Vinné sklepy Kutná Hora dostaly předčasný narozeninový dárek. V soutěži Vinařství roku, kde dvě poroty pečlivě vybíraly z desítek vinařství, se probojovaly do finále.

“Jsme potěšeni, že se naše vinařství dostalo mezi finalisty v soutěži Vinařství roku. O to víc, že soutěž je letos zaměřena a hodnotí především inovace v našem oboru, schopnost vinařství adaptovat se na změnu klimatu a měnící se trh, který je po dvou náročných covidových letech sužován nárustem energií a nejistotou.

Je skvělé, že mimo kvality vína, která je nesporně nejdůležitějším faktorem, jsou oceňovány vinařství, z pohledu ochrany životního prostředí a celkově udržitelnosti svého konání a dopadu pro společnost dělají dobrou práci.” zhodnotil Lukáš Rudolfský

Oslava narozenin se blíží

A protože je to již dvacet let, kdy se pan Stanislav Rudolfský se svými dětmi pustil do obnovování tradice pěstování révy na Kutnohorsku, srdečně Vás zvou 10. prosince od 15 hodin do kláštera sv. Voršily, kde společně toto významné jubileum oslaví ochutnávkou nejen Kutnohorských vín, ale také vín jejich spřátelených biodynamických vinařů z různých koutů ČR jako jsou vinařství Krásná Hora, vinařství Plenér, vinařství Špalek, Loigi a vinařů z Kutnohorska. Celé odpoledne doplní hudební produkce i překvapení bude.

