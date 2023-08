Umělá inteligence jako tvůrce?

Foto: Zadavatel

AIAI. Tímto neobvyklým spojením tematicky zastřešuje svůj 6. ročník Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK a předznamenává, že se ve svém letošním ročníku zaměří na spojení člověka s umělou inteligencí v audiovizuálním umění.

Kromě soutěžních filmů nabídne výběr nejlepších hraných evropských debutů, filmy vytvořené umělou inteligencí, program pro děti i nevšední debaty a hudební zážitky.

6. Mezinárodní filmový festival ELBE DOCK a 17. Cena Pavla Kouteckého se odehrají v Ústí nad Labem a Drážďanech od 6. do 10. září 2023.

Součástí festivalu bude soutěžní přehlídka nejlepších krátkometrážních filmů (hraných, animovaných, dokumentárních i experimentálních) ze střední Evropy nominovaných na Cenu ELBE DOCK. S festivalem je úzce spojena již 17. Cena Pavla Kouteckého a bude i tentokrát udělena nejlepšímu českému dokumentárnímu prvnímu či druhému filmu tvůrce, a to jak v celovečerní, tak krátkometrážní sekci.

Diváci se ale v rámci filmového programu mohou těšit i na evropské hrané debuty nebo promítání bizarních kultovních filmových milníků. Bude mezi nimi například Svatba Jiřího Káry, kdy kromě promítání původního filmu proběhne i diskuse nad celým fenoménem Jiřího Káry a jeho vlivu na současnou českou popkulturu. Pamatujete si partu mladých středoškoláků, kteří před téměř dvaceti lety podle sebe nadabovali první díl Pána Prstenů? Na festivalu si budete moci připomenout i snímek Pár Pařmenů doplněný o debatu. Nový pohled na zobrazování a vnímání sexuality v současné době i pohled do jiného zákoutí filmového světa přinese akce PORNO DJ snoubící výběr začátků pornografické kinematografie s živým vystoupením hudebníka DJ Ozce.

Světovou premiéru bude mít ve středu 6. září od 20.45 hodin dokumentární film nazvaný Činoherní studio: Sezóna 50 + Lidoví léčitelé. Jde o filmové ohlédnutí za historií významného ústeckého divadla očima šéfa jevištní techniky či pohled na legendární scénu ze zákulisí.

Mimo filmové zážitky na diváky čeká jedinečný doprovodný program, v jehož rámci mohou navštívit nevšední koncerty, vstoupit do běžně nepřístupných prostor několikakilometrového protiatomového ústeckého bunkru nebo debatovat s tvůrci a hosty.



Nejlepší krátké filmy ze střední Evropy

Objevovat půvab krátkometrážních snímků budou moci návštěvníci festivalu během sledování desítek vybraných krátkých filmů. Jako tradičně mezi nimi budou i snímky nominované na CENU ELBE DOCK, z nichž jsou mnohé už nyní ověnčené oceněními z prestižních festivalů.

Nebude mezi nimi chybět například maďarský animovaný snímek 27, v němž režisérka Flóra Anna Buda zhmotňuje obavy mladých dospělých, kteří pod tíhou bytových krizí i vlastní neschopnosti nejsou schopni začlenit se do řadové společnosti. Film o dívce utíkající do světa drog, techna a snů doposud zvítězil v kategorii krátkých filmů na festivalech v Cannes nebo Annecy. Obří mluvící mloci lidstvem využíváni jako laboratorní zvířata nebo Mločí kongres. Ne náhodou zní tato kombinace povědomě! Dvojice režisérů Matthias Sahli a Immanuel Esser se totiž pro svůj film Mločí kongres inspirovala románem Válka s mloky spisovatele Karla Čapka. Láska, ztráta a truchlení dosud nikdy nebyly tak bolestivé i zábavné zároveň jako ve snímku Amok režiséra Balázse Turaie, v němž protagonista maskovaný jako superhrdina podstupuje psychoterapii, aby porazil svého vnitřního démona v podobě krvavého trpaslíka. Tyto a další krátké snímky budou moci festivaloví návštěvníci zhlédnout v jedinečných festivalových prostorách v Ústí nad Labem i Drážďanech.

