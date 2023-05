Vyrob firemní tričko s vlastním potiskem i oblečení pro zaměstnance online. Potisk mikin a triček s logem a pracovní oblečení v nejlepší kvalitě si vytvoříš za pár minut. Nabízíme slevy pro firmy.

Firemní tričko s vlastním potiskem – klasické i odvážnější motivy

Firemní tričko s vlastním potiskem je dnes součástí firemní identity a kultury každé dobře fungující firmy. Pravdou je však i to, že firemní suvenýry s potiskem či dárkové předměty končí často rovnou v koši. To ale vůbec nemusí platit pro firemní tričko s vlastním potiskem – především tehdy, je-li kvalitní, stylové, vkusné a s nápadem.

Podívej se na několik oblíbených tipů k potisku firemních triček, který vytvoříš online raz dva:

Firemní polotričko s potiskem loga

Pokud jde o potisk loga na firemní oblečení, potisk polotriček pro pány či dámy je již klasikou. To naštěstí neznamená, že by to měla být nuda! Právě naopak – logo firmy může na polotričku dominovat. Potisk loga bývá na tričku nejčastěji umístěn v levé horní části, případně uprostřed trička. K tomuto potisku využíváme flex technologii, která firemnímu tričku zaručí dlouhou životnost.

Potisk triček a pracovní trička s dlouhým rukávem

Kdo řekl, že pracovní tričko musí být fádní? Potisk triček či triček s dlouhým rukávem je skvělý způsob, jak dát zaměstnancům praktický, ale zároveň vkusný kousek, na kterém může hrdě svítit jméno společnosti a případně kontaktní údaje. V Online Kreatoru najdeš kvalitní trička z organické bavlny, která nejen něco vydrží, ale také se pohodlně nosí. Zaměstnanci tě za takové tričko s dlouhým rukávem určitě pochválí.

Dámská reklamní trička – potisk a motivy

Pokud potřebuješ speciální trička pro dámy – zaměstnankyně, v Online Kreatoru najdeš hned několik kvalitních kousků různého střihu. Dámské tričko s výstřihem „do véčka“, prodloužené pracovní tričko nebo bílé firemní tričko s potiskem. Všechna tato a další dámská trička jsou vhodná pro potisk logem, firemním sloganem a hravě obstojí jako dámské firemní tričko do práce i na volný čas.

Firemní oblečení se slevou – jak získat reklamní trička výhodněji?

Jestli objednáváš firemní oblečení, reklamní trička nebo mikiny pro zaměstnance, pravděpodobně nejde jen o pár kousků, ale alespoň o pět a více kusů oblečení. Využij naše slevy na potisk triček, ušetři až 40 % z celkové ceny a získej dopravu zdarma. Šéf/šéfka tě určitě pochválí.

Extra sleva a speciální cenová nabídka? Žádný problém

Pokud potřebuješ udělat extrémně velkou objednávku, například nad 500 kusů triček nebo mikin, ozvi se nám a připravíme ti speciální cenovou nabídku. Jsme tu pro tebe i v případě, že si nevíš rady s velikostmi firemního oblečení nebo střihy jednotlivých triček a mikin. Napiš nám nebo zavolej a spolu všechno určitě vyřešíme!

Firemní potisik mikiny – dámské a pánské reklamní oblečení

I potisk mikiny s kapucí nebo teplé firemní oblečení jsou součástí image firmy a díky potisku firemních oděvů je lze velmi pěkně dotvořit. Ať už hledáš něco jako dámskou firemní mikinu, nebo pánský svetr pro zaměstnance, nejenže se nebojíme o to, že si skvělé oblečení najdeš, ale hlavně si jej v Online Kreatoru jedinečným způsobem dotvoříš! Pár příkladů potisku mikin najdeš níže:

Firemní potisk mikiny s kapucí

Krátké tričko s potiskem je nejčastější firemní oblečení, ale napadlo tě někdy vsadit na mikinu pro zaměstnance? Klasická mikina s kapucí je totiž, ruku na srdce, oblíbeným oblečením většiny z nás – bez ohledu na to, kde pracujeme a jakou pozici zastáváme. Dobrou zprávou je, že naše mikiny jsou natolik pohodlné a kvalitní, že se bez problémů stanou pevnou součástí šatníku zaměstnanců, a tak mohou dělat firmě reklamu pokaždé, když si ji na sebe obléknou.

Oblečení pro hostesky, potisk triček na firemní event

Každá dobře zorganizovaná firemní akce si zaslouží svůj branding, který se nejvíc projeví na firemním oblečení s potiskem. Oblečení, které budou hostesky nosit, zároveň skýtá skvělou příležitost podvědomě vtisknout své logo a název společnosti do paměti všech účastníků eventu.