S.O.K. stavební, s.r.o. je jednou z významných stavebních společností na Vysočině. Řadí se tak mezi důležitého zaměstnavatele tohoto kraje.

Areál firmy | Foto: S.O.K. stavební, s.r.o.

Mezi její hlavní činnosti patří výstavba montovaných typových rodinných i bytových domů v rámci celé České republiky, které montuje výhradně z železobetonových prefabrikátů, vyvinutých a vyrobených ve vlastním PREFA provozu. Během 33 let působení na trhu společnost výrazně rozvinula i své další činnosti. Těmi jsou výroba prefabrikovaných prvků, výroba a montáž ocelových konstrukcí, výstavba kompletních zemědělských a průmyslových staveb. Za vším stojí tým více než 240 pracovníků různých profesí.

Kvalitní prefabrikáty - moderní a rychlé řešení

Návrhy a výrobou železobetonových prefabrikátů se S.O.K. stavební zabývá od roku 2010. Výroba PREFA prvků je nejvýrazněji se rozvíjející částí firmy. Prefabrikace pomáhá společnosti podstatným způsobem zkracovat dobu výstavby, přispívá ke komplexnosti dodávek a současně zvyšuje kvalitu staveb. V posledních letech proběhly tři etapy velké investice do vybudování potřebných výrobních prostor PREFA výroby, včetně instalace efektivních výrobních zařízení. Výraznou plochu areálu firmy zabírají tři haly této výroby s délkou 300 m.

Nové výrobní haly jsou důležité, ale srdcem výroby je to, co se skrývá uvnitř, a to jsou zkušení zaměstnanci a moderní výrobní zařízení. Unikátní je moderní karuselová linka, která firmě umožňuje zvýšit kapacitu výroby. Linka disponuje laserovou projekcí, která usnadňuje vytváření forem pro PREFA dílce a nahrazuje těžkou lidskou práci vznikající při manipulaci s těmito dílci. Umožňuje automatizované skladování železobetonových dílců a zabudování instalací do stěn a stropů již při výrobě. Linka plní i funkci čistícího stroje na formy a bočnice, pomáhá firmě optimalizovat tvrdnutí betonu, digitalizovat procesy a toky dat, kompletovat povrchy a zajišťovat expedici hotových výrobků. To vše pod dohledem řídícího softwaru a systému průběžného dohledu nad kvalitou výroby. Na podzim roku 2024 je v plánu dokončení druhé kompletační linky, kde budou kompletovány dílce vyrobené na první karuselové lince. Kompletace budou spočívat v montáži otvorových prvků a fasádních systémů. Významným specifikem je pak výroba prostorových koupelen přímo ve výrobní hale.

Bydlení - stavební prvky i celé domy

Oblastí bydlení se společnost zabývá již od poloviny devadesátých let. Za tu dobu zrealizovala více než 600 bytů v bytových domech například v Třebíči, v Praze, v Jihlavě nebo ve Velké Bíteši. Počet dokončených rodinných domů se dnes blíží k počtu 250. Firma také vyrábí a montuje PREFA typové sestavy bytových domů i jako dílčí dodávku, a to jí přináší dlouhodobou zajištěnost zakázky.

Nyní realizuje vlastní developerské projekty na několika místech republiky. Aktuálně jsou v realizaci developerské projekty rodinných domů v Přerově, v Jihlavě, v Sokolnicích u Brna a Újezdě. Bytové domy se aktuálně staví na ulici Modřínová v Třebíči.

Právě aktivním developerským projektem je Rezidence La Vista v Sokolnicích u Brna, kde jsou domy stále k prodeji a výstavba domů je zde v plném proudu. V rámci developerských projektů v Přerově a v Jihlavě se dokončují poslední domy. Začíná se realizovat nový developerský projekt rodinných domů v Újezdě u Brna, a v projektové přípravě je 18 bytových domů v lokalitě Handlovy Dvory v Jihlavě.

Montáž bytového domu na ulici Modřínová v Třebíči.Zdroj: S.O.K. stavební, s.r.o.

Ocelové konstrukce nejen pro průmyslové haly

S výrobou a montáží ocelových konstrukcí má S.O.K. stavební dlouholeté zkušenosti, které přispěly k jejich kvalitě. Kvalitu konstrukcí potvrzuje i fakt, že se zákazníci k firmě opakovaně vracejí. Provoz ocelových konstrukcí se ve společnosti postupně rozrostl a vybavil strojním zařízením do nynější velikosti s teoretickou kapacitou 2 500 t ocelových konstrukcí za rok.

Výroba zahrnuje dělení materiálu na CNC strojích, zámečnické a svářečské práce, a to jak ruční, tak i na svařovacím automatu. Nezbytnou součástí je povrchová úprava výrobků - tryskání a nátěry povrchů. Nátěrový systém se nanáší airless technologií v lakovací kabině vybavené filtrací. Kontrolní systém provozu zajišťuje, aby každý ocelový dílec splňoval přísné nároky na rozměrovou kvalitu, kvalitu svarů a nátěru dle evropské legislativy. Vyrobené ocelové konstrukce, včetně opláštění staveb, pak montují pracovníci této společnosti. Nejčastěji se jedná o ocelové konstrukce průmyslových hal, zemědělských staveb pro chov dobytka a obchodních center.

Zemědělství a jiná odvětví

Společnost S.O.K. stavební realizuje také zakázky v oblasti zemědělství, průmyslu, sportu a občanského vybavení. Stavby pro zemědělství mají v referencích firmy významné zastoupení. Realizuje stáje pro všechny kategorie skotu, prasat a drůbeže s ohledem na welfare. Zákazníkům nabízí kompletní servis včetně zpracování projektové dokumentace a vyřízení všech nutných povolení k realizaci staveb. Vytváří součinnost i se zajištěním dotace.