Cena Pavla Kouteckého

V kategorii krátkých filmů se letos představí celkem 5 snímků. Spolu s režisérem Josefem Švejdou se podíváme na poklidná setkání s veselými písničkami i protesty plné agresivity a násilí v dokumentu Hlas lidu, v němž zachycuje dva roky proticovidových demonstrací. Mládí, nespoutanost, láska, sex a nitroděložní tělísko. Útržky autentických úvah přinášejí intimní a upřímný vhled do života čtyř mladých žen ve snímku Maji Penčič s názvem Mladice dračice, reportáž o mých kamarádkách.Zda musí být požár ničivý anebo z popela může vyvstávat nová síla, se zamýšlí experimentální audiovizuální esej Krajina popela režisérky Elišky Pechatové. Ve filmu Chtěl bych najít komfort v jakýkoliv situaci režiséra Alan Sýse tři kamarádi v chatě uprostřed lesa filozofují o smyslu života, zodpovědnosti i o tom, kolik kilogramů mravenců připadá na jednoho člověka. Audiovizuální projekt Serpentis Sarah Lomenové naproti tomu představuje statické záběry zachycující nekonečná průmyslová potrubí, která se vinou ústeckou krajinou.

Mezi celovečerními debuty festival uvede například dokument Štěpána FOK Vodrážky PSH Nekonečný příběh, v němž legendární PSH neboli Peneři strýčka Homeboye odkrývají nejen svoji šílenou cestu, při níž formovali českou rapovou scénu, ale i to, co a jak formovalo je. Nevšední zážitek pro diváky připravil i režisér Jan Bušta, který v dokumentu á-B-C-D-é-F-G-H-í-Jonestown na základě autentického zvukového záznamu rekonstruuje spolu s desítkami dětských herců bezprecedentní událost, kdy zfanatizovaní členové sekty Chrám lidu skupinově vypili jed. Chybět nebude ani snímek režisérky Oksany Moiseniuk 8. den války, v němž sledujeme Ukrajince, kteří se v Čechách usadili již dříve a nyní se ze všech sil snaží pomáhat lidem ve své domovině. Sondu do života romského řidiče kamionů a jeho boje za spravedlnost v dokumentu Pongo Calling poskytne řežisér Tomáš Kratochvíl. Naproti tomu režisérka Veronika Lišková diváky ve filmu Návštěvníci vezme na chladné Špicberky a ukáže, že tamní život nemusí být tak idylický, jak se na první pohled zdá.

ELBE DOCK pro děti

Festival myslí i na své nejmladší diváky. Připravil pro ně například pásmo netradičních krátkých filmů Cinemini určené pro předškoláky (3–6 let) doprovázené kreativními, pohybovými i diskusními aktivitami. Cílem projektu je rozvíjet filmovou výchovu pro nejmenší. Spoluorganizátor festivalu, spolek krutón, tento projekt právě v září uvede v Kině Kavalírka v Praze a na vybraných místech po České republice. Zatím úspěšně funguje v Německu a Holandsku. Pro děti ve věku 12–14 let a 15+ pak nabídne například filmová pásma Young & Short. Filmy, které vybrali sami studenti z prestižních filmový festivalů po celém světě, jsou doprovázeny metodickými diskusemi a pracovními listy. Projekt také vstupuje do českých kin a škol.



Festival v Ústí i Drážďanech

Po Ústí nad Labem, kde festival svůj program odstartuje a tradičně obsadí kino Hraničář a Bunkr, bude jeho nabitý program od 8. do 10. září pokračovat i v Drážďanech. Zde se mohou návštěvníci těšit na bohatý festivalový program odehrávající se v atraktivním kulturním a uměleckém prostoru GEH8 (bývalé nákladové nádraží).



Podrobnosti o letošním programu naleznete na webu festivalu https://elbedock.cz/.