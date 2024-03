Již deset se věnuje účetnictví Luboš Chlanda z Dolan u Olomouce. A služby nabízí opravdu komplexní.

Foto: luboschlanda.cz

Mimo vedení účetnictví pro nespočet firem a podnikatelů z různých oborů se také věnuje výchově a osvětě. Coby lektor nabízí totiž také studentům středních a vysokých škol, kteří se chystají na maturitu, testy nebo zápočty, doučování účetnictví.

Čemu všemu se věnujete, jaké služby nabízíte?

Nabízím vedení účetnictví jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Eviduji také státní organizaci. Rovněž druhé portfolio je lektorská činnost, kde se zabývám doučování účetnictví a ekonomických předmětů k maturitě nebo na zápočty na vysokou školu.

Co vás přivedlo k účetnictví a proč jste si tento obor právě vybral?

Ten celý princip a logika v tomto oboru. Práce s čísly, kde na konci všechno musí vyjít a dávat smysl. Podle mého názoru je to obor, který je velmi náročný a těžký a kde spousta lidí si nepředstavuje, co to všechno obnáší. Pokud si dobře pamatuji, tak i v rodině máme někoho, kdo se v minulosti tímto oborem zabýval. Proto si myslím, že to byla jednoznačná volba jít studovat tuto školu, i když jsem se velmi chtěl dostat na gymnázium, na které jsem nakonec nešel. Můj sen nebyl být účetním, ale investigativním novinářem, ale to se postupem času změnilo a myslím si, že tato volba byla jednoznačná. Pamatuji na časy, kdy jsme si s kamarády na střední dělali srandu z tohoto předmětu, kde jsme ho pojmenovali na stolní hru s čísly. Jednoduše řečeno, zamiloval jsem do toho oboru, který se neustále vyvíjí a jde právě s dobou.

Jakých to bylo deset let?

Tomuto oboru se věnuji skoro deset let, to je pravda, prvně jsem si myslel po maturitě, že umím všechno a nic mě nemůže zaskočit, ale opak byl pravdou. Seznamoval jsem se programem, začínal jsem jako pomocný účetní, postupem času jsem se dostal do fáze, kdy jsem si řekl, že je na čase, abych to zkusil sám, proto odtud živnostenské oprávnění. No, a čas mi dal ihned po škole takovou krásnou lekci, možnost lektorovat v jedné agentuře právě účetnictví, a to byl další úžasný zážitek. Proto jsem se rozhodl pro krok, že by bylo vhodné skloubit právě praxi s teorií a přesvědčit studenty o tom, že předmět, který nesnášeli, může být i zajímavý a užitečný. Pamatuji na to, že za mnou přišla na střední kamarádka s tím, zda bych ji mohl něco vysvětlit a tam mě to docela také chytilo. Za těch deset let jsem se rozrostl o další klienty, velké i malé, snažím se dělat svoji práci svědomitě, pečlivě, a hlavně s nápadem a originalitou, abych byl jiný než ostatní. Postupem času jsem i získal krásné dvě nominace, a to v letech 2020 na Českého Goodwilla a o dva roky později na Živnostníka roku v Olomouckém kraji, což mě velice potěšilo a nesmírně jsem vděčný za to, že jsem se těchto událostí mohl zúčastnit. Jestli vidím pokrok v tomto oboru – určitě ano, v dnešním době jde všechno on-line, musím si zvykat a přizpůsobit se požadavkům klientům.

Kromě vedení účetnictví poskytujete i lektorské služby – co to přesně znamená?

Ano, poskytuji lektorskou činnost a služby v oblasti především účetnictví a dalších ekonomických předmětů. Snažím se představit studentům tento předmět, že to není nic těžkého. Myslím si, že právě propojení praxe s teorií je něco úžasného, a proto studenti dosahují úžasných výsledků, jak u písemných prací či maturit. Vždy jsem velice potěšen, když mi student řekne, že opravil známku o dva stupně nebo z propadlíka se najednou stal premiant ve třídě. Samozřejmě, že musí chtít i on sám, to bez toho nejde.

Je pro vás činnost lektora přínosná také vzhledem k tomu, že jste v kontaktu s těmi, co se teprve učí, takže lze získat možná i nějaký jiný, nový náhled na váš obor?

Rozhodně ano, nejvíce si cením toho, když student nebo rodič mi osobně poděkuji za snahu, jelikož si zároveň uvědomují jedno, že bez mé pomoci by rozhodně neudělali maturitu nebo dokonce se „nezamilovali“ do tohoto předmětu, a to si myslím, že je více než peníze. Za těch úžasných deset let jsem odučil téměř 1000 studentů s úžasnými výsledky a mohu říct jedno, že vždycky je pro mě každá hodina jiná, nová a vždy odcházím s tím, že je co zlepšovat.