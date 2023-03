Za celou dobu bylo postaveno více jak 2 700 staveb.

Foto: Zadavatel

Nejvíce bylo postaveno rodinných domů, více jak 2 400, dále bytové domy, domy s pečovatelskou službou, hotely, kancelářské objekty a jiné stavby.

Technologie VELOX je stavební systém, který umožňuje stavět domy dle návrhu architektů a snů zákazníků. Systém nemá žádné tvarové omezení a modulové délky, které je potřeba respektovat, má vlastní stropní konstrukci. Firma HOFFMANN dodává hrubé stavby. Asymetrická konstrukce stěny, kdy pod vnější konstrukční deskou Velox 3,5 cm je nalepena tepelná izolace 15 – 20 cm šedého polystyrenu, potom je nosné betonové jádro 15 cm druhá konstrukční deska Velox 3,5 cm. Základní desky mají rozměr 200 x 50 cm. Snadno se přiřezávají na potřebný rozměr. Desky se navzájem spojují ocelovými sponami s 15 cm prostorem pro monolitické betonové jádro, které se betonuje, po založení první desky, v celé výšce stěny a celý strop. Výstavba celého skeletu domu je poměrně rychlá.

Touto technologii je většina domů stavěna ve standardu nízkoenergetických domů se spotřebou tepla na vytápění do 30 kWh na 1 m2 za rok a také domy pasivní do 20 kWh na 1 m2 za rok.

Zdroj: Zadavatel

Výhodou asymetrické konstrukce stěny Velox je, že domy pro komfortní bydlení po celý rok nepotřebují klimatizaci, která u některých stavebních systémů je cenově srovnatelná s vytápěním v zimě.

Domy z Veloxu jsou především navrhovány s dominantním prosklením od JV po JZ. Teplo, a to především v jarních a podzimních měsících, kdy sluneční paprsky zasahují hlouběji do vnitřních prostor, je akumulováno do těžkého betonového jádra, které není odděleno žádnou izolací. Večer a v noci je potom zpětně vyzařováno do obytného prostoru. To je základ nízké spotřeby tepla. V létě se betonové jádro naopak při nočním větrání ochlazuje a následně přes den ochlazuje vnitřní prostory. Pro dokonalou funkci tohoto systému stačí jen vhodně, podle ročního období i slunečního svitu, nastavovat vnitřní žaluzie. Lehké nebo symetrické stavební systémy s touto výhodou nemohou počítat.

Firma HOFFMANN postavila také mnoho staveb v Řecku, rodinné domy, penziony bez klimatizace a ke spokojenosti jejich uživatelů.

Zdroj: Zadavatel

Firma HOFFMANN staví domy typové, dle svého katalogu, nebo domy dle individuálních návrhů. Projekty domů vytvořené na jiné stavební technologie zdarma upraví na technologii VELOX včetně statického posouzení. Spolupracuje též s mnoha architektonickými a projekčními kancelářemi, jejichž služby může svým zákazníkům zprostředkovat. Mnoho domů bylo oceněno tituly při soutěži „Dům roku“. První z nich, dům AFRODITE, byl oceněn již v roce 1996 (více jak 400 realizací v mnoha variantách).

Domy dle katalogu firmy mohou být dle požadavků zákazníků ve velkém rozsahu upravovány. Ceny projektů katalogových domů i s úpravou jsou nízké.

Technologie VELOX má také vynikající akustické vlastnosti. Staví se z ní i protihlukové stěny. Desky VELOX mají velmi dobré zvukové izolační vlastnosti i pohltivost zvuku.

Zdroj: Zadavatel