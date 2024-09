Tři otázky pro Jaroslava Komínka, kandidáta do senátu

Foto: archív Jaroslava Komínka

Proč má Chomutovsko tak špatnou pověst?

Nejen Chomutovsko, stejnou pověst má celý Ústecký kraj. Ale je pravda, že tam, kde je kraj ve statistikách na chvostu mezi kraji, bývá Chomutovsko na chvostu mezi okresy. Přitom je tu tak krásně.

Problém je ale v tom, že máme 35 let po revoluci, ale většinu té doby nám vládli lenoši a lumpové. Ti první nedělali nic, protože prostě nechtěli nebo to neuměli, ti druzí zase pro sebe a svoje kamarádíčky rozkradli, co mohli. Můžu začít jmenovat, ale to bych jenom házel hrách na zeď. Stačí se projít kolem těch nejhonosnějších vil, které v Chomutově najdete, a seznam se vám poskládá sám.

Už dlouho si pohrávám s myšlenkou, že bych pro zájemce zorganizoval výlet po těch nejlepších pomnících řádění regionálních politiků na přelomu tisíciletí a v ROPu Severozápad. Napište mi na Facebook, jestli byste měli zájem.

Pro nás je to skvělá vizitka, ale je svým způsobem k pláči, že krajské vedení hejtmana Oldřicha Bubeníčka, kterému jsem dělal náměstka, bylo za 25 let existence Ústeckého kraje jediné, které nemělo žádnou korupční kauzu. To samo o sobě něco říká.

Jaké jsou největší problémy našeho regionu?

To souvisí s předchozí otázkou. Ano, Praha náš region na jedné straně využívá (těžba uhlí, výroba elektřiny atd.), ale nelze říct, že by se nesnažila jej nějak podporovat. Vždyť právě taková forma podpory byl jmenovaný ROP Severozápad nebo třeba miliardy, které teď dostáváme na snížení dopadů ukončení těžby uhlí. Problém je v tom, koho si volíme.

Politika v našem kraji už bohužel dávno není střetem idejí a lepších plánů, jak Chomutovsko pozvednout. Je to jenom napjaté čekání na to, kdo vůbec ve funkci bude pracovat a bude v ní vidět a jestli třeba zase něco neukradne. Proto se nebojím navázat na to, že vedení kraje, ve kterém jsem měl tu čest být, nejen nekradlo, to je totiž základ, ale udělalo i setsakra hodně dobré práce. Splatili jsme 600 milionů za rozkradený ROP Severozápad, oddlužili Krajskou zdravotní, stavěli nové pavilony v nemocnicích, opravovali silnice… Za sebe můžu zmínit třeba založení Dopravy Ústeckého kraje, díky níž můžete jezdit po celém kraji na jednu jízdenku, a Dopravní společnosti Ústeckého kraje, díky níž můžete vůbec jezdit, protože nahradila nespolehlivé soukromé dopravce. A to byl velký boj.

Proč by měl být Jaroslav Komínek senátorem?

Protože jsem tu pro lidi. Každý den jsem s vámi v kontaktu. Víte, že i jako krajský radní jsem ve svém volnu řídil trolejbus nebo safari v Zooparku. Díky tomu jsem se potkal a promluvil a pomohl celé řadě z vás.

Jako senátor chci hlavně makat. Být s voliči, potkávat je v ulicích, v kanceláři a určitě dál ve volném čase i za volantem (stará láska nerezaví). Senátor musí ve svém obvodě skutečně žít, musí ho znát, musí v něm pracovat. Já se práce nebojím. A Chomutov si zaslouží senátora, který bude senátorem na plný úvazek.

Poslanci a senátoři zvolení za náš kraj tu mají být od toho, aby v Praze za zájmy našeho kraje bojovali a táhli při tom za jeden provaz. Aby makali pro lidi, ne se o ně zajímali jenom tři týdny před volbami. Dám všechnu energii do toho, aby se taková spolupráce podařila. V Moravskoslezském kraji, který je našemu hodně podobný, totiž funguje. Bohužel pro nás, ten Moravskoslezský kraj už nás díky ní v mnoha věcech předběhl.

Děkuji, že přijdete v pátek nebo v sobotu 27. a 28. září k volbám a děkuji za váš hlas. Volební lístky tentokrát dostanete až ve své volební místnosti. Nezapomeňte, že bez vaší účasti a bez vašeho hlasu se nemůže nic změnit a Fialova pětikoalice i politici, kteří ji podporují, se nám budou leda dál smát.

zadavatel: STAČILO! – KSČM, SOCDEM, ČSNS

zpracovatel: VLM a.s.