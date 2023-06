Tradiční, česká, rodinná firma, která se již 30 let pohybuje na trhu. Od začátku fungování se drží svého motta „Vyrábíme opravdu z masa“. Kvalitu svých produktů může rozhodně zaručit, jelikož vychází ze zkušeností zakladatele MVDr. Jiřího Sokola, který připravuje receptury pro všechny výrobky.

Foto: Zadavatel

To, že se FALCO neustálé rozvíjí lze vidět nejen na firmě, ale také na jejich zboží. Mezi první FALCO výrobky patřilo hovězí kusové maso a droby. Následně do sortimentu zařadili také mleté maso balené v mikrotenových sáčcích. V roce 1996 bylo nutno se přestěhovat do současného sídla ve Vížkách u Slatiňan.

Manželé Sokolovi, majitelé firmy, dělali a stále dělají pro rozvoj společnosti první poslední, takže téhož roku začali s novými přístavbami a zaváděním dalšího sortimentu – mražené mleté maso, další kusová masa, masové konzervy, sušené výrobky. Nejdříve bylo zapotřebí vybudovat nový mrazák, později i druhý, vybavit prostory technologiemi pro sterilizaci konzerv, postavit chladírnu pro uchování surovin a s dalším růstem přišla na řadu i stavba výrobní haly a zázemí zaměstnanců.

Zdroj: Zadavatel

Kromě technologických rekonstrukcí a navýšení skladových kapacit, získala firma také potravinářský certifikát IFS, který v roce 2022 znovu obhájila.

I nadále se firma stále rozrůstá, proto místo i vybavení přestávalo stačit. Z tohoto důvodu se přistoupilo ke koupi novější technologie pro výrobu konzerv, rozšířil se vozový park a došlo k navýšení paletových míst ve skladech. Dalšími kroky byl přechod na nový účetní program, B2B systém, nebo na nový logistický software. Spustili se také modernější webové stránky i e-shop.

Jak tvrdí MVDr. Jiří Sokol „I tento obor je plný novinek a možností rozvoje. Já miluji novinky, takže každý rok si pro naše čtyřnohé parťáky přichystáme vždy něco nového. Rozšiřujeme druhy, inovujeme obaly a technologie a připravujeme i typy produktů, které jsme do současnosti nevyráběli“.

„Prozatímními novinkami roku 2023 jsou nové druhy sušených pochoutek, sušené masové plátky, které nabízíme ve 3 variantách – hovězí s mrkví, hovězí s tymiánem a kachní s jablkem. Plátky neobsahují žádné obiloviny, proto jsou vhodné pro psy s intolerancí na lepek. Úplnou novinkou a zároveň novým segmentem, který bude v prodeji od 1.7., jsou sterilizované salámy – hovězí s mrkví, jehněčí s mrkví a losos s mrkví. Tyto salámy jsou jedinečné tím, že jsou zcela BEZ OBILOVIN!“

Zdroj: ZadavatelDůkazem rozšiřování sortimentu jsou jasně daná čísla, jež dokazují, že firma FALCO se neustále rozrůstá a jde správným směrem. V době, kdy slavila 25 let, si mohl zákazník vybrat z 80 druhů konzerv, 50 typů mraženého masa a 30 variací sušených masových pochoutek. V současnosti nabízí více než 160 druhů konzerv, 80 typů mraženého masa, nově 50 různých sušených pochoutek a 3 druhy sterilizovaných salámů.

Zdroj: Zadavatel

Odkaz na web: https://www.sokolfalco.com/

Zdroj: Youtube