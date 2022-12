Zjistěte, obvolejte, zajistěte – slova, která slyší asistentka na jaře, v létě, na podzim a i v zimě. A úkol? Firemní večírek. Majitelům společností nebo vyššímu vedení jde hlavně o to, aby se jejich zaměstnanci nebo klienti setkali neformálně mimo místo, kde se setkávají v pracovní době a ještě si přitom užili. V dnešní době home office se může dokonce jednat o jednu z mála společných akcí.

Foto: hotelkingscourt.cz

Ulice U obecního domu 3, Praha 1, telefonní spojení +420 224 222 888. Víte, proč si máte poznamenat toto telefonní číslo a tuto adresu? Proto, abyste na plánování akce nebyli sami.

Kde bude Váš letošní vánoční večírek?

Zdroj: hotelkingscourt.cz

Co třeba v Hotelu KINGS COURT. Hotel byl otevřený na podzim roku 2009 a před 2 lety prošel kompletní rekonstrukcí tak, aby se připravil na další desetiletí péče o své klienty. Náš hotel není závislý na rozhodování nadnárodních společností, je ve vlastnictví české firmy, která věci dělá tak, abyste byli spokojení.

Oceňte dostupnost a umístění

Kde najít lepší místo než v historickém centru Prahy, přímo u stanice metra.

Oceňte naší profesionalitu

S pořádáním firemních akcí a večírků byste se měli vždy obrátit na profesionály. Váš cíl a očekávání nadřízených je jistě v uspokojení účastníků. Uskutečněná akce je navíc i vaše vizitka.

Dopřejte kolegům prožitek z času stráveného na profesionálně připraveném místě se 100% zázemím. Díky našim zkušenostem si poradíme jak se společností 150 lidí nebo se skupinkou o 10 lidech.

Zveme Vás na setkání s Prahou, historií, současností a s novým životním stylem.

Exkluzivní a impozantní variabilní prostory

Naše prostory Vám poskytnou ideální místo pro konání oslav, narozenin či výročí, firemního večírku nebo recepce. Variabilní uspořádání i luxusní catering udělají z akce to, co očekáváte.

Historický sál Franz Josef dodá eleganci a styl větší akci, zatímco salonek Executive Suite je perfektním místem pro soukromá jednání. Majesty Lounge se perfektně hodí pro pořádání vytříbených večerních akcí. V Lounge na vás čeká také osobnější atmosféra, a k dispozici máte i terasu. Lounge je navíc vhodný i pro živou hudbu.

Naše multifunkční prostory jsou vybaveny tou nejmodernější audio a video technikou a wifi připojením na internet. Vaše akce tedy může začít. Podle počtu účastníků vám prostory uspořádáme tak, aby poskytly možnost efektivního a příjemného pobytu.

Zdroj: hotelkingscourt.cz

Bez uspokojení chuťových buněk to nejde

Co by to bylo za akci, pokud byste vašim zaměstnancům nebo přátelům nedokázali nabídnout vedle příjemného prostředí a programu také uspokojení jejich dalších významných smyslů. Ano, i to je jedno z velkých očekávání – občerstvení. Je na domluvě, jakou formou bude podáváno, rauty umíme připravovat opravdu exkluzivní.

Na přípravu akce nebudete sami

Na vaše zadání čeká náš event manager, který je s vámi v kontaktu od prvního plánování, přes průběh, až po ukončení a následné zhodnocení a přijímání zpětné vazby. Našim cílem je, abyste byli spokojení a vrátili se k nám zase třeba na jaře.

Jsme hotel – vedle akce Vám poskytneme i ubytování

Účastníci vašich zábavných akcí si mohou vybrat ze 138 pokojů a apartmá. Pokud tedy nepřijedou z blízkého okolí, mohou si odpočinout po cestě a ráno se vzbudit plni energie díky spánku na luxusních postelích.

Energii mohou samozřejmě nabrat i po proběhlé akci, která jistě neskončí před večerníčkem.

Vítejte u nás, vítejte v Hotelu KINGS COURT.

Zdroj: hotelkingscourt.cz