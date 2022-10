Rostoucí ceny v důsledku inflace nás mohou přivést do situace, kdy nám zůstává stále méně peněz na zaplacení bydlení. Právě pro tyto situace existuje dávka příspěvek na bydlení, která nám může pomoci.

Foto: zadavatel inzerce

Co to příspěvek na bydlení je, vysvětluje Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. „Jde o dávku, kterou stát pomáhá těm, kteří nemají dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. Když to řeknu velice zjednodušeně, nárok na příspěvek na bydlení vzniká, pokud vám třetina vašich příjmů, respektive třicet procent, nestačí na zaplacení vašich nákladů na bydlení.“

Mezi náklady na bydlení se přitom počítá třeba nájemné za užívání bytu, náklady za další služby spojené s užíváním bytu, jako jsou třeba poplatky za vodu, za vytápění, za osvětlení společných prostor aj., a také náklady za odběr energií, a to jak elektřiny, tak plynu. Je ale potřeba upozornit, že stát neproplácí náklady na bydlení v jakékoliv výši. „Pro příspěvek na bydlení je stanovený cenový strop, tzv. normativní náklady na bydlení. Stát jako kdyby říkal, že to, co je nad tento strop, už je drahé bydlení, které neproplatí úplně, ale jenom částečně,“ upřesňuje Zdeněk Živčák, vedoucí oboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

Zdroj: zadavatel inzerce

Žadatel o příspěvek musí k žádost přiložit některé doklady, např. doklad o výši příjmů doklady o tom, že náklady na bydlení jsou zaplacené; doklady, které prokazují vztah žadatele k bytu, například nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, doklad o družstevním podílu v bytovém družstvu.

„Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak dávku také vyplácí. Kontakt na příslušné pracoviště lze získat na bezplatné lince 800 700 650. Požádat lze i on-line na webové adrese mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni,“ vysvětluje Zdeněk Živčák.

Jsou tu ale i další možnosti podpory ve složité situaci. Mnohým rodinám s dětmi může v tíživé finanční situaci pomoci i dávka přídavek na dítě.

Zapomenout nesmíme ani na akci „Milostivé léto II.“. Tady je šance se takzvaně zbavit některých exekucí. Akce je přitom omezena do 30. listopadu, ale do 15. listopadu je nutné doručit žádost příslušnému exekutorovi. Milostivému létu II. se budeme věnovat více v jednom z dalších článků.

Potřebné informace o možnostech pomoci v tíživé situaci vysvětlí sociální pracovníci SOCIOPOINTu.

Telefonicky lze získat informace na bezplatné lince 800 700 650, e-mailem na webové adrese sociopoint@ostrava.cz. Kdo má raději osobní kontakt, pak je třeba zajít do kanceláře č. 51 budovy Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí 8. Provozní doba je od pondělí do pátku vždy od 8 hodin, v pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý a v pátek do 12 a ve čtvrtek do 16 hodin.

„Je možné se dostavit i na úřad městského obvodu v místě bydliště. I tam jsou připraveni pomoci sociální pracovníci. Ti mohou za lidmi po předchozí domluvě přijít i domů,“ upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Zdeněk Živčák.