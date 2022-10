Současná doba nutí každého z nás doslova otáčet každou korunu mnohem více, než tomu bylo dosud. Domácnosti se totiž mohou dostat do tíživé situace.

Foto: Statutární město Ostrava

Právě pro tyto případy tu jsou sociální pracovníci, kteří mohou pomoci se v nelehkých situacích zorientovat. V případě nedostatečného příjmu mohou pomoci i sociální dávky, kterými stát nabízí pomoc lidem ve finanční tísni. U půjček se vyplatí mít odpovědný přístup a řádně zvážit možnosti půjčky, její výhody a nevýhody. A u dluhů je nutné jednat, přístup „Budu dělat, jako by se nic nedělo“ je zcela nevhodný.

Milostivé léto

Třeba díky akci státu „milostivé léto“ se lidé mohou tzv. zbavit některých exekucí. Akce je omezena do 30. listopadu, ale do 15. listopadu je nutné doručit žádost příslušnému exekutorovi. Je možné využít pomoci sociálně-dluhových poraden, jejichž pomoc je bezplatná.

Více informací se zájemci dozvědí na webových stránkách bezpecnejsi.ostrava.cz a socialniveci.ostrava.cz/milostive-leto-ii-znovu-pomaha-lidem-z-dluhu-jake-jsou-jeho-podminky/

Příspěvek na bydlení

Pomoci v tíživé finanční situaci může i příspěvek na bydlení. „Příspěvek na bydlení je dávka, jíž stát pomáhá lidem, kteří nemají dostatek peněz na zaplacení nákladů na bydlení. Zjednodušeně řečeno - nárok na příspěvek na bydlení vzniká, pokud vám třetina vašich příjmů, respektive třicet procent, nestačí na zaplacení vašich nákladů na bydlení,“ říká Mgr. Zdeněk Živčák, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

Zdroj: Statutární město Ostrava

Mezi náklady na bydlení se přitom počítá například nájemné za užívání bytu, náklady za další služby spojené s užíváním bytu, jako jsou třeba poplatky za vodu, za vytápění, za osvětlení společných prostor aj., a také náklady za odběr energií, a to jak elektřiny, tak plynu.

Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak dávku také vyplácí. Kontakt na příslušné pracoviště lze získat na bezplatné lince 800 700 650. Požádat lze i on-line na webové adrese mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Tam každý nalezne podrobné informace, formuláře i orientační kalkulačku.

„K žádosti o příspěvek na bydlení je potřeba přidat například doklady o výši příjmů; doklady o tom, že náklady na bydlení jsou zaplacené; doklady, které prokazují váš vztah k bytu, například nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí, doklad o družstevním podílu v bytovém družstvu. Podle vaší individuální situace je možné, že budete muset doložit i jiné dokumenty a doklady. Pomohou vám s tím i sociální pracovníci,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Zdeněk Živčák.

Přídavek na dítě

Mnohým rodinám s dětmi může v tíživé finanční situaci pomoci i dávka přídavek na dítě. Přídavek na dítě patří mezi dávky státní sociální podpory. Nárok na dávku má nezaopatřené dítě, pokud jsou příjmy jeho rodiny nižší než 3,4násobek životního minima rodiny.

Žádosti o dávku se podávají u Úřadu práce ČR, který pak dávku také vyplácí. Kontakt na příslušné pracoviště získáte na bezplatné lince 800 700 650.

Žádost je možné podat i elektronicky pomocí identity občana. Podrobnosti na webu uradprace.cz/web/cz/elektronicka-komunikace

Výchovné

Především ženy, které vychovávaly děti a z toho důvodu nepracovaly po celý svůj život, ale byly s dětmi doma, mají nižší starobní důchody než ostatní důchodci. Aby stát tento rozdíl vyrovnal, bude dotčeným důchodcům od ledna 2023 vypláceno zvýšení starobního důchodu za vychované dítě – tzv. výchovné. Na výchovné mají nárok pouze starobní důchodkyně a starobní důchodci, kteří vychovávali děti. Většině důchodkyň se starobní důchod zvýší automaticky od ledna 2023. Některé ženy a muži ale budou muset o výchovné požádat. Poradí vám s tím sociální pracovníci.

Zdroj: Statutární město Ostrava

SOCIPOINT poradí

Pokud potřebujete další informace nebo radu v okamžiku, kdy se dostáváte do finanční tísně, pak můžete využít služeb místa prvního kontaktu SOCIOPOINT.

Osobně v kanceláři č. 51 budovy Nové radnice Magistrátu města Ostravy na Prokešově náměstí 8.

Telefonicky lze získat informace na bezplatné lince 800 700 650.

E-mailem na webové adrese sociopoint@ostrava.cz.

Provozní doba je od pondělí do pátku vždy od 8 hodin, v pondělí a ve středu do 17 hodin, v úterý a v pátek do 12 a ve čtvrtek do 16 hodin.



„Zajít můžete také na úřad městského obvodu v místě vašeho bydliště. I tam jsou sociální pracovníci, kteří vám pomůžou. Pokud na úřad nemůžete dojít, můžete se se sociálními pracovníky domluvit, aby za vámi přišli k vám domů,“ upřesňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ostravského magistrátu Zdeněk Živčák.