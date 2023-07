Společnost Auto Kápl s. r. o. se sídlem v Malých Nepodřicích působí na trhu už 30 let. Motoristické veřejnosti poskytuje širokou škálu služeb od prodeje a servisu nových vozů značky Škoda, po servis a prodej ojetých vozů, od roku 2004 zajišťuje také prodej a servis vozů značky Citroën.

Diagnostika

V současné době disponuje moderním servisním a prodejním komplexem obou značek, rozsáhlým autobazarem, kvalitní a moderní autolakovnou a karosářskou dílnou. V dosahu je i čerpací stanice s nepřetržitým provozem a mycí linkou. Provozuje také non-stop odtahovou službu. Tuto službu zajišťuje pět odtahových vozů. Firma zapůjčuje i vozidla, k dispozici je několik desítek vozů.

Odtah

Odtah

Prodej nových i ojetých vozidel

V Auto Kápl nabízí prodej nových i ojetých vozů značek Škoda a Citroën. Rozsáhlý autobazar vykupuje i prodává vozy všech značek. Za dlouhá léta působení na automobilovém trhu zde nasbírali mnoho zkušeností, které se promítají v jejich službách a uspokojí tak každého zákazníka. Přijít si sem vybrat automobil je možné od pondělí do pátku v době od 7.30 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. Samozřejmostí jsou i další poskytované služby jako financování vozu prostřednictvím úvěru, pojištění a přihlášení vozidla.



Servis Škoda

Běžná servisní údržba, porucha nebo oprava po dopravní nehodě? V Auto Kápl pomohou při jakýchkoliv nesnázích. Otevřeno mají od pondělí do pátku v čase od 7.30 do 16 hodin. Objednávat se můžete buď na jejich internetových stránkách autokapl.cz nebo na telefonním čísle 382 271 344.

Kontrola klimatizace

Doplnění oleje

Čerpací stanice

Cílem firmy Auto Kápl je poskytovat řidičům motorových vozidel co nejlepší služby. Od roku 2002 tak funguje v areálu i čerpací stanice, kde zákazníci získají to nejkvalitnější palivo za nejlepší ceny v regionu. Navíc je možné zde zakoupit i propan-butanové lahve a využít venkovní posezení s dětským hřištěm. Otevřeno je od pondělí do soboty od 6 do 21 hodin, v neděli od 7 do 21 hodin. Samoobslužný tankautomat PHM na bankovní karty (Visa, Mastercard, CCS, Eurowag) a fakturační karty má nepřetržitý provoz.

Čerpací stanice

Mycí linka

Dopřát svému autu vodní lázeň můžete v plně automatické šetrné mycí lince značky Ceccato, která z Vašeho vozu zaručeně odstraní veškeré nečistoty a vůz tak bude vypadat jako nový. Vybírat můžete z řady mycích programů. Otevřena je mycí linka od pondělí do soboty od 6 do 20 hodin, v neděli od 7 do 20 hodin.

Mycí linky

I přes časté nabídky zastoupení od jiných automobilek, je firma Auto Kápl věrná značce Škoda a Citroën pro jejich kvalitu a dostupnost dílů.

