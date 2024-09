Způsob investování, portfolio i získávání a zdroje informací. To jsou dnes hlavní rozdíly mezi mladou generací a jejich rodiči. Více k tématu řekl v rozhovoru Filip Emmer, analytik investiční skupiny DRFG.

Filip Emmer, analytik investiční skupiny DRFG. | Foto: DRFG Investment Group a.s.

Jak je to s investicemi mladé generace? Je jejich motivací spíše pasivní příjem, nebo hledají konkrétní dlouhodobé investiční cíle?

Aby si člověk mohl vybudovat skutečně zajímavý pasivní příjem, potřebuje poměrně vysoký kapitál. Tím mladí lidé často nedisponují. Soustředí se proto spíše na konkrétní střednědobé cíle, než by se snažili kumulovat velké částky. Navíc je potřeba si uvědomit, že starší generace měla pro akumulaci kapitálu po revoluci více času i lepši podmínky. Dnešní generace přichází do prostředí, ve kterém jsou investice více regulované, jsou bezpečnější, ale zároveň kvůli nižšímu riziku i méně výnosné. Svou roli pak hraje i výše životních nákladů, které jsou dnes relativně vyšší, než byly třeba před 20, 30 lety.

Ovlivňují dnešní mladé investory sociální sítě a influenceři?

Jednoznačně ano. Zatímco starší generace často spoléhá při získávání informací spíše na renomované instituce, jako jsou banky, finanční poradci nebo klasická média, mladí lidé se mnohem častěji inspirují obsahem ze sociálních sítí, a to až téměř v polovině všech případů. Je to trend, který se objevuje nejen u nás, ale i globálně. Sledují influencery, poslouchají podcasty a získávají investiční tipy z Instagramu. Tato praxe je sice pochopitelná, ale zároveň nemusí být vždy bezpečná, protože mnohem méně kladou důraz na kvalitu a důvěryhodnost zdrojů.

Má tento trend vliv i na to, do čeho dnes mladší generace investují?

Myslím, že to může být jeden z důvodů, proč dnes investice mladých lidí směřují více do alternativních investic, jako jsou kryptoměny nebo dokonce i umění. To je pro řadu investorů atraktivní i proto, že v něm vidí uchovatele hodnoty pro budoucnost, často i s plánem předat ho dalším generacím. Pokud jde o tradiční aktiva, tam vyhledávají nejčastěji akcie nebo nemovitosti.

Filip Emmer, analytik investiční skupiny DRFG.Zdroj: DRFG Investment Group a.s.

A jak je to s jejich přístupem ke správě financí? Využívají mladí více online platformy než finanční poradce?

Ano, tento rozdíl je velmi patrný. Mladí dnes pro správu svých investic preferují mobilní aplikace a investiční platformy. Ve srovnání se starší generací je jejich zájem o finanční poradce nižší, a to až o 18 procent. Na druhou stranu, například privátní bankéře mladší generace paradoxně využívá častěji než starší investoři. To zase ukazuje, že mladí se nevyhýbají tradičnějším formám správy financí, pokud mají vyšší kapitál.

Jak by mělo podle vás vypadat ideálně diverzifikované portfolio?

Nemyslím, že existuje jednoznačně ideálně diverzifikované portfolio. Každý investor totiž sleduje jiné cíle a těm je potřeba ho přizpůsobit. Obecně ale platí, že většinu portfolia by měly tvořit akcie, které ve formě indexů samy o sobě zajišťují poměrně širokou diverzifikaci. Populární jsou i investice do nemovitostí, například prostřednictvím fondů, ale i jinou formou a menší část portfolia mohou tvořit také komodity a alternativy. Velký benefit pak je, když lidé investují do aktiv, která je zajímají a kterým rozumí.