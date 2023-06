Svět symfonické hudby a hraje spoustou barev. Nechte se pozvat k jejich objevování.

Foto: Jaroslav Klinský

Pokud se vám při slovu „filharmonie“ na první dobrou vybaví černobílý oděv hudebníků, tak vězte, že svět symfonické hudby je daleko pestřejší, lépe řečeno hraje doslova všemi barvami, které stojí za to objevovat. A proč právě teď? V květnu a červnu si totiž ve Filharmonii Hradec Králové každoročně předávají pomyslnou štafetu koncertní sezóny. Ta současná má pro posluchače stále připravenou řadu koncertů a zajímavých umělců, zatímco následující sezóna přichází s paletou nových hudebních zážitků, a to nejen čistě klasického žánru. Připraveny jsou také koncerty pro rodiny s dětmi, operetní a muzikálová představení, ale i projekty se symfonickým orchestrem na pomezí žánrů, kterými budou v příští sezóně třeba šansony, swing, nebo world music. Svůj šálek hudební kávy si tedy jistě najde každý.

Zdroj: Jaroslav Klinský

V královéhradecké Filharmonii ale hraje samozřejmě prim symfonická hudba. Ačkoli by se mohlo zdát, že je tento žánr výsadou znalců a několika zasvěcených, ve skutečnosti může velmi živě promlouvat téměř ke kterémukoliv dnešnímu posluchači. Kdo z nás by neznal každodenní shon, dotírající termíny, potřebu neustálého rozhodování a řešení problémů v pracovním nebo i osobním životě… Klasická hudba je v příjemném protikladu k těmto vysokým nárokům dnešní doby. Návštěva koncertu se může stát inspirativní zkušeností a motivovat k rozvoji našich vlastních uměleckých schopností a kreativity. Může mít pozitivní vliv na náladu a být rovněž vynikajícím způsobem, jak se odreagovat od každodenního stereotypu.

Zdroj: Jaroslav Klinský

Pro příští, čtyřicátou šestou sezónu zvolila Filharmonie Hradec Králové motto „hudbu slyšet i vidět“, které dobře vystihuje bohatý zážitek, přichystaný pro návštěvníky každého z koncertů. Vidět hudebníky naživo, sledovat umění sólistů, dirigenta a orchestru, slyšet nejen hudbu, ale také na sebe nechat působit atmosféru a energii v koncertním sále, to všechno je pokaždé jedinečné a vzrušující.

Zdroj: Jaroslav Klinský

Že Filharmonii Hradec Králové stojí za to navštívit, vám možná napoví i to, že její nahrávky pořizuje Český rozhlas a Česká televize, přebírá je také Evropská vysílací unie. Orchestr FHK každoročně vystupuje na významných festivalech u nás (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Soundtrack Poděbrady a dalších) i v zahraničí (německý Wiesbaden, švýcarský Murten aj.). Filharmonie nedávno získala hned dvě ocenění Města Hradce Králové – Hradecká múza a Událost roku 2022 za open-air koncert na náplavce Eliščina nábřeží. Orchestr si ke spolupráci vybral například Janek Ledecký nebo kapela Lucie, se kterou Filharmonie absolvovala koncertní turné a nahrála orchestrální party pro její studiové album. Umělecké vedení orchestru má už několik let pod svou taktovkou švýcarský dirigent a flétnista Kaspar Zehnder.

Zdroj: Jaroslav Klinský

Pakliže byla v úvodu řeč o barvách, královéhradecká Filharmonie tuto symboliku používá pro označení svých abonentních řad.

Předplatné si můžete pořídit do 29. června.

Více informací najdete na stránkách www.fhk.cz.



Tak tedy neváhejte a přijďte do Filharmonie Hradec Králové hudbu slyšet i vidět.

Zdroj: Zadavatel