu církevního umění probíhá předprodej vstupenek na www.blikblik.cz. Loni festival navštívilo na 50 000 návštěvníků.

Nejvýraznější instalace letošního ročníku reflektují téma prameny. Na řece Mži se vzedme obří vodní stěna, na které dvojice francouzských umělců Jérémie Bellot a Ena Eno rozehraje světelnou optickou iluzi s názvem Seat of Illusions. V imaginární vodní hladinu promění Šafaříkovy sady v centru města dílo Aftereal japonského umělce Yasuhiro Chida. Prameny ve smyslu zdroje přestaví v DEPO2015 ve své instalaci Wood Wide Web výtvarník ATI Sphere. Jeho Interaktivní videoprojekce je lesní paralelou k lidskému internetu a nadchne především dětské návštěvníky.

Letos budou na trase nachystány dokonce tři videomappingy. První představí na fasádě Studijní a vědecké knihovny díla 12 účastníků druhého ročníku Školy videomappingu. Projekce vznikly pod vedením profesora Luca Pulvirentiho a tematicky vzdávají poctu slavnému plzeňskému rodáku Ladislavu Sutnarovi. „Pokud nevíte, co si představit pod pojmem kreativní průmysly, tak vězte, že videomapping je jedním z oborů, který do této kategorie spadá. V DEPO2015 chceme podporovat kreativní průmysly, a proto je skvělé, že součástí BLIK BLIK festivalu je opět i škola videomapingu, která dává příležitost lokálním kreativcům, posouvá jejich dovednosti a může být i startem jejich další kariéry,“ říká Soňa Rychlíková, ředitelka DEPO2015. Druhý videomapping Městské štěstí na sebe vezme podobu velkého červeného tlačítka, které po stisknutí náhodně přehraje jednu z několika promítacích sekvencí. Jeho autorem je španělský umělec Amador Artiga. Trojici videomappingů uzavře projekce Čtyři sezóny, kterou tvůrkyně Elizaveta Gamzatova a Anastasia Naianova oblečou do světelného hávu průčelí OC Olympia. Letošní festivalová trasa se díky zajištěné kyvadlové dopravě protáhne právě až k černickému obchodnímu centru, kde kromě zmíněného mappingu vyroste i obří Magická fazole od dua Filthy Lucker a Pablo Estrellas, a také zábavný Les světel od BLIK BLIK Crew. Tyto instalace se stanou pomyslným narozeninových dárkem, jímž Olympia oslaví 20 let od svého vzniku.

Rok 2024 je na počest skladatelů Smetany, Dvořáka, Janáčka a dalších vyhlášen Rokem české hudby. Specialista na laserové projekce Richard Mach jde v oslavě geniality zmíněných skladatelů o kus dále – českou klasickou hudbu míchá se současnými elektronickými žánry a propojuje ji ve velkorysou světelnou a laserovou show Symfonie24. „Jsem ráda, že Plzeň ožije festivalem světla pro tisícovky Plzeňanů i turistů, kteří si budou moci vychutnat mimo jiné i úryvky klasické hudby od našich velikánů vyprávěné současnými technologiemi“, říká radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Eliška Bartáková. Instalace Symfonie24 je jednou ze dvou, na kterou je možné zakoupit vstupenku do DEPO2015. Tou druhou je interaktivní stěna Exposure_03 od rakouského umělce Davida Reumüllera, díky níž se mohou návštěvníci stát částicemi nové galaxie, ponořit se do ní a celou ji procestovat.

Společnou vstupenku na výše zmíněné instalace lze kombinovat s další, která zájemcům umožní projít si v Muzeu církevního umění ve Františkánské ulici unikátní expozici Light Scapes (Krajiny světla) umělce Yasuhira Chida. Ve střední Evropě dosud nejrozsáhlejší výstava jednoho z nejuznávanějších světelných umělců současnosti představí soubor jeho působivých minimalistických světelných instalací. Expozice se návštěvníkům otevře během festivalu a pokračovat bude až do 21. dubna.

V Plzni se představí také statické světelné objekty. Sousoší Pod tlakem slovenského tvůrce Pavola Trubena je vtipnou narážkou na kompenzaci stresu cvičením. Polská umělkyně Olga Grybowicz nechá u Mlýnské strouhy vyrašit stonky díla s názvem Stem. Nad valem U Ježíška, potažmo vodní hladinou Radbuzy vytvoří magické vztahy Měsíc a Slunce v instalaci nePLANETY.

V doprovodném programu festivalu bude pro rodiny s dětmi připraven workshop Dragonflies, na kterém si každý může vyrobit vlastní světélkující vážku. Festival bude tradičně doprovázet také výstava. Letos představí pod názvem Endemic Monsters své aktuální dílo vynikající malíř, typograf, grafik, designér a hudebník František Štorm.

Novinkou tohoto ročníku jsou „ozvěny“ festivalu BLIK BLIK, které se uskuteční 6. a 7. dubna v neobvyklém prostředí kaolinového dolu Centra Caolinum Nevřeň. Návštěvníci se tak mohou těšit na první festival světla v podzemí!

Vstupenky na interiérové instalace lze od začátku února zakoupit v síti GoOut. Všechny instalace, doprovodný program i ozvěny festivalu BLIK BLIK jsou postupně představovány na www.blikblik.cz.

BLIK BLIK NEVŘEŇ - Centrum Caolinum

6. a 7. 4. 2024 v/ 9:00–21:00 (poslední vstup ve 20:00)

Od poloviny února bude v prodeji limitovaná edice 2.000 ks vstupenek na časové sloty tak, aby byla zachována bezpečnost a komfort návštěvníků v kaolinovém dole.

Více informací o festivalu včetně videa a ilustračních fotografií naleznete na:

