Češi se kromě inflace obávají finanční situace v důchodu. Strašákem jsou i úspory pro jejich děti.

Foto: generali-investments.cz

KOLIK SPOŘIT NA DŮCHOD?

Obavy 95,5 % Čechů z vysoké míry inflace doplnil také strach z toho, jak vyjdou se svými penězi v důchodu. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments CEE k projektu Lví podíl. Více než kdy předtím tak v posledním roce uvažují nad investováním do budoucnosti své i svých dětí. I přes to, že stoupá počet Čechů, kteří se o svou budoucnost bojí, dvě třetiny dotázaných ovšem ohledně své přípravy na důchod nic nemění.

„Na důchod je nejvhodnější začít spořit co nejdříve, aby se finanční prostředky časem zhodnotily a bylo dosaženo důchodových cílů. Částka, kterou by si Češi měli odkládat na důchod, se může lišit v závislosti na věku, výši příjmu a očekávaném odchodu do důchodu. Všeobecně se doporučuje, aby měli před nástupem do penze zajištěno zhruba 60 % svého předdůchodového výdělku. Aktuálně tento podíl stále přesahuje díky poměrně štědré státní penzi 50 %, ale současní třicátnici by se měli připravit na pokles tohoto podílu na zhruba 25 %. To znamená poohlédnout se po alternativních zdrojích příjmů v důchodovém věku,“ doporučuje Martin Pohl, portfolio manažer společnosti Generali Investments CEE.

Výše úspor na stáří závisí zejména na věku, očekávaném počtu let v důchodu, zvolené investiční strategii, výši státního důchodu a způsobu pokrytí nákladů na bydlení. Právě náklady na bydlení budou do životních nákladů budoucích důchodců promlouvat stále výrazněji. Dostupnost vlastního bydlení se snižuje a finanční investice jsou cestou, jak se s tím vyrovnat.

POUHÉ SPOŘENÍ JIŽ NESTAČÍ

V dlouhodobém horizontu jsou osvědčenou variantou investice do reálných aktiv, například akcie či nemovitosti, místo v České republice velmi populárních, ale konzervativních spořicích produktů. Pro investory, kteří chtějí své peníze zhodnocovat v dlouhodobém horizontu je vhodný například Generali Fond globálních značek, který nabízí společnost Generali Investments CEE. Nejen mladým investorům, kteří rozhodli uložit peníze minimálně na dobu 8 let, nabízí profit z výnosu akcií silných, světově známých firem, jako je například Apple, Amazon, Microsoft či McDonald’s.

Současná ekonomická situace spojená s vysokou inflací nutí Čechy začít více přemýšlet o tom, jak ochránit své úspory, a finanční investice tak nyní představují nejvhodnější způsob, jak udržet reálnou hodnotu svých financí. Dle průzkumu se Češi začínají bát o úspory svých dětí, kterým ukládají peníze nejčastěji do spořicích produktů.

„Spořící produkty však nepředstavují tu nejvhodnější variantu. Pro dlouhodobé spoření doporučujeme spíše ofenzivnější produkty, například dynamické investice. Celkem 14 % českých rodičů poté volí variantu spořit dětem v hotovosti, což je v době vysoké inflace velmi nešťastná varianta. Vhodnější je proto investovat například právě prostřednictvím fondů zaměřených na akcie, nemovitostí či firemní dluhopisy. Ideální je odkládat si alespoň desetinu svých příjmů“ vysvětluje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

