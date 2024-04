Česká developerská společnost RC EUROPE oznámila svůj záměr vybudovat moderní zónu v Přerově.

Foto: RC Development, s.r.o.

Konkrétně by v lokalitě mezi areálem bývalých Přerovských strojíren a místní částí Henčlov postupně měly vzniknout tři haly. Společně s další etapou na pozemcích v katastru obce Troubky společnost plánuje vybudovat více než 110 tisíc m2 výrobních a skladovacích hal v hodnotě přibližně 3 miliardy korun, ve kterých najde pracovní uplatnění až 2,5 tisíce lidí.

Společnost RC EUROPE má bohatou a dlouhou historii. Celkově působí na trhu více něž 19 let. Za tuto dobu dokončila stovky různých projektů. Ať už komerčních v podobě retailových parků, moderních kancelářských budov, ale také bytových. A to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Konkrétně v Rumunsku, Srbsku a Chorvatsku. A právě v Chorvatsku, v blízkosti hlavního města Záhřeb, nyní staví největší halu v této zemi, které po dokončení nabídne více než 86 tisíc m2 výrobních a skladových ploch.

V České republice společnost kromě developmentu nových projektů vlastní a pečlivě spravuje řadu objektů. Například budovu Polikliniky ve Zlíně, nebo bývalý Poštovský palác v Brně. Všechny tyto nemovitosti prošly v posledních letech nákladnými rekonstrukcemi, případně našly zcela nové funkce, které jim garantují aktivní a zajímavou budoucnost.

Do Přerova společnost přivedla především nově budovaná dálnice D1, která za několik měsíců propojí existují úseky od Brna a směrem na Ostravu. Tato významná stavba spolu s polohou města vytváří zajímavé investiční příležitosti. A to především v oblasti lehké průmyslové výroby, která je citlivá na dostatečné množství pracovních kapacit. Společnost RC EUROPE věří, že právě město Přerov a obce v jeho okolí jsou schopny tyto pracovníky nabídnout, a proto do lokality plánuje formou tohoto projektu přivést silné a dynamické partnery.

Dalším podstatným aspektem projektu je jeho ekologičnost – výrobní firmy, a to nejen ty zahraniční, jsou stále více citlivé na udržitelnost projektů, které užívají. Proto budou plánované stavby splňovat ty nejpřísnější kritéria v oblasti ekologie a energetické náročnosti. V neposlední řadě pak budou připraveny také v souladu s principy ESG, tedy aby vedle environmentálních aspektů byly citlivé k lidem v jejich okolí.

Zásadním milníkem pro zahájení realizace projektu bylo scelení desítek menších pozemků v rukách soukromých majitelů. To se nakonec povedlo především díky citlivému osobnímu přístupu, kterým se společnost RC EUROPE odlišuje od velkých nadnárodních firem. A v tomto trendu hodlá RC EUROPE pokračovat i v budoucnu. Například aktivní podporou sportovních organizací ve městě. Nejde přitom o nic nového, společnost RC EUROPE je posledních 6 let jedním z hlavních sponzorů dětské kanoistiky v Přerově. V minulých dnech podepsala společnost RC EUROPE smlouvu o spolupráci s HC ZUBR Přerov a zaujme tak aktivní a silnou roli v tomto tradičním hokejovém klubu.

Na posledním jednání zastupitelstva byl schválen prodej pozemků města Přerova, které byly nezbytné pro připravovaný projekt. Za tyto pozemky získá město Přerov do rozpočtu velmi významné prostředky ve výši několika desítek milionů korun. Vedení společnosti RC EUROPE věří, že městu pomohou realizovat řadu zajímavých a přínosných projektů.