Rotom, jedna z vedoucích evropských firem vyrábějící trvale udržitelné nosiče nákladů a poskytující servis v této oblasti, převzala firmu Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o. a rozšiřuje svou infrastrukturu a výrobní kapacity.

Foto: Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o.

Firma Hoppichler vyrábí již více než 20 let široký sortiment kvalitních palet ze dřeva pro různé průmyslové zákazníky, zejména v Rakousku a Německu. Od listopadu 2022 se stala firma součástí skupiny Rotom. To velmi těší Arjana Kuipera, CEO Rotom Europe: „Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o. je velmi solidní firma, která existuje již dlouhou řadu let a vyrábí produkty velmi vysoké kvality, má moderní výrobní zařízení a motivované zaměstnance.“ V nejbližší době začne firma v Kaplici nádraží fungovat pod názvem Rotom spol. s r.o. a do svého sortimentu převezme další výrobky z mateřského koncernu Rotom Europe.

(zleva) Hermann Hoppichler, Bart Salman M&A Manager Rotom, Andreas Rudas Waterland a Arjan Kuiper CEO RotomZdroj: Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o.

O firmě Rotom:

Skupina firem Rotom má v Evropě síť 27 mezinárodních poboček v 10 zemích a zaměstnává 500 zaměstnanců, kteří svým zákazníkům v celé Evropě poskytují logistické produkty, jako jsou palety, pojízdné kontejnery, umělohmotné boxy a transportní vozíky.

(zleva) Hermann Hoppichler a Arjan Kuiper CEO RotomZdroj: Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o.

Máte otázky? Rádi vám odpovíme na telefonním čísle +420 380 321 045 nebo nám napište email na: info@rotom.cz

Zdroj: Hoppichler Paletten, Kisten, Holzverpackung spol. s r.o.