Jiří Kovář, oblastní ředitel pod značkou VašeBudoucnost.cz, se ohlíží za svou kariérou a za výzvami, kterým čelil. Od finančních krizí po pandemii koronaviru. Nyní plánuje další expanzi primárně v Jihočeském kraji.

Foto: Jiří Kovář

Obor finančnictví dostál za dobu existence samostatné České republiky mnoha změn. Své by o tom mohl vyprávět Jiří Kovář, který pracuje jako finanční poradce a manažer již dvacet pět let. V průběhu své bohaté kariéry se dokázal vypracovat na pozici oblastního ředitele společnosti OVB Allfinanz s vlastním brandem VašeBudoucnost.cz.

V letošním roce slaví jeho tým čtvrt století na trhu. „S mými kolegy jsme za tu dobu pozitivně ovlivnili tisíce životů a byli svědky mnoha silných lidských příběhů. Přestože nejsem úplně‚ ‚slavící typ', nabízí se příležitost k ohlédnutí a uvědomění, že je za námi velikánský kus práce,“ řekl Jiří Kovář.

Za tu dobu se on a i jeho kolegové museli popasovat s řadou překážek, ze kterých se dokázali učit a následně uchopit jako nové příležitosti. „Za těch pětadvacet let jsme si zažili tři velké finanční krize,“ vzpomíná. „Ta v roce 2001 způsobená propadem hodnoty akcií technologických firem a mezinárodním terorismem nás upřímně celkem vyděsila, při té další nastartované hypoteční krizí v letech 2007 - 2010 už jsme si říkali, jasně, je tady nějaká krize, ale zase pomine a vrátíme se do takzvaných černých čísel. Jen jsme toho ještě nedokázali naplno využít,“ hodnotil zpětně Jiří Kovář.

Zdroj: Jiří Kovář

Třetím kritickým obdobím byla podle něj pandemie koronaviru a válečné konflikty v Evropě a blízkém okolí. „Při této krizi už jsme s jistotou dokázali využít propadů na finančních trzích a díky tomu jsme zajistili našim klientům velkou přidanou hodnotu a nadstandardní výnosy u jejich investic,“ nastínil oblastní ředitel VašeBudoucnost.cz.

Dodal, že dalšími důležitými mezníky z pohledu jeho podnikání byly expanze do dalších regionů Čech a Moravy a zejména otevření kanceláře v Praze. Pro něj osobně byl speciální rok 2011. „Stali jsme se oblastním ředitelstvím. Tato pozice pro nás byla významnou metou. Pro vaši lepší představu to znamenalo komplexně obsloužit měsíčně zhruba pět set klientů. Dostal jsem se tak z manažerské přípravky mezi ‚velké kluky' a stal se ředitelem,“ vzpomínal s úsměvem na dobu před lety.





Klíčové pro něj je, že se s týmem dokáže z každé situace poučit. „Za dobu našeho fungování jsme s kolegy zjistili, že ať se děje, co se děje, vždycky z toho dokážeme vyjít silnější. Zákazník se neptá, jestli je zrovna vysoká nebo nízká inflace, jestli stát snižuje nebo zvyšuje daně, nebo jestli finanční trhy padají, či rostou. Důležité je, aby měl vždy po boku profesionála, který mu v dané situaci poskytne relevantní informace a vhodné řešení,“ řekl Jiří Kovář.

Finančnictví si od začátku jeho kariéry prošlo mnoha změnami, ať z hlediska digitalizace oboru, změn v rámci legislativy nebo také regulace finančního trhu. „No, začátky byly v kontextu dnešní doby úsměvné, protože v té době byl svět úplně jiný, než jak ho známe dneska. Myslím si, že telefon doma měla možná tak polovina domácností,“ vzpomíná Jiří Kovář. „Dnes jsme na mobilních telefonech k zastižení dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, internet šíří informace rychlostí blesku a s porovnáváním smluvním podmínek nám pomáhá umělá inteligence, zatímco dříve jsme byli odkázaní na papír, tužku, sazebník, kalkulačku a znalosti finanční matematiky, dodal na závěr Jiří Kovář.