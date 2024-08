Chcete začít investovat své peníze snadno, rychle a pohodlně online? Pak by vás mohlo zajímat kouzlo crowdfundingu. Díky němu nadstandardně zhodnotíte své peníze s pevně stanoveným výnosem.

Poskytnuté úvěry na fingoodu | Foto: Fingood s.r.o. investiční crowdfundingová platforma

Crowdfundingová investiční platforma Fingood je klíčový hráč na evropském trhu, který podporuje malé a střední podnikatele a nabízí drobným investorům nadstandardní zhodnocení jejich peněz za přijatelné riziko. Vznikla v roce 2017 a patří mezi průkopníky v oboru crowdfundingu. V loňském roce překročila jednu miliardu zafinancovaných korun ve 151 projektech a získala evropskou crowdfundingovou licenci. Její služby využilo už více než jedenáct tisíc investorů.

Kouzlo crowdfundingového investování na Fingoodu spočívá v dostupnosti pro každého. Investovat mohou zájemci od 1000 korun a odměnou jsou jim pevně stanovené výnosy (u investičních příležitostí s fixní sazbou) 8–12 % p.a. spolu s pestrou nabídkou investičních příležitosti do prověřených společností. Je to moderní a rychlý způsob, jak čelit vysoké inflaci.

Tato platforma pracuje na principu stále populárnějšího kolektivního financování. Propojuje prověřené české firmy s tisíci drobnými investory. Společnost od investorů získá potřebné peníze pro svůj projekt. Zájemci na ní nejčastěji najdou developerské projekty nebo expandující podniky

generální ředitel Fingood Vít EndlerZdroj: Fingood s.r.o. investiční crowdfundingová platforma„Naším posláním je suplovat tradiční banky a finanční instituce, nabízet službu, která je intuitivní, rychlá a snadno ovladatelná z mobilního zařízení. Naše služba je navržená tak aby byla transparentní a neustále se vyvíjející,“ říká generální ředitel Fingood Vít Endler.

Fingood tedy funguje jako prostředník, který schvaluje společnosti a hlídá nastavení podmínek pro úvěry. Pro investory hledá jen zdravé a spolehlivé firmy, které pečlivě analyzuje a prověřuje. Kontroluje správně nastavený byznys plán a všechny investice jsou navíc zajištěné. Pokud je firma příliš riziková, nebo se mu nelíbí cokoliv dalšího, na platformu ji nepustí. V případě, že je všechno v pořádku a firma je stabilní s prokazatelnými výsledky, její projekt vystaví. Postará se o výběr peněz od investorů, připraví veškerou dokumentaci a poté také postupně vyplácí investorům investované peníze a úroky.

Platforma tvoří prostředí, kde investice a financování jdou ruku v ruce s bezpečností, transparentností a férovostí. Usiluje totiž o to, aby každý investor s přesností věděl, co od svých investic očekávat a zároveň poskytuje podnikatelům flexibilní a dostupné úvěrové řešení pro rozvoj jejich podnikání. Při budování svých služeb klade Fingood důraz na kreativní řešení, která definují nové standardy v oboru. Proto je jednou z jejích klíčových hodnot právě transparentnost. Ve Fingoodu totiž věří v sílu otevřené a upřímné komunikace. Proto poskytují konstruktivní zpětnou vazbu s cílem pomoci si navzájem růst a zlepšovat své služby.

Investovat s Fingood tedy může každý do libovolného projektu schváleného risk managementem a investiční komisí. Všechny nabízené investice jsou zajištěny, a to v 90 % zástavou nemovitého nebo movitého majetku a zbylých 10 % představují vysoce bonitní společnosti, kde stačí tzv. ‚‚papírová‘‘ zástava v podobě směnky a notářského zápisu s přímou vykonatelností. Pro své investici se nemusí investor již o nic starat. Výnosy z investic mu pravidelně chodí do investorské peněženky, odkud je může pohodlně reinvestovat nebo vybírat. Více informací najdete na webu fingood.cz

Čeští investoři poskytli prostřednictvím crowdfundingové investiční platformy Fingood peníze například na moderní technologie firmě Remoska z Frenštátu pod Radhoštěm, která je výrobcem nejen páté generace oblíbeného designového „multicookeru“. Šlo o částku 32 milionů korun, na které se během dvou tranší složilo téměř tisíc různých investorů. Na Remosku přitom mohli „vsadit“ už od tisícovky s 11% garantovaným výnosem. Remoska patří mezi ziskové firmy, obrat v roce 2022 vyskočil na 140 milionů a čistý roční zisk přes 10 milionu korun. Mezi další zajímavé projekty na Fingoodu, které čeští investoři mohli podpořit, patří třeba také Jarošovský pivovar, Kolovna Koncept nebo krematorium.